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Всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

США, як і всі країни-члени НАТО, підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Джо Байден.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки треба. Подивіться, як війна в Україні впливає на Росію: вони вперше за майже 100 років наблизилися до дефолту, вони втратили значну частину своєї економіки, обмеження на купівлю ними технологій, зокрема американських, створили проблему збереження видобутку нафти на тому самому рівні, така сама ситуація з озброєнням. Росія платить високу ціну. Всі союзники підтримуватимуть Україну, скільки це буде необхідно для того, щоб Україна могла себе захистити", - наголосив американський лідер.

За словами Байдена, Україна "вже завдала удару по Росії і остання втратила свої позиції".

"Увесь світ дивиться на те, що ви програли. Ви не змогли захопити Київ, Донбас, і ви не можете цього зробити. Українці хоробро протистоять російській агресії. Я не знаю, як це все закінчиться, але це вже поразка Росії в Україні", - додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США найближчими днями нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $800 млн, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Всім союзникам України-респект...
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30.06.2022 17:15
+11
Байден не ездил кимам жопы лизать - так что ещё вопрос, кого с кем сравниватть.
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30.06.2022 17:30
+9
Мало хто знає, що на 20 доларах
зображено сільську школу
у Вінницькій області:
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30.06.2022 17:29
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Всім союзникам України-респект...
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30.06.2022 17:15 Відповісти
Байден по стойкости почти Трамп❗Респект тебе старый Джо👍
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30.06.2022 17:19 Відповісти
Байден не ездил кимам жопы лизать - так что ещё вопрос, кого с кем сравниватть.
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30.06.2022 17:30 Відповісти
а в каком количестве ?
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30.06.2022 17:16 Відповісти
Где ленд-лиз???
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30.06.2022 17:16 Відповісти
десь жовтень можливо вересень
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30.06.2022 17:25 Відповісти
не все одразу; поки що США допомагає нам по спецфонду Президента.
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30.06.2022 18:26 Відповісти
он наверное не в курсе , 95 квартал хочет закончить войну до зимы .
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30.06.2022 17:17 Відповісти
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 17:20 Відповісти
Всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - Байден.

Скільки буде потрібно вам чи Україні?
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30.06.2022 17:21 Відповісти
Ты же не будешь против если русские нацисты возьмут за щеку и сольются вернув Крым и Донбас?
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30.06.2022 17:25 Відповісти
Также Байден заявил, что по американской инициативе более 50 стран дали Украине новые обещания поставить оружие

Украина получит около 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО.
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30.06.2022 17:27 Відповісти
Когда и где он такое сказал можно ссылку на эту речь
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30.06.2022 17:30 Відповісти
Мало хто знає, що на 20 доларах
зображено сільську школу
у Вінницькій області:
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30.06.2022 17:29 Відповісти
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30.06.2022 20:53 Відповісти
колон більше - вікон менше.
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01.07.2022 09:32 Відповісти
Байден не знает, как всё закончится. Для него Параша должна быть уничтожена медленно и частично, а для нас- быстро и полностью.
Но самое мощное оружие пока что в Штатах, а не у нас...
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30.06.2022 17:30 Відповісти
Авіаносну ударну групу, дві штуки, для захисту перевезення зерна.
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30.06.2022 17:36 Відповісти
Вроде бы Байден лично обьявил помощь от 50 стран в которую входят 600 танков ,500 артсистем,больше 100 тысяч боеприпасов к ним и ещё много чего .Только что читал статью об этом на укр.нет. Правда не сказал когда всё это будет поставлено
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30.06.2022 17:46 Відповісти
А можна підтримати один раз но на всьо меню и быстро. А то у нас украинцы закончатся раньше, чем начнется ваша підтримка.
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30.06.2022 17:43 Відповісти
Американские власти собираются объявить о передаче Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности NASAMS.Эта система ПРО защищает небо над Белым домом и способна поражать цели на расстоянии в 100 миль (160 километров), сообщает CNN.
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30.06.2022 17:49 Відповісти
Н-да ... "Я не знаю, як це все закінчиться, ...". Ми в курсі.

"рашка платить високу ціну". Так ?

А Україна - страшну. Привіт не забудь босу своєму передати, придурку обамці.
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30.06.2022 20:51 Відповісти
Байденко справжній бандерівець!
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30.06.2022 22:10 Відповісти
Байда заснував Запорізьку Січ.
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30.06.2022 22:34 Відповісти
Знову ******* смердючим старим ротом і нічого не дає! НІ ЧО ГО!
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01.07.2022 01:34 Відповісти
Русский, здесь водки нет. Иди домой.
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01.07.2022 01:45 Відповісти
 
 