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Новини
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Прем’єрка Естонії Каллас закликала зупинити туризм із Росії

туризм

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", - заявила Каллас.

Вона наголосила, що авіасполучення з Росією нині закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Росії - Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Час припиняти туризм із Росії вже зараз", - закликала Каллас.

Як повідомлялося, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту до Києва 3 серпня повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії затвердив заборону надавати російським громадянам тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН

Автор: 

Європа (1873) росія (65908) туризм (1564) Естонія (1642) Каллас Кая (295)


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Топ коментарі
+18
Верно. Они хотят вернуться в советский союз. Когда это граждане союза ездили по европам, как к себе домой. Тем более там в Европе враги. Зачем ездить к врагам.
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09.08.2022 12:39
+13
Молодчина!!! Надеюсь инициатива будет поддержана во всем мире
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09.08.2022 12:42
+11
уже давно пора, пусть и сидят там, хотели в ссср, добро пожаловать
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09.08.2022 12:43
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09.08.2022 12:37 Відповісти
Верно. Они хотят вернуться в советский союз. Когда это граждане союза ездили по европам, как к себе домой. Тем более там в Европе враги. Зачем ездить к врагам.
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09.08.2022 12:39 Відповісти
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09.08.2022 12:41 Відповісти
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09.08.2022 16:30 Відповісти
Молодчина!!! Надеюсь инициатива будет поддержана во всем мире
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09.08.2022 12:42 Відповісти
уже давно пора, пусть и сидят там, хотели в ссср, добро пожаловать
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09.08.2022 12:43 Відповісти
турок мабуть підказав...
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09.08.2022 12:43 Відповісти
Це та що подарувала буратіні лісапет?
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09.08.2022 12:44 Відповісти
Хотіли у срср, ніякого туризму за парканом, є валаам, великє кільце расєї, расєя велика є де подорожувати...
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09.08.2022 13:00 Відповісти
Кацапстан должен быть изолирован!
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09.08.2022 13:01 Відповісти
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09.08.2022 13:04 Відповісти
Когнитивний дисонанс по рашистськи:

Навколо твоєї, найкращої в світі, країни одні ненависні пєндоси, гєйропейці, чорножопі, азєри, жиди, віслюкойоби, тупі араби, хачи, вузкоглазі, але ти робиш все можливе, щоб самому втекти хоч кудись і дітей своїх вивезти з того "раю земного". А вже звідти, здаля, палко любити свою вигрібну яму і бути істим патріотом московії, користуючись всіми благами та досягненнями тих, кого люто ненавидять.

Біологічно мізки в них є, а от розуму ніц немає
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09.08.2022 13:16 Відповісти
я не розумію, чому Європа і досі приймає у себе вбивць ?
Адже всі кацапи вбивці, вони вчиняють злочини проти людяності.
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09.08.2022 13:30 Відповісти
Правда не розумієте?
Приблизно тому, чому й виголошують страшенні занепокоєння, замість того, аби ввести війська і розкатать узурпатора в тонкий лист.
Бабло. Бізнес відносини. Інвестиції.
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09.08.2022 13:39 Відповісти
Visegrád 24
@visegrad24
·
19 год
This Russian woman has recorded herself walking around cities in Germany and Austria, harassing Ukrainian refugees.
She has big channel on Telegram and seems to live in Germany with her husband.
She has also bragged online that she is staying in Germany illegally.
Deportation?
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09.08.2022 13:34 Відповісти
Переклад.
Ця російська потаскушка зафільмовує себе у містах Німеччини та Австрії, принижуючи українських біженців. Вона володіє великим каналом в Телеграмі і ніби проживає у Німеччині з чоловіком. Також вона вихвалялась, що перебуває у Німеччині легально.
Депортація курви на родіну ?
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09.08.2022 13:43 Відповісти
ще б зі всіх країн касабів депортували назад в їхні гавньона
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09.08.2022 13:55 Відповісти
 
 