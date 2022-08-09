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Зеленський подякував Повітряним Силам за збиті 8 серпня російські ракети "Калібр"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони за збиті в понеділок російські ракети.

"Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців. Вдалося збити і частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень", - сказав він.

За словами Зеленського, "наших військових засобів ще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з'явилися".

"Але і зараз майстерність наших героїв дозволяє хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному і кожній, хто це забезпечує!" – сказав президент.

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Автор: 

ППО (3258) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+20
и тебе, Вова, спасибо ! за просраний

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
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09.08.2022 00:58
+17
Повітряні сили "дякують" наполеону за закриття ракетних програм і витрачені сотні мільярдів на будівництво доріг,а не на зміцнення обороноздатності країни.
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09.08.2022 00:45
+17
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09.08.2022 01:08
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Хвала нашим силам ППО.
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09.08.2022 00:36 Відповісти
Повітряні сили "дякують" наполеону за закриття ракетних програм і витрачені сотні мільярдів на будівництво доріг,а не на зміцнення обороноздатності країни.
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09.08.2022 00:45 Відповісти
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09.08.2022 01:08 Відповісти
и тебе, Вова, спасибо ! за просраний

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
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09.08.2022 00:58 Відповісти
А фразу ж чули - зараз немає такої небхідності?
А про ракети до "Вільха" - "ну, є там на складі майже 100 ракет, так воно ж зараз не актуальне...".
Кожен автор цих фраз до кінця життя не повинен вилізти з тюрми.
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09.08.2022 02:13 Відповісти
Головне що не свинарчуки!
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09.08.2022 07:14 Відповісти
«дякуємо, але як би не ви, нам не було би що збивати»
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09.08.2022 02:23 Відповісти
Forbes сообщил, что за утро ракет сбили на 26 лямов долларов. Только толку если Европа рашке ежедневно платит громадные бабки.
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09.08.2022 03:55 Відповісти
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09.08.2022 04:41 Відповісти
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09.08.2022 05:11 Відповісти
А коли буде вибачення нашого"наймудрішого,найкрасивішого" супер піарщика і супер брехуна.
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09.08.2022 07:28 Відповісти
А чому тільки зараз і за Калібр? А чому тільки пов сили.... Інши роди військ не варті подяки?
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09.08.2022 12:46 Відповісти
 
 