Прем’єрка Естонії Каллас закликала зупинити туризм із Росії
Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - заявила Каллас.
Вона наголосила, що авіасполучення з Росією нині закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія та Латвія.
"Час припиняти туризм із Росії вже зараз", - закликала Каллас.
Як повідомлялося, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.
Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.
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Навколо твоєї, найкращої в світі, країни одні ненависні пєндоси, гєйропейці, чорножопі, азєри, жиди, віслюкойоби, тупі араби, хачи, вузкоглазі, але ти робиш все можливе, щоб самому втекти хоч кудись і дітей своїх вивезти з того "раю земного". А вже звідти, здаля, палко любити свою вигрібну яму і бути істим патріотом московії, користуючись всіми благами та досягненнями тих, кого люто ненавидять.
Біологічно мізки в них є, а от розуму ніц немає
Адже всі кацапи вбивці, вони вчиняють злочини проти людяності.
Приблизно тому, чому й виголошують страшенні занепокоєння, замість того, аби ввести війська і розкатать узурпатора в тонкий лист.
Бабло. Бізнес відносини. Інвестиції.
@visegrad24
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19 год
This Russian woman has recorded herself walking around cities in Germany and Austria, harassing Ukrainian refugees.
She has big channel on Telegram and seems to live in Germany with her husband.
She has also bragged online that she is staying in Germany illegally.
Deportation?
Ця російська потаскушка зафільмовує себе у містах Німеччини та Австрії, принижуючи українських біженців. Вона володіє великим каналом в Телеграмі і ніби проживає у Німеччині з чоловіком. Також вона вихвалялась, що перебуває у Німеччині легально.
Депортація курви на родіну ?