Зеленський закликав світ пришвидшити відповідь на ядерний шантаж Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав світ пришвидшити дії у відповідь на ядерний шантаж Росії.

"Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж – про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти. Але потрібно пришвидшувати дії у відповідь", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

Росія, сказав Зеленський, не зважатиме на слова і занепокоєння. "Потрібні нові санкції проти держави-терориста й усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС – найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі, Запорізька АЕС – це шість енергоблоків", - наголосив він.

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