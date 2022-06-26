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Німецька компанія DND поставила Україні майже 2900 ПТРК, - Welt

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гранатомет,комплекс,matador,rgw

Німецький концерн Dynamit Nobel Defense (DND) поставив Україні 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador.

Про це пише видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела в українських колах, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Київ не вперше купує ПТРК у компанії DND власним коштом.

Ця закупка надійшла до України двома партіями - 2300 і 576 одиниць.

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Зазначається, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні переважно легке озброєння. Причому кількість придбаної зброї перевищує ту, що надав федеральний уряд. За інформацією видання, Україна оплатила 40 мільйонів євро з державного бюджету.

Із обіцяних Берліном 2700 зенітних ракет "Стріла" спочатку було поставлено лише 500, ще 1500 ракет було передано лише після наполегливих прохань Києва. Україна також отримала від Німеччини 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронів та 16 мільйонів набоїв.

Нагадаємо, уряд Німеччини оприлюднив перелік зброї, що готується до передачі Україні - у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Також читайте: ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
а тим часом...свинособаки шастають по Україні як вже в себе в дома
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26.06.2022 19:24
+16
Справжня подяка за це німцям. Оце діло, а не розмови.
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26.06.2022 19:37
+12
Та ладно вам на Бикова нападати, він завжди підтримував Україну, путін його новачком цькував і йому важко вдалося вижити. А вам аби язиком ляпати не знаючи правдивої інформації про людину.
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26.06.2022 19:43
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а тим часом...свинособаки шастають по Україні як вже в себе в дома
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26.06.2022 19:24 Відповісти
ну а що, всі хлопці на війні, а тиловим щурам какая_разніца, только би бабло з дяді капало.
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26.06.2022 19:31 Відповісти
Зелін колега по цеху.
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26.06.2022 19:35 Відповісти
Та ладно вам на Бикова нападати, він завжди підтримував Україну, путін його новачком цькував і йому важко вдалося вижити. А вам аби язиком ляпати не знаючи правдивої інформації про людину.
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26.06.2022 19:43 Відповісти
що ти з пошановувачів петра візьмеш. Вони такі. Один петро у них "хетьман" всі інші запроданці.
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26.06.2022 19:49 Відповісти
Такаж морда як і єфремов-нехай шастає по кацапстану,а у нас такого гівна свого вистачає.Один квартал чого вартує.
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26.06.2022 19:50 Відповісти
Хороший рузкій, дохлий рузкій, ось моя вам правдива інформація.
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26.06.2022 20:15 Відповісти
прежде, чем писать брехню про Быкова, поинтересовались бы его антипутинскими стихами, которые он пишет уже лет и 15. И тем, что путинские опричники его отравили так же, как Навального.
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27.06.2022 03:01 Відповісти
Фауст-патрон!
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26.06.2022 19:31 Відповісти
Не совсем:
youtube.com/watch?v=EI4ZUBiSBjU&ab
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26.06.2022 20:30 Відповісти
Справжня подяка за це німцям. Оце діло, а не розмови.
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26.06.2022 19:37 Відповісти
"О фауст-патронах будете детям рассказывать" - эту фразу приписывают Жукову. И вот опять ..
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26.06.2022 19:50 Відповісти
Тю -та не довго йому осталось-на цю діч полюють ! Тилові щури теж ***** отримують-і вони різняться в залежності від обл-але скажу що більше всього щурів на заході( Тут де ми на сході такі падли не виживають ! Такі реалії війни -не можна осуджувать навіть їх-адже вони виконують свій обовязок і не втікли-просто деяких перемагає тваринний страх СМЕРТі і це норм. А ті хто нас судить особливо за кордону почекайте прийде і ваша черга воювати чи бути щуром- моліться і робіть щось щоб ці іСТОТИ не прорвались до вас і не вбивали і гвалтували ваших жінок дітей ! Тільки разом можна перемогти цю наволоч-це як в фантастичному бойовику про АПОКАЛІПСИС ЗОМБІ ! Другого шансу не буде -життя одне в реальності(
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26.06.2022 19:41 Відповісти
Матадор не ПТРК, а гранатомет, причем одноразовый.
Нет системы наведения. По статистике, в боевых условиях, примерно треть а то и половина улетит "в молоко". Это не нлав и не джавелин с их 90-95% гарантированным поражением цели.
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26.06.2022 19:52 Відповісти
Все верно, как РПГ- отличная вещь.
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26.06.2022 20:03 Відповісти
Не бреши, кацап, укомплектован баллистическим компьютером наведения. Тип двигателя гранаты - активно-реактивный, то есть есть ракетный двигатель, соответственно это можно назвать ПТРК.
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26.06.2022 20:19 Відповісти
не все пишушие на русском кацапы. Не приходило это в голову? Не окучивайте всех огульно.
Да, есть баллистический комп наведения и тип гранаты активно реактивный. Но - после пуска нет возможности корреткирования полета боеприпаса. Соответственно это не ПТРК а гранотомет, пусть и весьма продвинутый. NLAW кстати, тоже.
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26.06.2022 20:44 Відповісти
При чем тут русский? У тебя логика такая.А то что ты описываешь, называется ПТУР. То есть этот комплекс не ПТУР.
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27.06.2022 01:38 Відповісти
готується до передачі Україні ....тепер питання коли? Після наполегливих прохань?
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26.06.2022 19:54 Відповісти
Наші ЗАКУПОВУЮТЬ його напряму у виробника.
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26.06.2022 20:04 Відповісти
Помню, как переговорщики верх. гл. зрадника здоровались за руку и мило улыбались рашистким убийцам на переговорах в минске. И, как повёло себя гопничество кривого рога с президентом Германии - это лицо не желательно в Украине - тем самым сорвав поставки немецкого оружия(тяжёлого к стати). И, как кричали подляковские суки - правильно сделал, так ему и надо. Суки, суки зелёные, конченные суки и соучастники зверств рашистов в Украине.
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26.06.2022 19:59 Відповісти
Головні виконавці барановіруса сьогодні оголосили, що будуть воювати до останнього українця.
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26.06.2022 20:06 Відповісти
Гарна штука для міста. Стінолам.
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26.06.2022 20:26 Відповісти
Ок! Хай не тільки DND надає TNT, підтягуйтеся й інші, вдячні будемо, не забудемо!
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26.06.2022 20:47 Відповісти
Навздогін. Для тонусу: https://youtu.**************
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26.06.2022 21:11 Відповісти
незабутні "блоки живлення" AC- DC
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26.06.2022 21:15 Відповісти
То де вони?
Чому у Северодонецьку танки безкарно "розбирали" будинок за будинком?!
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26.06.2022 20:57 Відповісти
На видео Бутусова есть Матадор.
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26.06.2022 21:30 Відповісти
 
 