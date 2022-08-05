УКР
Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно.

Відповідний указ  опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Згідно з указом, орденом Богдана Хмельницького I ступеня посмертно нагороджено капітана Віталія Єфременюка, орденом Богдана Хмельницького III ступеня - старшого лейтенанта Олександра Чабана (посмертно), орденом "За мужність" II ступеня - солдата Ігоря Вестімова (посмертно).

Окрім того, орденом "За мужність" III ступеня посмертно відзначено 15 військових.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджені 6 військових, а медаллю "Захиснику Вітчизни" - 168 військових.

Також читайте: Зеленський нагородив 305 захисників України, 35 із них - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) нагорода (1307) військовослужбовці (4900) ЗСУ (7863)
Коли Єрмак отримає Героя России?
05.08.2022 22:01 Відповісти
та напевно давно вже має разом із Татаровим, Бакановим, Демченком та багатьма іншими призначниками Зе-ідіота.

Після ОПЗЖ, слуги на другому (а може і на першому вже) місці по співпраці з окупантами
05.08.2022 22:07 Відповісти
Сил, наснаги і козацької вдачі живим героям, вічна слава та пам'ять полеглим
05.08.2022 22:44 Відповісти
Спочивайте у мирі...
06.08.2022 00:14 Відповісти
 
 