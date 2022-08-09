УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11574 відвідувача онлайн
Новини Війна
746 2

Окупанти вже знищили на Миколаївщині понад 9 тисяч цивільних об’єктів

область,руйнування,миколаївська

З початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 9078 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено або знищено:

  • об’єктів житлового фонду – 5 870,

  • медичних закладів – 65,

  • навчальних закладів – 320,

  • закладів культури – 131,

  • об’єктів промислових підприємств – 106,

  • об’єктів життєзабезпечення: газо – 779, електро – 551, водо – 28, теплопостачання – 94,

  • інших не військових об’єктів – 1 134.

Також читайте: Вночі та вранці росіяни обстріляли околиці Миколаєва, с. Лимани та смт Березнегувате, - Кім

Зараз в області без газопостачання - 7 126 споживачів. Електропостачання, водопостачання та водовідведення припинено у 94 населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів.

В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Автор: 

Миколаївська область (2293) руйнування (258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А все благодаря зечму и его Елдаку, которые разминировали Чонгар и сдали юг Украины!!!
показати весь коментар
09.08.2022 10:50 Відповісти
не люди
показати весь коментар
09.08.2022 12:03 Відповісти
 
 