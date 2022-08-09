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США планують передати Україні ЗРК NASAMS протягом кількох місяців
Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності протягом декількох місяців.
Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців", - заявив Каль.
Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.
Топ коментарі
+33 Onufri Zagloba
показати весь коментар09.08.2022 07:47 Посилання
+16 Alex Tiger
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+12 Бенина Мама
показати весь коментар09.08.2022 07:31 Посилання
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Скільки ще міст і сіл зітре агресор з лиця землі протягом ДВОХ місяців?
Я понял твой интеллектуальный уровень, поэтому растолкую тебе. Эти системы ПВО на нынешнем этапе самые современные в мире. Ими в штатах прикрывают Вашингтон. ( это город такой в США, столица ихняя.) И эти системы, когда из получат, будут прикрывать нашу столицу, Киев, а не твое село.
В Украине есть законно избранная власть, которой и следует задавать вопросы, относительно обеспечения вооружениями и подготовки к отражению агрессии.
ДВА ЗРК обіцяють передати.
И не "пальнуть" а эффективно
Как обучат тогда и передадут
Порівняйте з любою іншою країною, а от про велике крадівництво, тоя повністтю згоден.
Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
Поки передасти передадуть...
-Не встигнуть заіржавіти, поки надійдуть ЗРК?
а весною у нас будуть літаки, ЗРК, танки і т.п.
до наступного літа Україна переможе і деокупує всю територію.
дблблд
Якщо вже ракети йдуть в Україну, то вже й установки разом з ними. Інакше бути не може.