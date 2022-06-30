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Все союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

США, как и все страны-члены НАТО, будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Посмотрите, как война в Украине влияет на Россию: они впервые почти за 100 лет приблизились к дефолту, они потеряли значительную часть своей экономики, ограничения на покупку ими технологий, в частности американских, создали проблему сохранения добычи нефти на том же уровне, такая же ситуация с вооружением. Россия платит высокую цену. Все союзники будут поддерживать Украину, сколько это будет необходимо для того, чтобы Украина могла себя защитить", - подчеркнул американский лидер.

По словам Байдена, Украина "уже нанесла удар по России и последняя потеряла свои позиции".

"Весь мир смотрит на то, что вы проиграли. Вы не смогли захватить Киев, Донбасс, и вы не можете этого сделать. Украинцы храбро противостоят российской агрессии. Я не знаю, как это все закончится, но это уже поражение России в Украине", – добавил президент США.

Читайте: США в ближайшие дни предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, - Байден
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Топ комментарии
+23
Всім союзникам України-респект...
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30.06.2022 17:15
+11
Байден не ездил кимам жопы лизать - так что ещё вопрос, кого с кем сравниватть.
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30.06.2022 17:30
+9
Мало хто знає, що на 20 доларах
зображено сільську школу
у Вінницькій області:
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30.06.2022 17:29
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Всім союзникам України-респект...
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30.06.2022 17:15 Ответить
Байден по стойкости почти Трамп❗Респект тебе старый Джо👍
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30.06.2022 17:19 Ответить
Байден не ездил кимам жопы лизать - так что ещё вопрос, кого с кем сравниватть.
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30.06.2022 17:30 Ответить
а в каком количестве ?
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30.06.2022 17:16 Ответить
Где ленд-лиз???
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30.06.2022 17:16 Ответить
десь жовтень можливо вересень
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30.06.2022 17:25 Ответить
не все одразу; поки що США допомагає нам по спецфонду Президента.
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30.06.2022 18:26 Ответить
он наверное не в курсе , 95 квартал хочет закончить войну до зимы .
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30.06.2022 17:17 Ответить
Власне, те, як відбувається постачання зброї, я вже назвала би частковою зрадою України", - заявила Грибаускайте. Джерело: https://censor.net/ua/n3351164
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30.06.2022 17:20 Ответить
Всі союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, - Байден.

Скільки буде потрібно вам чи Україні?
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30.06.2022 17:21 Ответить
Ты же не будешь против если русские нацисты возьмут за щеку и сольются вернув Крым и Донбас?
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30.06.2022 17:25 Ответить
Также Байден заявил, что по американской инициативе более 50 стран дали Украине новые обещания поставить оружие

Украина получит около 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО.
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30.06.2022 17:27 Ответить
Когда и где он такое сказал можно ссылку на эту речь
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30.06.2022 17:30 Ответить
Мало хто знає, що на 20 доларах
зображено сільську школу
у Вінницькій області:
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30.06.2022 17:29 Ответить
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30.06.2022 20:53 Ответить
колон більше - вікон менше.
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01.07.2022 09:32 Ответить
Байден не знает, как всё закончится. Для него Параша должна быть уничтожена медленно и частично, а для нас- быстро и полностью.
Но самое мощное оружие пока что в Штатах, а не у нас...
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30.06.2022 17:30 Ответить
Авіаносну ударну групу, дві штуки, для захисту перевезення зерна.
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30.06.2022 17:36 Ответить
Вроде бы Байден лично обьявил помощь от 50 стран в которую входят 600 танков ,500 артсистем,больше 100 тысяч боеприпасов к ним и ещё много чего .Только что читал статью об этом на укр.нет. Правда не сказал когда всё это будет поставлено
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30.06.2022 17:46 Ответить
А можна підтримати один раз но на всьо меню и быстро. А то у нас украинцы закончатся раньше, чем начнется ваша підтримка.
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30.06.2022 17:43 Ответить
Американские власти собираются объявить о передаче Украине усовершенствованной системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» средней и большой дальности NASAMS.Эта система ПРО защищает небо над Белым домом и способна поражать цели на расстоянии в 100 миль (160 километров), сообщает CNN.
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30.06.2022 17:49 Ответить
Н-да ... "Я не знаю, як це все закінчиться, ...". Ми в курсі.

"рашка платить високу ціну". Так ?

А Україна - страшну. Привіт не забудь босу своєму передати, придурку обамці.
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30.06.2022 20:51 Ответить
Байденко справжній бандерівець!
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30.06.2022 22:10 Ответить
Байда заснував Запорізьку Січ.
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30.06.2022 22:34 Ответить
Знову ******* смердючим старим ротом і нічого не дає! НІ ЧО ГО!
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01.07.2022 01:34 Ответить
Русский, здесь водки нет. Иди домой.
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01.07.2022 01:45 Ответить
 
 