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Немецкая компания DND поставила Украине около 2900 ПТРК, - Welt

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гранатомет,комплекс,matador,rgw

Немецкий концерн Dynamit Nobel Defense (DND) поставил Украине 2900 противотанковых ракетных комплексов RGW 90 Matador.

Об этом пишет издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских кругах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Киев не впервые покупает ПТРК у компании DND за свой счет.

Эта закупка поступила в Украину двумя партиями – 2300 и 576 единиц.

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Отмечается, что Германия с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине преимущественно легкое вооружение. Причем количество приобретенного оружия превышает то, что предоставило федеральное правительство. По информации издания, Украина оплатила 40 миллионов евро из государственного бюджета.

Из обещанных Берлином 2700 зенитных ракет "Стрела" изначально было поставлено только 500, еще 1500 ракет было передано только после настойчивых прошений Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 миллионов патронов.

Напомним, правительство Германии обнародовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия - в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Также читайте: Украина получит 1 млрд евро от Германии, - Минфин
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Топ комментарии
+20
а тим часом...свинособаки шастають по Україні як вже в себе в дома
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26.06.2022 19:24
+16
Справжня подяка за це німцям. Оце діло, а не розмови.
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26.06.2022 19:37
+12
Та ладно вам на Бикова нападати, він завжди підтримував Україну, путін його новачком цькував і йому важко вдалося вижити. А вам аби язиком ляпати не знаючи правдивої інформації про людину.
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26.06.2022 19:43
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а тим часом...свинособаки шастають по Україні як вже в себе в дома
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26.06.2022 19:24 Ответить
ну а що, всі хлопці на війні, а тиловим щурам какая_разніца, только би бабло з дяді капало.
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26.06.2022 19:31 Ответить
Зелін колега по цеху.
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26.06.2022 19:35 Ответить
Та ладно вам на Бикова нападати, він завжди підтримував Україну, путін його новачком цькував і йому важко вдалося вижити. А вам аби язиком ляпати не знаючи правдивої інформації про людину.
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26.06.2022 19:43 Ответить
що ти з пошановувачів петра візьмеш. Вони такі. Один петро у них "хетьман" всі інші запроданці.
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26.06.2022 19:49 Ответить
Такаж морда як і єфремов-нехай шастає по кацапстану,а у нас такого гівна свого вистачає.Один квартал чого вартує.
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26.06.2022 19:50 Ответить
Хороший рузкій, дохлий рузкій, ось моя вам правдива інформація.
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26.06.2022 20:15 Ответить
прежде, чем писать брехню про Быкова, поинтересовались бы его антипутинскими стихами, которые он пишет уже лет и 15. И тем, что путинские опричники его отравили так же, как Навального.
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27.06.2022 03:01 Ответить
Фауст-патрон!
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26.06.2022 19:31 Ответить
Не совсем:
youtube.com/watch?v=EI4ZUBiSBjU&ab
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26.06.2022 20:30 Ответить
Справжня подяка за це німцям. Оце діло, а не розмови.
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26.06.2022 19:37 Ответить
"О фауст-патронах будете детям рассказывать" - эту фразу приписывают Жукову. И вот опять ..
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26.06.2022 19:50 Ответить
Тю -та не довго йому осталось-на цю діч полюють ! Тилові щури теж ***** отримують-і вони різняться в залежності від обл-але скажу що більше всього щурів на заході( Тут де ми на сході такі падли не виживають ! Такі реалії війни -не можна осуджувать навіть їх-адже вони виконують свій обовязок і не втікли-просто деяких перемагає тваринний страх СМЕРТі і це норм. А ті хто нас судить особливо за кордону почекайте прийде і ваша черга воювати чи бути щуром- моліться і робіть щось щоб ці іСТОТИ не прорвались до вас і не вбивали і гвалтували ваших жінок дітей ! Тільки разом можна перемогти цю наволоч-це як в фантастичному бойовику про АПОКАЛІПСИС ЗОМБІ ! Другого шансу не буде -життя одне в реальності(
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26.06.2022 19:41 Ответить
Матадор не ПТРК, а гранатомет, причем одноразовый.
Нет системы наведения. По статистике, в боевых условиях, примерно треть а то и половина улетит "в молоко". Это не нлав и не джавелин с их 90-95% гарантированным поражением цели.
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26.06.2022 19:52 Ответить
Все верно, как РПГ- отличная вещь.
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26.06.2022 20:03 Ответить
Не бреши, кацап, укомплектован баллистическим компьютером наведения. Тип двигателя гранаты - активно-реактивный, то есть есть ракетный двигатель, соответственно это можно назвать ПТРК.
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26.06.2022 20:19 Ответить
не все пишушие на русском кацапы. Не приходило это в голову? Не окучивайте всех огульно.
Да, есть баллистический комп наведения и тип гранаты активно реактивный. Но - после пуска нет возможности корреткирования полета боеприпаса. Соответственно это не ПТРК а гранотомет, пусть и весьма продвинутый. NLAW кстати, тоже.
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26.06.2022 20:44 Ответить
При чем тут русский? У тебя логика такая.А то что ты описываешь, называется ПТУР. То есть этот комплекс не ПТУР.
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27.06.2022 01:38 Ответить
готується до передачі Україні ....тепер питання коли? Після наполегливих прохань?
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26.06.2022 19:54 Ответить
Наші ЗАКУПОВУЮТЬ його напряму у виробника.
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26.06.2022 20:04 Ответить
Помню, как переговорщики верх. гл. зрадника здоровались за руку и мило улыбались рашистким убийцам на переговорах в минске. И, как повёло себя гопничество кривого рога с президентом Германии - это лицо не желательно в Украине - тем самым сорвав поставки немецкого оружия(тяжёлого к стати). И, как кричали подляковские суки - правильно сделал, так ему и надо. Суки, суки зелёные, конченные суки и соучастники зверств рашистов в Украине.
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26.06.2022 19:59 Ответить
Головні виконавці барановіруса сьогодні оголосили, що будуть воювати до останнього українця.
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26.06.2022 20:06 Ответить
Гарна штука для міста. Стінолам.
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26.06.2022 20:26 Ответить
Ок! Хай не тільки DND надає TNT, підтягуйтеся й інші, вдячні будемо, не забудемо!
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26.06.2022 20:47 Ответить
Навздогін. Для тонусу: https://youtu.**************
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26.06.2022 21:11 Ответить
незабутні "блоки живлення" AC- DC
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26.06.2022 21:15 Ответить
То де вони?
Чому у Северодонецьку танки безкарно "розбирали" будинок за будинком?!
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26.06.2022 20:57 Ответить
На видео Бутусова есть Матадор.
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26.06.2022 21:30 Ответить
 
 