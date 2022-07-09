Україна отримає $1,7 млрд гранту, - Шмигаль
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Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.
Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів.
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