Зеленский наградил 192 военнослужащих, 18 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих, из них 18 посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Согласно указу, орденом Богдана Хмельницкого I степени посмертно награжден капитан Виталий Ефременюк, орденом Богдана Хмельницкого III степени - старшего лейтенанта Александр Чабан (посмертно), орденом "За мужество" II степени - солдат Игорь Вестимов (посмертно).
Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награждены 15 военных.
Медалью "За военную службу Украине" награждены 6 военных, а медалью "Защитнику Отечества" – 168 военных.
