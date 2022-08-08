Зеленський закликав світ пришвидшити відповідь на ядерний шантаж Росії
Президент України Володимир Зеленський закликав світ пришвидшити дії у відповідь на ядерний шантаж Росії.
"Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
Росія, сказав Зеленський, не зважатиме на слова і занепокоєння. "Потрібні нові санкції проти держави-терориста й усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - наголосив він.
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https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81?src=hashtag_click #Вільнюс https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82?src=hashtag_click #Біотуалет
Головна пристрасть і єдина справа, яку росіяни роблять із душею - мажуть своїм лайном все, до чого можна дотягнутися.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Эти 2 суки руководительницы Amnesty International -Agnessa и Donella -состряпали свой доклад из показаний украинских заключённых в российских фильтрационных центрах. Оказывается, они не просто работали по заданию российских спецслужб, они участвовали а ПЫТКАХ украинских пленных.