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Україна отримала від Німеччини грант на €1 млрд, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

німеччина

Грант Федеративної Республіки Німеччина розміром EUR1 млрд надійшов до державного бюджету України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Грантові кошти було перераховано до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні", – уточнило відомство у пресрелізі.

Згідно з ним, виручені кошти буде спрямовано на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Загалом від початку війни Україна вже отримала від Німеччини EUR1,3 млрд для підтримки фінансово-бюджетної системи, зазначив Мінфін.

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Раніше цього тижня Мінфін повідомив про отримання EUR446,8 млн кредиту від Світового банку (СБ) з гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн, гранту США на $1,3 млрд через мультидонорський рахунок СБ і кредиту Японії на суму, еквівалентну близько $500 млн.

У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення щодо створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Всі залучені кошти з використанням цього рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

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Німеччина стала другою країною, яка скористалася цим інструментом, слідом за Канадою, яка виділила в першій половині червня пільговий кредит 1 млрд канадських доларів (еквівалент $773 млн).

Уряд оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту в $5 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні, й завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона виявилася близька до цієї суми. За словами глави Мінфіну, в липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і в червні. Зокрема, очікується надходження другого траншу гранту від США орієнтовно на $1,3 млрд та кредиту ЄС на EUR1 млрд.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Потрібно жорстокій контроль за витратами, зеки мародери
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01.07.2022 20:25
+6
Зе собрал неплохой урожай за сегодняшний день ...3 ярда долярів

Бенямойский в шоке...
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01.07.2022 20:26
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А ще - пам"ятник кату- суворову в Ізмаїлі. Його останнім часом регулярно " прикрашали" яйцями і фарбою з фекаліями, а наразі стоїть весь обмотаний ганчірками і скотчем. "Захищений" т-с-сзать. Проспект уже перейменували, а "безцінне творіння культури і історії" ще стоїть. Це, мабуть, про всяк випадок, шановна меріє? Ще хто зна як доведеться?
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02.07.2022 17:57 Відповісти
краще було б парцирями, а то ж "будівельники" в Україні є.
а так да - дяка.
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01.07.2022 20:19 Відповісти
*панцирями
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01.07.2022 20:20 Відповісти
Бульдозери теж би чудово впоралися...
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02.07.2022 17:59 Відповісти
Хорошо бы снарядами и вооружением
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01.07.2022 20:22 Відповісти
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01.07.2022 20:22 Відповісти
Zeлямойские Кучмисты не крадуть...Зуб даю...
Байден энд Джонсон все контролюю ть..
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01.07.2022 20:23 Відповісти
Потрібно жорстокій контроль за витратами, зеки мародери
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01.07.2022 20:25 Відповісти
Зе собрал неплохой урожай за сегодняшний день ...3 ярда долярів

Бенямойский в шоке...
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01.07.2022 20:26 Відповісти
Ну вот, кляли Шольца за все грехи на свете, а тут денежек подогнали и совершенно не слышно праведного гнева. Получается спасибо немцам, что не дают подохнуть. Ещё бы порядок с нашими беженцами навести, а то там таких сказочных кадров понаехало, в том числе и с Мариуполя с мужичками призывного возраста, машинками, кучей претензий и самое смешное - клянут бендеровцев и хвалят бункерного, так вообще нам бы цены не было. Так что Мельнику и СБУ есть чем заниматься
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01.07.2022 20:27 Відповісти
От живеться Кабміну,ні фіга не робити,тільки донорські кошти тринькати.
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01.07.2022 21:22 Відповісти
А у на все "криза з ОПУ зїдає"
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01.07.2022 21:24 Відповісти
Їм живі гроші давати категорично не можна! - Все роздерибанять і кінців не знайти! Давати треба зброю і ********** - військовим і одразу - на фронт.
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02.07.2022 18:04 Відповісти
 
 