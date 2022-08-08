В окупованому Мелітополі пролунали близько 10 потужних вибухів, - мер Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про вибухи в окупованому росіянами місті.
Про це Федоров написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - розповів він.
Топ коментарі
+29 Y.M. Z.
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+26 Александр Чуднивец #474549
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+18 Валентина Саюн #523841
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