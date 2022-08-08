США выделяют Украине дополнительные $4,5 млрд финансовой помощи
Агентство США по международному развитию (USAID) в понедельник обявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка.
Финансирование USAID будет поступать в правительство Украины по траншам. Первый из них в размере 3 миллиарда долларов ожидается в августе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют 1,3 миллиарда долларов в июне и 1,7 миллиарда долларов в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит 8,5 млрд долларов.
Средства США должны помочь украинскому правительству оказывать базовые услуги, в частности, социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.
В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.
Агентство отмечает, что Всемирный банк вместе с сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры пресечения", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.
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...совпадение?
А Спартц критикує, не безпідставно, завхоза ОПи за узурпацію влади і просить Боневтіка пояснити, на якій підставі це відбулось. Мені, як і багатьом українцям, це теж цікаво.
Що ще потрібно, щоб класифікувати бота дермакової ферми подляка?
І тоді вже буде страшно подумати, як можна піднятися на цій темі простому наріду
"Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили "надійні запобіжні заходи", щоб переконатися, що кошти будуть спрямовуватися за призначенням."
Сумно і дуже цінічно, що завжи прикриваються інвалідами а особливо дітьми, а реально.....