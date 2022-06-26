Німецька компанія DND поставила Україні майже 2900 ПТРК, - Welt

Німецький концерн Dynamit Nobel Defense (DND) поставив Україні 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador.

Про це пише видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела в українських колах, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Київ не вперше купує ПТРК у компанії DND власним коштом.

Ця закупка надійшла до України двома партіями - 2300 і 576 одиниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає 1 млрд євро від Німеччини, - Мінфін

Зазначається, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні переважно легке озброєння. Причому кількість придбаної зброї перевищує ту, що надав федеральний уряд. За інформацією видання, Україна оплатила 40 мільйонів євро з державного бюджету.

Із обіцяних Берліном 2700 зенітних ракет "Стріла" спочатку було поставлено лише 500, ще 1500 ракет було передано лише після наполегливих прохань Києва. Україна також отримала від Німеччини 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронів та 16 мільйонів набоїв.

Нагадаємо, уряд Німеччини оприлюднив перелік зброї, що готується до передачі Україні - у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Також читайте: ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt