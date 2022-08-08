УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5944 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 841 25

Зеленський закликав світ пришвидшити відповідь на ядерний шантаж Росії

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав світ пришвидшити дії у відповідь на ядерний шантаж Росії.

"Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

Росія, сказав Зеленський, не зважатиме на слова і занепокоєння. "Потрібні нові санкції проти держави-терориста й усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) ядерна безпека (566) Запорізька АЕС (1417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
воду заряжать можна вже по відосіках?
показати весь коментар
08.08.2022 23:41
+11
.
показати весь коментар
08.08.2022 23:52
+9
Мабуть він хоче щоб "світ" замінував Чонгар.))
показати весь коментар
08.08.2022 23:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
воду заряжать можна вже по відосіках?
показати весь коментар
08.08.2022 23:41 Відповісти
Поки-що сам , далі буде з шаманом та бубоном
показати весь коментар
08.08.2022 23:51 Відповісти
можна ще й до телевізору хворим місцем прислонитися, люди так геморой лікували за кашпировського.
показати весь коментар
09.08.2022 00:25 Відповісти
Ану поясни які дії ти від них очікуєш, стратєх? Ти і сам не знаєш.
показати весь коментар
08.08.2022 23:41 Відповісти
четкое предупреждение от США м НАТО. Что вслучае взрыва ЗАЭС по раше наносится ядерный удар. Я вам гарантирую, при такой риторике ЗАЭС отсанется целехонька. Пора долбанутой эуропе понять, что ветер - дело непредсказуемое. А она - рядом.
показати весь коментар
08.08.2022 23:52 Відповісти
Ну вітер швидко не змінюється, коли почав дути в якусь сторону, то довго дує, вони виберуть час, але є інше, там вода, Дніпро, воду вони тирять для крисчяностана, воли буде заражена радіацією, то як її пити-поливати поля ? Правда террористів важко спрогнозувати
показати весь коментар
09.08.2022 02:25 Відповісти
Мабуть він хоче щоб "світ" замінував Чонгар.))
показати весь коментар
08.08.2022 23:43 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81?src=hashtag_click #Вільнюс https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82?src=hashtag_click #Біотуалет
Головна пристрасть і єдина справа, яку росіяни роблять із душею - мажуть своїм лайном все, до чого можна дотягнутися.
показати весь коментар
08.08.2022 23:46 Відповісти
Запах руzzкого мЬиру не замінний
показати весь коментар
08.08.2022 23:49 Відповісти
Стратег сказав стратег зробив
показати весь коментар
08.08.2022 23:46 Відповісти
А чому оце все ввечері, коли люди втомлені, а їм на голову лайно ллють?У мене сусід такий нарік - до 5 ранку фестивалить, а вдень дрихне.
показати весь коментар
08.08.2022 23:48 Відповісти
Ви йому вдень фестіваль влаштуйте.
показати весь коментар
09.08.2022 00:23 Відповісти
Чув зелений гундос попросив у Захода новітню зброю :
показати весь коментар
08.08.2022 23:48 Відповісти
А если весь мир на корты сядет, как Першаледя, это поможет?
показати весь коментар
08.08.2022 23:50 Відповісти
.
показати весь коментар
08.08.2022 23:52 Відповісти
А, також, всесвіт і тьотю бєтю. Шмарклю геть!
показати весь коментар
08.08.2022 23:53 Відповісти


Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

Эти 2 суки руководительницы Amnesty International -Agnessa и Donella -состряпали свой доклад из показаний украинских заключённых в российских фильтрационных центрах. Оказывается, они не просто работали по заданию российских спецслужб, они участвовали а ПЫТКАХ украинских пленных.
показати весь коментар
08.08.2022 23:56 Відповісти
Ого яка фотка. Одним махом семерых побивахом.
показати весь коментар
08.08.2022 23:57 Відповісти
читая коменты под новостью вероятго многим нравится террор котрый устроил ***** и критиковать клоуна под такими новостями явно могут только кремлевские пид#расы...
показати весь коментар
09.08.2022 00:20 Відповісти
клоуну не місце на посаді Президента України.
показати весь коментар
09.08.2022 00:28 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2022 04:50 Відповісти
Як кацапи опинилися на ЗАЕС, лайно ти зелене?
показати весь коментар
09.08.2022 01:08 Відповісти
 
 