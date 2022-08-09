Зеленський нагородив орденами та медалями 183 захисників, 4 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 183 захисників України, чотирьох із них - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Підписав новий указ про нагородження учасників бойових дій. 183 наших захисники відзначені державними нагородами, четверо – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую всім, хто воює за державу!", – зазначив глава Української держави.

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