Всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - Байден.

США, як і всі країни-члени НАТО, підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент США Джо Байден.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки треба. Подивіться, як війна в Україні впливає на Росію: вони вперше за майже 100 років наблизилися до дефолту, вони втратили значну частину своєї економіки, обмеження на купівлю ними технологій, зокрема американських, створили проблему збереження видобутку нафти на тому самому рівні, така сама ситуація з озброєнням. Росія платить високу ціну. Всі союзники підтримуватимуть Україну, скільки це буде необхідно для того, щоб Україна могла себе захистити", - наголосив американський лідер.

За словами Байдена, Україна "вже завдала удару по Росії і остання втратила свої позиції".

"Увесь світ дивиться на те, що ви програли. Ви не змогли захопити Київ, Донбас, і ви не можете цього зробити. Українці хоробро протистоять російській агресії. Я не знаю, як це все закінчиться, але це вже поразка Росії в Україні", - додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США найближчими днями нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $800 млн, - Байден