США планируют передать Украине ЗРК NASAMS в течение нескольких месяцев
Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности в течение нескольких месяцев.
Об этом заявил заместитель Министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"В новом пакете помощи нет NASAMS, но есть ракеты AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готовятся. Мы думаем, что они прибудут в Украину в следующие несколько месяцев", – заявил Каль.
Напомним, что США объявили о планах по поставке NASAMS Украине в июле в рамках пакета помощи. Планировалось, что Пентагон направит Киеву два ЗРК.
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+33 Onufri Zagloba
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+16 Alex Tiger
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Скільки ще міст і сіл зітре агресор з лиця землі протягом ДВОХ місяців?
Я понял твой интеллектуальный уровень, поэтому растолкую тебе. Эти системы ПВО на нынешнем этапе самые современные в мире. Ими в штатах прикрывают Вашингтон. ( это город такой в США, столица ихняя.) И эти системы, когда из получат, будут прикрывать нашу столицу, Киев, а не твое село.
В Украине есть законно избранная власть, которой и следует задавать вопросы, относительно обеспечения вооружениями и подготовки к отражению агрессии.
ДВА ЗРК обіцяють передати.
И не "пальнуть" а эффективно
Как обучат тогда и передадут
Порівняйте з любою іншою країною, а от про велике крадівництво, тоя повністтю згоден.
Поки сонце зійде, роса очі виїсть.
Поки передасти передадуть...
-Не встигнуть заіржавіти, поки надійдуть ЗРК?
а весною у нас будуть літаки, ЗРК, танки і т.п.
до наступного літа Україна переможе і деокупує всю територію.
дблблд
Якщо вже ракети йдуть в Україну, то вже й установки разом з ними. Інакше бути не може.