Всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
США, як і всі країни-члени НАТО, підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Джо Байден.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки треба. Подивіться, як війна в Україні впливає на Росію: вони вперше за майже 100 років наблизилися до дефолту, вони втратили значну частину своєї економіки, обмеження на купівлю ними технологій, зокрема американських, створили проблему збереження видобутку нафти на тому самому рівні, така сама ситуація з озброєнням. Росія платить високу ціну. Всі союзники підтримуватимуть Україну, скільки це буде необхідно для того, щоб Україна могла себе захистити", - наголосив американський лідер.
За словами Байдена, Україна "вже завдала удару по Росії і остання втратила свої позиції".
"Увесь світ дивиться на те, що ви програли. Ви не змогли захопити Київ, Донбас, і ви не можете цього зробити. Українці хоробро протистоять російській агресії. Я не знаю, як це все закінчиться, але це вже поразка Росії в Україні", - додав президент США.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки буде потрібно вам чи Україні?
Украина получит около 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО.
зображено сільську школу
у Вінницькій області:
Но самое мощное оружие пока что в Штатах, а не у нас...
"рашка платить високу ціну". Так ?
А Україна - страшну. Привіт не забудь босу своєму передати, придурку обамці.