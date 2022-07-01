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Германия (6023) помощь (6181) грант (22)

Украина получила от Германии грант на €1 млрд, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

німеччина

Грант Федеративной Республики Германия размером EUR1 млрд поступил в государственный бюджет Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, который открыл Международный валютный фонд для направления денег стран-доноров на помощь Украине", – уточнило ведомство в прессрелизе.

Согласно ему, вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Всего с начала войны Украина уже получила от Германии EUR1,3 млрд для поддержки финансово-бюджетной системы, отметил Минфин.

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Ранее на этой неделе Минфин сообщил о получении EUR446,8 млн кредита от Всемирного банка (ВБ) с гарантией Великобритании на EUR424,6 млн, гранта США на $1,3 млрд через мультидонорский счет ВБ и кредита Японии на сумму, эквивалентную около $500 млн.

В апреле 2022 г. МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства с использованием этого счета должны направляться на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

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Германия стала второй страной, воспользовавшейся этим инструментом, вслед за Канадой, выделившей в первой половине июня льготный кредит в 1 млрд канадских долларов (эквивалент $773 млн).

Правительство оценивает ежемесячные потребности бюджета в финансировании дефицита в $5 млрд. Министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае, и благодаря поступившим в конце месяца средствам она оказалась близка к этой сумме. По словам главы Минфина, в июле правительство рассчитывает на сохранение таких же значительных объемов внешнего финансирования, как и в июне. В частности, ожидается поступление второго транша гранта от США ориентировочно на $1,3 млрд и кредита ЕС на EUR1 млрд.

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Топ комментарии
+8
Потрібно жорстокій контроль за витратами, зеки мародери
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01.07.2022 20:25
+6
Зе собрал неплохой урожай за сегодняшний день ...3 ярда долярів

Бенямойский в шоке...
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01.07.2022 20:26
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А ще - пам"ятник кату- суворову в Ізмаїлі. Його останнім часом регулярно " прикрашали" яйцями і фарбою з фекаліями, а наразі стоїть весь обмотаний ганчірками і скотчем. "Захищений" т-с-сзать. Проспект уже перейменували, а "безцінне творіння культури і історії" ще стоїть. Це, мабуть, про всяк випадок, шановна меріє? Ще хто зна як доведеться?
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02.07.2022 17:57 Ответить
краще було б парцирями, а то ж "будівельники" в Україні є.
а так да - дяка.
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01.07.2022 20:19 Ответить
*панцирями
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01.07.2022 20:20 Ответить
Бульдозери теж би чудово впоралися...
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02.07.2022 17:59 Ответить
Хорошо бы снарядами и вооружением
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01.07.2022 20:22 Ответить
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01.07.2022 20:22 Ответить
Zeлямойские Кучмисты не крадуть...Зуб даю...
Байден энд Джонсон все контролюю ть..
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01.07.2022 20:23 Ответить
Потрібно жорстокій контроль за витратами, зеки мародери
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01.07.2022 20:25 Ответить
Зе собрал неплохой урожай за сегодняшний день ...3 ярда долярів

Бенямойский в шоке...
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01.07.2022 20:26 Ответить
Ну вот, кляли Шольца за все грехи на свете, а тут денежек подогнали и совершенно не слышно праведного гнева. Получается спасибо немцам, что не дают подохнуть. Ещё бы порядок с нашими беженцами навести, а то там таких сказочных кадров понаехало, в том числе и с Мариуполя с мужичками призывного возраста, машинками, кучей претензий и самое смешное - клянут бендеровцев и хвалят бункерного, так вообще нам бы цены не было. Так что Мельнику и СБУ есть чем заниматься
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01.07.2022 20:27 Ответить
От живеться Кабміну,ні фіга не робити,тільки донорські кошти тринькати.
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01.07.2022 21:22 Ответить
А у на все "криза з ОПУ зїдає"
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01.07.2022 21:24 Ответить
Їм живі гроші давати категорично не можна! - Все роздерибанять і кінців не знайти! Давати треба зброю і ********** - військовим і одразу - на фронт.
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02.07.2022 18:04 Ответить
 
 