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Україна отримає $1,7 млрд гранту, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроші,долар

Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного МБРР, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Це результати домовленостей, досягнутих партнерами з розвитку через розв’язану Росією широкомасштабну агресію проти України. Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Німеччини грант на €1 млрд, - Мінфін

Автор: Наталя Джума
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Якби нам не тільки навали кошти, а ще б і керували ними, тримаючи їх подалі всіляких шмигалів, тоді і була б відчутна віддача!
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09.07.2022 14:19 Відповісти
на ленд лизе разжиться нечем зеплесени вот и клянчат деньги типа на бюджетников, параллельно включив на масимум печатный станок. а потом хоть трава не расти...
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09.07.2022 14:23 Відповісти
Ключевая фраза - "отримає"! Уже, по информации СМИ, один транш **** заморозили на 1.5 млрд. евро.
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09.07.2022 14:26 Відповісти
Что Шмыгаль -шмаргаль??хватит полтора миллиарда на содержание своей 25 летней любовницы???
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09.07.2022 14:33 Відповісти
В июле западные банки отстегнули Зеколомойским уже почти 9 ярдов долларов...плюс ярд фунтов стерлингов от правительства Британии...даже Япония дала 500 лямов доляров ...
Игорь Валерьевич каже...Леонид Данилыч все идёт по плану...
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09.07.2022 14:40 Відповісти
Війна війною... а цей все бабло рахує....
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09.07.2022 15:24 Відповісти
А Шмыгаль службой новостей работает? Дали. хорошо, но он как премьер не об этом должен говорить, а о том, как бизнесу облегчить жизнь в условиях войны и бюджет наполнить
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09.07.2022 16:41 Відповісти
 
 