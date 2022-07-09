Украина получит $1,7 млрд гранта, - Шмыгаль

Украина получит 1,7 млрд. долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров.

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