Зеленський подякував Повітряним Силам за збиті 8 серпня російські ракети "Калібр"
Президент України Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони за збиті в понеділок російські ракети.
"Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря", - сказав він у традиційному відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
"Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців. Вдалося збити і частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень", - сказав він.
За словами Зеленського, "наших військових засобів ще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з'явилися".
"Але і зараз майстерність наших героїв дозволяє хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному і кожній, хто це забезпечує!" – сказав президент.
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А про ракети до "Вільха" - "ну, є там на складі майже 100 ракет, так воно ж зараз не актуальне...".
Кожен автор цих фраз до кінця життя не повинен вилізти з тюрми.