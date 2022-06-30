Все союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - Байден
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США, как и все страны-члены НАТО, будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент США Джо Байден.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Посмотрите, как война в Украине влияет на Россию: они впервые почти за 100 лет приблизились к дефолту, они потеряли значительную часть своей экономики, ограничения на покупку ими технологий, в частности американских, создали проблему сохранения добычи нефти на том же уровне, такая же ситуация с вооружением. Россия платит высокую цену. Все союзники будут поддерживать Украину, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла себя защитить", - подчеркнул американский лидер.
По словам Байдена, Украина "уже нанесла удар по России и последняя потеряла свои позиции".
"Весь мир смотрит на то, что вы проиграли. Вы не смогли захватить Киев, Донбасс, и вы не можете этого сделать. Украинцы храбро противостоят российской агрессии. Я не знаю, как это все закончится, но это уже поражение России в Украине", – добавил президент США.
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Скільки буде потрібно вам чи Україні?
Украина получит около 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО.
зображено сільську школу
у Вінницькій області:
Но самое мощное оружие пока что в Штатах, а не у нас...
"рашка платить високу ціну". Так ?
А Україна - страшну. Привіт не забудь босу своєму передати, придурку обамці.