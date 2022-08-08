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Новости Помощь Украине
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США выделяют Украине дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи

деньги,доллар,доллары

Агентство США по международному развитию (USAID) в понедельник обявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка.

Финансирование USAID будет поступать в правительство Украины по траншам. Первый из них в размере 3 миллиарда долларов ожидается в августе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют 1,3 миллиарда долларов в июне и 1,7 миллиарда долларов в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит 8,5 млрд долларов.

Средства США должны помочь украинскому правительству оказывать базовые услуги, в частности, социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.

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В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.

Агентство отмечает, что Всемирный банк вместе с сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры пресечения", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.

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Автор: 

Всемирный Банк (449) помощь (7861) США (27055) финансирование (1804) USAID (91)


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Топ комментарии
+8
Дякуємо. І пані Спартц, для контролю за їх використанням.
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08.08.2022 20:30
+6
ок, от скажіть будь-ласка, як би ви мали би відомості про початок війни і намогалися би сусіда попередити, а сусід би на вас сичав "не нагнітайте", порівнював би вас мало не з рашою тудей? ви би довіряли би тій людині? а як би після всіх бід, ви би попередили сусіда що в його оточенні є агенти ворога, а цей сусід фактично на травив на вас своїх посіпак. Ви бидовіряли і далі такій людині?
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08.08.2022 20:37
+4
о, давайте! у нас же новое "бюро" открывается. мебель нужна да и ваще... по мелочи.
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08.08.2022 20:27
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о, давайте! у нас же новое "бюро" открывается. мебель нужна да и ваще... по мелочи.
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08.08.2022 20:27 Ответить
Это потому что есть "глибока недовіра" между нашей властью и американцами
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08.08.2022 20:29 Ответить
Це тому, що американці довіряють українцям. Президент дерьмак тут ні до чого.
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08.08.2022 20:32 Ответить
Неправда. Гроші ці будут витрачати не українці, а влада України на потреби українців
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08.08.2022 20:34 Ответить
Влада буде витрачати на українців? Серйозно?
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08.08.2022 20:59 Ответить
Звичайно, бо буде контроль за витратами цих грошей
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08.08.2022 21:17 Ответить
Чий?
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08.08.2022 21:42 Ответить
Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням. Джерело:
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08.08.2022 21:49 Ответить
ок, от скажіть будь-ласка, як би ви мали би відомості про початок війни і намогалися би сусіда попередити, а сусід би на вас сичав "не нагнітайте", порівнював би вас мало не з рашою тудей? ви би довіряли би тій людині? а як би після всіх бід, ви би попередили сусіда що в його оточенні є агенти ворога, а цей сусід фактично на травив на вас своїх посіпак. Ви бидовіряли і далі такій людині?
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08.08.2022 20:37 Ответить
Ну дебілам теж інколи можна довіряти. Я думаю, що амери розуміють, що нинішня влада саме некомпетентна та дебільна, але скоріш за все за цими грошами буду нагляд на який некомпетентні дебіли погодилися. Тому і є довіра
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08.08.2022 20:40 Ответить
Його зірковий час: Арестович зізнався, що став дуже заможною людиною під час війни (відео)(с)
РФ подвоїла доходи від експорту енергоносіїв за час війни з Україною, - радник Зеленського(с)

