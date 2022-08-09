Окупанти вже знищили на Миколаївщині понад 9 тисяч цивільних об’єктів
З початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 9078 цивільних об’єктів.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено або знищено:
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об’єктів житлового фонду – 5 870,
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медичних закладів – 65,
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навчальних закладів – 320,
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закладів культури – 131,
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об’єктів промислових підприємств – 106,
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об’єктів життєзабезпечення: газо – 779, електро – 551, водо – 28, теплопостачання – 94,
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інших не військових об’єктів – 1 134.
Зараз в області без газопостачання - 7 126 споживачів. Електропостачання, водопостачання та водовідведення припинено у 94 населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів.
В області тривають роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.
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