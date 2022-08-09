Прем’єрка Естонії Каллас закликала зупинити туризм із Росії

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - заявила Каллас.

Вона наголосила, що авіасполучення з Росією нині закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Час припиняти туризм із Росії вже зараз", - закликала Каллас.

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

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