УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 303 39

США планують передати Україні ЗРК NASAMS протягом кількох місяців

nasams

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності протягом декількох місяців.

Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців", - заявив Каль.

Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

Також читайте: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в $1 млрд, - Пентагон

Автор: 

зброя (7522) допомога (8429) США (23326)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Щоб був час гарненько подуматиі добре пригадати собі, за кого голосували останні 30 років, і особливо - за пасматрєть в глаза в 2019.
показати весь коментар
09.08.2022 07:47
+16
Мыкола, не пукай у диван, а расскажи лучше, что ТЫ лично сделал для нашей армии? Я понимаю, умение читать твоя не самая сильная сторона. Специально для тебя сообщаю, что эти установки штаты заказали у Норвегии и уже оплатили. И они будут изготовлены через пару месяцев. Это сложнейшая система. А ты зайди в свой сельмаг, может там есть NASAMS, пару дней не лакай бормотуху, и на сэкономленные купишь и поставишь их у себя в огороде. Вся эта инфа была на Цензоре. Или ты был в запое и не смог прочитать?
Я понял твой интеллектуальный уровень, поэтому растолкую тебе. Эти системы ПВО на нынешнем этапе самые современные в мире. Ими в штатах прикрывают Вашингтон. ( это город такой в США, столица ихняя.) И эти системы, когда из получат, будут прикрывать нашу столицу, Киев, а не твое село.
показати весь коментар
09.08.2022 07:56
+12
Всё, что успешно жарит каZZапов- полезное по определению.
показати весь коментар
09.08.2022 07:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США ПЛАНУЮТЬ передати протягом ДВОХ місяців ? Для чого так квапляться...
Скільки ще міст і сіл зітре агресор з лиця землі протягом ДВОХ місяців?
показати весь коментар
09.08.2022 07:31 Відповісти
Щоб був час гарненько подуматиі добре пригадати собі, за кого голосували останні 30 років, і особливо - за пасматрєть в глаза в 2019.
показати весь коментар
09.08.2022 07:47 Відповісти
В самое яблочко.
показати весь коментар
09.08.2022 08:25 Відповісти
Мыкола, не пукай у диван, а расскажи лучше, что ТЫ лично сделал для нашей армии? Я понимаю, умение читать твоя не самая сильная сторона. Специально для тебя сообщаю, что эти установки штаты заказали у Норвегии и уже оплатили. И они будут изготовлены через пару месяцев. Это сложнейшая система. А ты зайди в свой сельмаг, может там есть NASAMS, пару дней не лакай бормотуху, и на сэкономленные купишь и поставишь их у себя в огороде. Вся эта инфа была на Цензоре. Или ты был в запое и не смог прочитать?
Я понял твой интеллектуальный уровень, поэтому растолкую тебе. Эти системы ПВО на нынешнем этапе самые современные в мире. Ими в штатах прикрывают Вашингтон. ( это город такой в США, столица ихняя.) И эти системы, когда из получат, будут прикрывать нашу столицу, Киев, а не твое село.
показати весь коментар
09.08.2022 07:56 Відповісти
Рома, ты по сути возрази, если аргументы есть. Или ты тоже из тех, кто считает, что США должны нам сраку подтирать?
В Украине есть законно избранная власть, которой и следует задавать вопросы, относительно обеспечения вооружениями и подготовки к отражению агрессии.
показати весь коментар
09.08.2022 08:55 Відповісти
А эмбарго то хоть сняли? Может попробовать то что не дают просто купить? Например также снаряды на Химарс на 300 км? Что то тут не так.
показати весь коментар
09.08.2022 10:53 Відповісти
Полегче, полегче! С чего такой негатив к сёлам?
показати весь коментар
09.08.2022 12:02 Відповісти
-Кількох місяців. А це значно довше у часі, бо Волкер казав, що ця війна триватиме до наступного літа.
ДВА ЗРК обіцяють передати.
показати весь коментар
09.08.2022 08:18 Відповісти
У нас денег не хватит. Пусть не врёт.
показати весь коментар
09.08.2022 10:55 Відповісти
Всё, что успешно жарит каZZапов- полезное по определению.
показати весь коментар
09.08.2022 07:31 Відповісти
Ти вже готовий з них пуляти? Чи, може, спершу навчишся?
показати весь коментар
09.08.2022 07:55 Відповісти
Транспортировка с Марса далека да и накладна.
показати весь коментар
09.08.2022 07:54 Відповісти
если бы такими темпами и в таких количествах был ленд-лиз во вторую мировую, советский союз был бы разгромлен. Но нам никто ничего не должен-мы не советский союз и не моджахеды.
показати весь коментар
09.08.2022 08:00 Відповісти
Кто будет ими управлять?
И не "пальнуть" а эффективно

