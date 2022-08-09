США планують передати Україні ЗРК NASAMS протягом кількох місяців

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності протягом декількох місяців.

Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Каль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців", - заявив Каль.

Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

Також читайте: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги в $1 млрд, - Пентагон