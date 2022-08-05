Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Згідно з указом, орденом Богдана Хмельницького I ступеня посмертно нагороджено капітана Віталія Єфременюка, орденом Богдана Хмельницького III ступеня - старшого лейтенанта Олександра Чабана (посмертно), орденом "За мужність" II ступеня - солдата Ігоря Вестімова (посмертно).
Окрім того, орденом "За мужність" III ступеня посмертно відзначено 15 військових.
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджені 6 військових, а медаллю "Захиснику Вітчизни" - 168 військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Після ОПЗЖ, слуги на другому (а може і на першому вже) місці по співпраці з окупантами