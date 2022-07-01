Україна отримала від Німеччини грант на €1 млрд, - Мінфін

Грант Федеративної Республіки Німеччина розміром EUR1 млрд надійшов до державного бюджету України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Грантові кошти було перераховано до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні", – уточнило відомство у пресрелізі.

Згідно з ним, виручені кошти буде спрямовано на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Загалом від початку війни Україна вже отримала від Німеччини EUR1,3 млрд для підтримки фінансово-бюджетної системи, зазначив Мінфін.

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Раніше цього тижня Мінфін повідомив про отримання EUR446,8 млн кредиту від Світового банку (СБ) з гарантією Великої Британії на EUR424,6 млн, гранту США на $1,3 млрд через мультидонорський рахунок СБ і кредиту Японії на суму, еквівалентну близько $500 млн.

У квітні 2022 року МВФ ухвалив рішення щодо створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частини Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Всі залучені кошти з використанням цього рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

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Німеччина стала другою країною, яка скористалася цим інструментом, слідом за Канадою, яка виділила в першій половині червня пільговий кредит 1 млрд канадських доларів (еквівалент $773 млн).

Уряд оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту в $5 млрд. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні, й завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона виявилася близька до цієї суми. За словами глави Мінфіну, в липні уряд розраховує на збереження таких самих значних обсягів зовнішнього фінансування, як і в червні. Зокрема, очікується надходження другого траншу гранту від США орієнтовно на $1,3 млрд та кредиту ЄС на EUR1 млрд.

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