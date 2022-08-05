РУС
Зеленский наградил 192 военнослужащих, 18 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих, из них 18 посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Согласно указу, орденом Богдана Хмельницкого I степени посмертно награжден капитан Виталий Ефременюк, орденом Богдана Хмельницкого III степени - старшего лейтенанта Александр Чабан (посмертно), орденом "За мужество" II степени - солдат Игорь Вестимов (посмертно).

Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награждены 15 военных.

Медалью "За военную службу Украине" награждены 6 военных, а медалью "Защитнику Отечества" – 168 военных.

Коли Єрмак отримає Героя России?
05.08.2022 22:01 Ответить
та напевно давно вже має разом із Татаровим, Бакановим, Демченком та багатьма іншими призначниками Зе-ідіота.

Після ОПЗЖ, слуги на другому (а може і на першому вже) місці по співпраці з окупантами
05.08.2022 22:07 Ответить
Сил, наснаги і козацької вдачі живим героям, вічна слава та пам'ять полеглим
05.08.2022 22:44 Ответить
Спочивайте у мирі...
06.08.2022 00:14 Ответить
 
 