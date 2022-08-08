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Новини Війна
12 023 17

В окупованому Мелітополі пролунали близько 10 потужних вибухів, - мер Федоров

мелітополь

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про вибухи в окупованому росіянами місті.

Про це Федоров написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завозять до Мелітополя масовку для проведення проросійського "форуму", - мер Федоров

Автор: 

ліквідація (4046) Мелітополь (772) знищення (7477) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+29
Хай береже вас Всесвіт, Українські ракетники, пілоти, артилеристи, танкісти, гранатометники, кулеметники!

Нищіть паршу, що прилізла на українську землю. Нищіть нещадно.

Слава Україні! 💙💛
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08.08.2022 23:00
+26
Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
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08.08.2022 22:58
+18
Героям Слава!
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08.08.2022 23:01
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Спакойнай ночі кацапскіє свіньї...
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08.08.2022 22:58 Відповісти
настає "Час Хімери" !

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08.08.2022 23:15 Відповісти
Патерь не будет у орков, а потом вылезет капский бот сюда и будет рассказывать, что у ВСУ в 10 раз больше потерь чем у кацапов
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08.08.2022 22:59 Відповісти
І понесе з України у синеє море кров ворожу.... боріться і перемагайте. Україна понад усе
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08.08.2022 22:59 Відповісти
Хай береже вас Всесвіт, Українські ракетники, пілоти, артилеристи, танкісти, гранатометники, кулеметники!

Нищіть паршу, що прилізла на українську землю. Нищіть нещадно.

Слава Україні! 💙💛
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08.08.2022 23:00 Відповісти
Героям Слава!
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08.08.2022 23:01 Відповісти
ударили и продвинулись, и так пока всех предателей и орков не выгоните
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08.08.2022 23:01 Відповісти
Оркам ХайЛюксПродакшн+Кобзон
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08.08.2022 23:07 Відповісти
Наши дорогие воины,только благодаря вашему мужеству,твердости,смелести,умению, наша Украина была,есть и будет!Поклон вам низкий,огромное уважение,благодарность.Вы наша надежда и гордость!
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08.08.2022 23:11 Відповісти
Вечірня селітра...
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08.08.2022 23:13 Відповісти
У орков дискотека
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08.08.2022 23:14 Відповісти
Пулеметчик прокрутил 10 новых дисков.
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09.08.2022 00:14 Відповісти
Очень хорошо. Вы даже себе не представляете себе как людям оказавшимся в окупации приятно слышать что о них не забыли и наши идут на помощь. Ато орки особенно где отключена связь и нет интернета и света рассказывают что Украина капитулировала, а росия пришла к ним навсегда.
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08.08.2022 23:19 Відповісти
Земля українська горить під ногами асвабадітєлєй.
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08.08.2022 23:20 Відповісти
Ну що , кляті орки ,наступила жара в Мелітополі ?
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08.08.2022 23:32 Відповісти
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09.08.2022 00:18 Відповісти
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09.08.2022 00:20 Відповісти
 
 