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Зеленський нагородив орденами та медалями 183 захисників, 4 - посмертно

нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 183 захисників України, чотирьох із них - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у відеозверненні.

"Підписав новий указ про нагородження учасників бойових дій. 183 наших захисники відзначені державними нагородами, четверо – посмертно. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую всім, хто воює за державу!", – зазначив глава Української держави.

Також читайте: Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) нагорода (1276) ЗСУ (7642)


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а ермака коли??? а падлоляка
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09.08.2022 01:57 Відповісти
їх - посмертно
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09.08.2022 04:34 Відповісти
Донбасс це Україна. Вата палає https://m.youtube.com/watch?v=Y5v0EXExTno
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09.08.2022 05:03 Відповісти
А шо с азовцами ? Арестовали уже того, кто организовал сдачу в плен азовцев?

Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев /

https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
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09.08.2022 05:14 Відповісти
Тойшоневтік.
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09.08.2022 08:31 Відповісти
Ердоган- президент, а хто такі хламідія та абрамович?

Ердоган- ВАЗеленский- *****. / Кто предал азовцев /

І без відео стає зрозумілим ХТО.
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09.08.2022 10:26 Відповісти
 
 