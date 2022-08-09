Зеленський подякував Повітряним Силам за збиті 8 серпня російські ракети "Калібр"

Президент України Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони за збиті в понеділок російські ракети.

"Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців. Вдалося збити і частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень", - сказав він.

За словами Зеленського, "наших військових засобів ще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з'явилися".

"Але і зараз майстерність наших героїв дозволяє хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному і кожній, хто це забезпечує!" – сказав президент.

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