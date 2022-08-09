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Новости Агрессия России против Украины Война
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США планируют передать Украине ЗРК NASAMS в течение нескольких месяцев

nasams

Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил заместитель Министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу Пентагона.

"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев", – заявил Каль.

Напомним, что США объявили о планах по поставке NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.

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Автор: 

оружие (10248) помощь (7861) США (27061)


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Топ комментарии
+33
Щоб був час гарненько подуматиі добре пригадати собі, за кого голосували останні 30 років, і особливо - за пасматрєть в глаза в 2019.
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09.08.2022 07:47
+16
Мыкола, не пукай у диван, а расскажи лучше, что ТЫ лично сделал для нашей армии? Я понимаю, умение читать твоя не самая сильная сторона. Специально для тебя сообщаю, что эти установки штаты заказали у Норвегии и уже оплатили. И они будут изготовлены через пару месяцев. Это сложнейшая система. А ты зайди в свой сельмаг, может там есть NASAMS, пару дней не лакай бормотуху, и на сэкономленные купишь и поставишь их у себя в огороде. Вся эта инфа была на Цензоре. Или ты был в запое и не смог прочитать?
Я понял твой интеллектуальный уровень, поэтому растолкую тебе. Эти системы ПВО на нынешнем этапе самые современные в мире. Ими в штатах прикрывают Вашингтон. ( это город такой в США, столица ихняя.) И эти системы, когда из получат, будут прикрывать нашу столицу, Киев, а не твое село.
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09.08.2022 07:56
+12
Всё, что успешно жарит каZZапов- полезное по определению.
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09.08.2022 07:31
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Правила форума Совет форумчан
США ПЛАНУЮТЬ передати протягом ДВОХ місяців ? Для чого так квапляться...
Скільки ще міст і сіл зітре агресор з лиця землі протягом ДВОХ місяців?
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09.08.2022 07:31 Ответить
Щоб був час гарненько подуматиі добре пригадати собі, за кого голосували останні 30 років, і особливо - за пасматрєть в глаза в 2019.
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09.08.2022 07:47 Ответить
В самое яблочко.
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09.08.2022 08:25 Ответить
Мыкола, не пукай у диван, а расскажи лучше, что ТЫ лично сделал для нашей армии? Я понимаю, умение читать твоя не самая сильная сторона. Специально для тебя сообщаю, что эти установки штаты заказали у Норвегии и уже оплатили. И они будут изготовлены через пару месяцев. Это сложнейшая система. А ты зайди в свой сельмаг, может там есть NASAMS, пару дней не лакай бормотуху, и на сэкономленные купишь и поставишь их у себя в огороде. Вся эта инфа была на Цензоре. Или ты был в запое и не смог прочитать?
Я понял твой интеллектуальный уровень, поэтому растолкую тебе. Эти системы ПВО на нынешнем этапе самые современные в мире. Ими в штатах прикрывают Вашингтон. ( это город такой в США, столица ихняя.) И эти системы, когда из получат, будут прикрывать нашу столицу, Киев, а не твое село.
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09.08.2022 07:56 Ответить
Рома, ты по сути возрази, если аргументы есть. Или ты тоже из тех, кто считает, что США должны нам сраку подтирать?
В Украине есть законно избранная власть, которой и следует задавать вопросы, относительно обеспечения вооружениями и подготовки к отражению агрессии.
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09.08.2022 08:55 Ответить
А эмбарго то хоть сняли? Может попробовать то что не дают просто купить? Например также снаряды на Химарс на 300 км? Что то тут не так.
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09.08.2022 10:53 Ответить
Полегче, полегче! С чего такой негатив к сёлам?
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09.08.2022 12:02 Ответить
-Кількох місяців. А це значно довше у часі, бо Волкер казав, що ця війна триватиме до наступного літа.
ДВА ЗРК обіцяють передати.
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09.08.2022 08:18 Ответить
У нас денег не хватит. Пусть не врёт.
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09.08.2022 10:55 Ответить
Всё, что успешно жарит каZZапов- полезное по определению.
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09.08.2022 07:31 Ответить
Ти вже готовий з них пуляти? Чи, може, спершу навчишся?
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09.08.2022 07:55 Ответить
Транспортировка с Марса далека да и накладна.
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09.08.2022 07:54 Ответить
если бы такими темпами и в таких количествах был ленд-лиз во вторую мировую, советский союз был бы разгромлен. Но нам никто ничего не должен-мы не советский союз и не моджахеды.
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09.08.2022 08:00 Ответить
Кто будет ими управлять?
И не "пальнуть" а эффективно