...совпадение?
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08.08.2022 20:30 Ответить
Дякуємо. І пані Спартц, для контролю за їх використанням.
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08.08.2022 20:30 Ответить
Она никому не всралась, а контроль безусловно нужен. Клоунесса которая использует тему Украины для своих политических целей. Пусть лучше своему патрону Трампу рот закрыла бы за его слова об Украине
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08.08.2022 20:33 Ответить
по-вашому треба всім мовчати, щоб не заважати русскім і совкодрочерам Україну вбивати, да?
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08.08.2022 20:39 Ответить
Ні не потрібно, але саме цій людині я особисто не довіряю, тим паче їй не довіряють і маститі республіканці, більш того вона прихильниця виродка Трампа
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08.08.2022 20:42 Ответить
Якщо Ти бачиш "клоунесу" , в людині котра докладала зусилля для того,щоб США надали Україні і її народу ленд- ліз,то скоріш всього Ти закадичний любитель "зеленого квартального балагану".
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08.08.2022 20:52 Ответить
Конечно без нее ничего бы не было. У нас тоже некоторые депутаты любят вписывать свои фамилии в якобы подготовку толковых законов для пиара. Как думаешь почему она никак не прориагоровала на слова Трампа о том, что УКраина должна была отдать Крым и отказатся от НАТО для избежания войны. Почему и дальше она поддерживает Трампа?
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08.08.2022 20:57 Ответить
Нєа. Про трампа, не канає. Шукайте, щось новеньке.
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08.08.2022 21:04 Ответить
Ну для вас не канає, тому що ви надто ненавидите владу України( частково безумовно є за що), щоб бути обьєктивним щодо Спартц. Вона ж в авангарді критики, до речі в 90 відсотків необгрунтованої стосовно нашої влади
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08.08.2022 21:11 Ответить
Бажаєте дати привід поважати плісняву владу? Прошу.
А Спартц критикує, не безпідставно, завхоза ОПи за узурпацію влади і просить Боневтіка пояснити, на якій підставі це відбулось. Мені, як і багатьом українцям, це теж цікаво.
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08.08.2022 21:28 Ответить
А можна не поважати Спартц та зелену владу одночасно? Ось узурпація це і є єдина спарвжня обгрунтована критика, але це не ознчає, що він кацапський агент або Україна торгує зброєю. Те що вона висрала про торгівлю зброєю це просто антиукраїнська діяльність
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08.08.2022 21:32 Ответить
Ось і перевірять, куди дівається зброя і хто такий дерьмак. Порядним людям боятися нічого.
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08.08.2022 21:39 Ответить
А вона точно кудись діваєтся ця зброя? А перевірки звичайно мають бути як фінансів так і стосовно зброї
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08.08.2022 21:42 Ответить
Дізнаємось, після перевірки, і про зброю, і про дерьмака.
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08.08.2022 22:07 Ответить
Коли Спартц відстоювала ленд-ліз для України, ви теж були в протесті, чи лише тоді, коли вона дерьмака за горло взяла, про трампа згадали?
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08.08.2022 21:02 Ответить
Ні тоді не був. НЕ довіряю ій не за критику Єрмака, хоча і те що він агент кацапії не має доказів а за те що хотіла зірвати поставку зброї нам тупорили бездоказавими накидуваннями, саме тоді коли Хімарси почали валити орків
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08.08.2022 21:13 Ответить
понятно: дермак - не Козир, бо нема доказів; а критика *ОПи тільки на 10% відповідає дійсності.
Що ще потрібно, щоб класифікувати бота дермакової ферми подляка?
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08.08.2022 21:28 Ответить
А він Козир бо Піонтковський це сказав? А Порох мабуть агент Лоліта, бо це ще якийсь хароший руцкий сказав?
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08.08.2022 21:34 Ответить
Ленд-ліз.
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08.08.2022 21:35 Ответить
Може хто знає-ці гроші кредитні?Якщо так,то який %,і коли повертати?Бо всі пишуть про допомогу,а ясності нема-це в борг,чи справді допомога?Якщо борг,то страшно й думати,як віддавати будемо,тому повинен бути самий великий контороль над клованами при владі,бо крадуть вони,а віддавати нам
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08.08.2022 20:40 Ответить
Кожен може купити військові облігації під більший процент, ніж США коли-небудь давали Україні.
І тоді вже буде страшно подумати, як можна піднятися на цій темі простому наріду
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08.08.2022 23:04 Ответить
Я вже задовбався писати до цих грошеи потрібен гауляитер шоб ні в кого не було соблазна
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08.08.2022 20:42 Ответить
Нужен очень жестокий контроль за расходами, зеленые обезьяны ненадежные
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08.08.2022 20:45 Ответить
Люба власть як баче такі гроші іі начинає ломати
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08.08.2022 20:48 Ответить
Ну все, сьогодні дЄрмак "нажереться"
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08.08.2022 20:46 Ответить
Ага вот это американцы дегенераты, зная что ермак кацапский агент просто тупо на разграбление его шайкой деньги дают
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08.08.2022 20:47 Ответить
А читать до кінця не пробував ? Тільки задовбався писати ?
"Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням."
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08.08.2022 20:46 Ответить
Ну так люди у нас тотально не обьективны и настолько ненавидят власть, что сразу обмазыватся зрадой начинают. Тоже самое было во времена Пороха. Безусловно никто и никогда не будет перечислять такие бабки без контроля и кстати не только Украине, а и любой стране
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08.08.2022 20:49 Ответить
Так уже стільки приишло без сторонніх
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08.08.2022 20:51 Ответить
Ті що після початку війни під контролем
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08.08.2022 20:53 Ответить
Аж від серця відлягло
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08.08.2022 21:07 Ответить
козирю тільки не говорітб, він бабки любе
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08.08.2022 21:07 Ответить
не можна, не можна зеленим дебілам виділяти ані цента!!!
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08.08.2022 21:23 Ответить
Особливо приємно, що кошти надійдуть і дітям з обмежиними можливостями. Дітям 1 групи напевно дадуть гривень по 50 (ну щоб вистачило на морозиво), ну а тим що сидять в кабінетах напевно по міліону ( не менше), а то як вони БІДНенькі будуть рухатись - на своїх двох не вміють , на метро і автобус не посадиш. А їх документи, їх в руках не понесеш - тільки в сумку за 20-30$ .
Сумно і дуже цінічно, що завжи прикриваються інвалідами а особливо дітьми, а реально.....
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08.08.2022 21:56 Ответить
"Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням." - дурні, наші державні "мужі" 30-ть років тільки те й робили що вчились якби то непомітно вкрасти.
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08.08.2022 21:58 Ответить
А наши защитники по прежнему будут сами себе покупать амуницию, просить купить квадрокоптер или снайперскую винтовку...
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08.08.2022 22:08 Ответить
 
 