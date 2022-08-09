США планируют передать Украине ЗРК NASAMS в течение нескольких месяцев

Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил заместитель Министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев", – заявил Каль.

Напомним, что США объявили о планах по поставке NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.

Читайте также: Если бы все помогали как Германия, война давно закончилась бы победой России, - Моравецкий