Как обучат тогда и передадут
показати весь коментар
09.08.2022 08:12 Відповісти
А внатуре, как говорил зебил, мол, вам никто ничего должен, особенно, если у нас , окромя великого крадiвництва, ничего больше нет в голове... Хоть и грех так говорить, но кацапы мне открыли глаза, своей разблокировкой портов для гумкараванов...Это же какой у нас переизбыток зерна, еще с прошлого года, а хлеб в Украине такой дорогой... получается у нас поц поцэм погоняет еще на поцэ и сидит.
показати весь коментар
09.08.2022 08:35 Відповісти
Хліб в нас не дорогий!
Порівняйте з любою іншою країною, а от про велике крадівництво, тоя повністтю згоден.
показати весь коментар
09.08.2022 09:05 Відповісти
Може, було б і краще. Союзники все одно перемогли б. До речі, нагадаю, що Черчілль переконував Рузвельта, що не можна зупинятись на Ельбі, а треба рухатись далі на схід і знищити Гітлєра #2 і кацапофашистів. Але не погодились Монті і Айзенхауер. Тепер вже пізно шкодувати про те, що гідру не знищили в зародку.
показати весь коментар
09.08.2022 08:15 Відповісти
Кілька місяців...
Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
Поки передасти передадуть...
показати весь коментар
09.08.2022 08:23 Відповісти
У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ********** до них.
-Не встигнуть заіржавіти, поки надійдуть ЗРК?
показати весь коментар
09.08.2022 08:28 Відповісти
1 липня сказали що комплекси будуть в найближчи тижні сьогодні вже 9 серпня
показати весь коментар
09.08.2022 08:44 Відповісти
Можливо, не встигли навчити наших бійців.
показати весь коментар
09.08.2022 08:57 Відповісти
эти месяцы большая разница для них и для Украины.
показати весь коментар
09.08.2022 08:48 Відповісти
Мьі же такие афигенньіе , а они тянут кота за хвост.Пусть заплатят нам компенсацию, по тьіще долларов на каждого , тогда мьі подумаем, прощать им такое или нет ?
показати весь коментар
09.08.2022 10:07 Відповісти
війна все рівно буде до наступного літа... зимою буде пауза
а весною у нас будуть літаки, ЗРК, танки і т.п.
до наступного літа Україна переможе і деокупує всю територію.
показати весь коментар
09.08.2022 11:06 Відповісти
А поки що можна брати асфальт , ліпити з нього бімби та ракети поміж обстрілами кацапів, та з радістю і ентузіазмом, наче кидаючи у виборчу урну бюлетень за Найвеличнішого, жбурляти ним у небо
дблблд
показати весь коментар
09.08.2022 10:49 Відповісти
так AMRAAM - "повітря - повітря"...
показати весь коментар
09.08.2022 11:04 Відповісти
Так, але AMRAAM можуть запускатыся з комплексу NASAMS
показати весь коментар
09.08.2022 12:54 Відповісти
Навіщо так поспішати?
показати весь коментар
09.08.2022 11:06 Відповісти
що ви всі слухаєте дезинформацію для ворога, і головне, навіщо їй вірите?
Якщо вже ракети йдуть в Україну, то вже й установки разом з ними. Інакше бути не може.
показати весь коментар
09.08.2022 11:06 Відповісти
Ні, це правда, я промоніторив інші іноземні сайти, там сказано теж саме.
показати весь коментар
09.08.2022 13:50 Відповісти
ну так от Николаева и Харькова ничего уже не останется более менее нормального
показати весь коментар
09.08.2022 11:13 Відповісти
Уже не планують. А лише **********. І то не далекобійні.
показати весь коментар
09.08.2022 12:48 Відповісти
Через декілька місяців? Тобто **********, які нам передадуть до них ми повіинні їх вручну запускати, як камішки з рогатки. Це вже знущання якесь
показати весь коментар
09.08.2022 13:36 Відповісти
Основная тактическая единица ЗРК NASAMS - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) батарея . В её состав входят три огневых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4 взвода . Состоит из 12 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ПУ по 6 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ЗУР , 3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.
показати весь коментар
09.08.2022 16:45 Відповісти
 
 