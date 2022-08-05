Зеленский наградил 192 военнослужащих, 18 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих, из них 18 посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Согласно указу, орденом Богдана Хмельницкого I степени посмертно награжден капитан Виталий Ефременюк, орденом Богдана Хмельницкого III степени - старшего лейтенанта Александр Чабан (посмертно), орденом "За мужество" II степени - солдат Игорь Вестимов (посмертно).

Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награждены 15 военных.

Медалью "За военную службу Украине" награждены 6 военных, а медалью "Защитнику Отечества" – 168 военных.