Как обучат тогда и передадут
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09.08.2022 08:12 Ответить
А внатуре, как говорил зебил, мол, вам никто ничего должен, особенно, если у нас , окромя великого крадiвництва, ничего больше нет в голове... Хоть и грех так говорить, но кацапы мне открыли глаза, своей разблокировкой портов для гумкараванов...Это же какой у нас переизбыток зерна, еще с прошлого года, а хлеб в Украине такой дорогой... получается у нас поц поцэм погоняет еще на поцэ и сидит.
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09.08.2022 08:35 Ответить
Хліб в нас не дорогий!
Порівняйте з любою іншою країною, а от про велике крадівництво, тоя повністтю згоден.
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09.08.2022 09:05 Ответить
Може, було б і краще. Союзники все одно перемогли б. До речі, нагадаю, що Черчілль переконував Рузвельта, що не можна зупинятись на Ельбі, а треба рухатись далі на схід і знищити Гітлєра #2 і кацапофашистів. Але не погодились Монті і Айзенхауер. Тепер вже пізно шкодувати про те, що гідру не знищили в зародку.
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09.08.2022 08:15 Ответить
Кілька місяців...
Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
Поки передасти передадуть...
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09.08.2022 08:23 Ответить
У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ********** до них.
-Не встигнуть заіржавіти, поки надійдуть ЗРК?
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09.08.2022 08:28 Ответить
1 липня сказали що комплекси будуть в найближчи тижні сьогодні вже 9 серпня
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09.08.2022 08:44 Ответить
Можливо, не встигли навчити наших бійців.
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09.08.2022 08:57 Ответить
эти месяцы большая разница для них и для Украины.
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09.08.2022 08:48 Ответить
Мьі же такие афигенньіе , а они тянут кота за хвост.Пусть заплатят нам компенсацию, по тьіще долларов на каждого , тогда мьі подумаем, прощать им такое или нет ?
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09.08.2022 10:07 Ответить
війна все рівно буде до наступного літа... зимою буде пауза
а весною у нас будуть літаки, ЗРК, танки і т.п.
до наступного літа Україна переможе і деокупує всю територію.
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09.08.2022 11:06 Ответить
А поки що можна брати асфальт , ліпити з нього бімби та ракети поміж обстрілами кацапів, та з радістю і ентузіазмом, наче кидаючи у виборчу урну бюлетень за Найвеличнішого, жбурляти ним у небо
дблблд
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09.08.2022 10:49 Ответить
так AMRAAM - "повітря - повітря"...
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09.08.2022 11:04 Ответить
Так, але AMRAAM можуть запускатыся з комплексу NASAMS
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09.08.2022 12:54 Ответить
Навіщо так поспішати?
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09.08.2022 11:06 Ответить
що ви всі слухаєте дезинформацію для ворога, і головне, навіщо їй вірите?
Якщо вже ракети йдуть в Україну, то вже й установки разом з ними. Інакше бути не може.
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09.08.2022 11:06 Ответить
Ні, це правда, я промоніторив інші іноземні сайти, там сказано теж саме.
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09.08.2022 13:50 Ответить
ну так от Николаева и Харькова ничего уже не останется более менее нормального
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09.08.2022 11:13 Ответить
Уже не планують. А лише **********. І то не далекобійні.
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09.08.2022 12:48 Ответить
Через декілька місяців? Тобто **********, які нам передадуть до них ми повіинні їх вручну запускати, як камішки з рогатки. Це вже знущання якесь
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09.08.2022 13:36 Ответить
Основная тактическая единица ЗРК NASAMS - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) батарея . В её состав входят три огневых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4 взвода . Состоит из 12 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ПУ по 6 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ЗУР , 3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.
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09.08.2022 16:45 Ответить
 
 