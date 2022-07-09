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Украина получит $1,7 млрд гранта, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроші,долар

Украина получит 1,7 млрд. долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Сегодня госбюджет наполняется из трех источников: налоги, привлеченные средства и военные облигации
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Якби нам не тільки навали кошти, а ще б і керували ними, тримаючи їх подалі всіляких шмигалів, тоді і була б відчутна віддача!
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09.07.2022 14:19 Ответить
на ленд лизе разжиться нечем зеплесени вот и клянчат деньги типа на бюджетников, параллельно включив на масимум печатный станок. а потом хоть трава не расти...
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09.07.2022 14:23 Ответить
Ключевая фраза - "отримає"! Уже, по информации СМИ, один транш **** заморозили на 1.5 млрд. евро.
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09.07.2022 14:26 Ответить
Что Шмыгаль -шмаргаль??хватит полтора миллиарда на содержание своей 25 летней любовницы???
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09.07.2022 14:33 Ответить
В июле западные банки отстегнули Зеколомойским уже почти 9 ярдов долларов...плюс ярд фунтов стерлингов от правительства Британии...даже Япония дала 500 лямов доляров ...
Игорь Валерьевич каже...Леонид Данилыч все идёт по плану...
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09.07.2022 14:40 Ответить
Війна війною... а цей все бабло рахує....
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09.07.2022 15:24 Ответить
А Шмыгаль службой новостей работает? Дали. хорошо, но он как премьер не об этом должен говорить, а о том, как бизнесу облегчить жизнь в условиях войны и бюджет наполнить
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09.07.2022 16:41 Ответить
 
 