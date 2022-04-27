УКР
Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН

unwto

Росію виключили зі складу країн-членів Всесвітньої туристичної організації ООН. За таке рішення проголосували 40 країн, 11 виступили проти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

"Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації! "За" проголосували 40 країн, за що їм честь і шана", - зазначила чиновниця.

Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Голова Держтуризму перерахувала ці держави: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай і Єгипет.

Читайте також: Кислиця закликав виключити Росію з Радбезу ООН

"Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях", - додала очільниця відомства, маючи на увазі ситуацію, яку вона описала у попередньому дописі. Напередодні голосування представники делегації Росії влаштували істерику на сесії Надзвичайної Генасамблеї Всесвітньої туристичної організації ООН і вирішили першими вийти зі складу організації, перш ніж відбулася процедура виключення.

Також читайте: Це ще одне покарання Росії, - Зеленський про виключення РФ з Ради ООН з прав людини

За словами голови ДАРТ, Росія має пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості – у гуманності, ерудиції, честі й цінностях. І лише тоді, "після повної трансформації знову претендувати на місце серед мирних, доброзичливих, порядних і чесних людей, що є членами цієї Організації – така моя позиція", - пише Олеськів.

"Сьогодні дуже багато країн готові допомагати – добрим словом, фаховими порадами, експертизою у розвитку туристичної сфери. Україна відродиться і стане новим великим ринком з новими можливостями для інвестицій, для подорожей, для унікального досвіду та емоцій. Спільними зусиллями!" - підсумувала вона.

ООН (3418) росія (67219) туризм (1572) Держагентство розвитку туризму (47)
Топ коментарі
Руссо туристо - облико пид@р@сто.
27.04.2022 20:00 Відповісти
Звідусіль потрібно гнати фашистську наволоч 😠
27.04.2022 19:55 Відповісти
Північна Корея - член Всесвітньої туристичної організації ООН. Той випадок, коли Оруел знов помер, але цього разу від сміху
27.04.2022 20:22 Відповісти
Звідусіль потрібно гнати фашистську наволоч 😠
27.04.2022 19:55 Відповісти
.........скоро в мире слово россия будет на столько токсичным, что его станет западло даже произносить......
27.04.2022 19:58 Відповісти
Как и Китай, Зимбабве и ещё 9...
27.04.2022 20:47 Відповісти
туризм , вы серьёзно ...там теперь только такая парадигма существования
27.04.2022 19:58 Відповісти
Руссо туристо - облико пид@р@сто.
27.04.2022 20:00 Відповісти
За словами голови ДАРТ, Росія має пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості - у гуманності, ерудиції, честі й цінностях:

27.04.2022 20:17 Відповісти
А без помилок написати назву нашої країни, в ООН не в взмозі ...!?
27.04.2022 20:01 Відповісти
На испанском правильно😀
27.04.2022 20:08 Відповісти
Росії так багато туристів... В Сірії, Лівії, Україні... Деякі зі своїм багажем, в деяких країнах прибарахляються в "Воєнторгах", а тепер Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН
27.04.2022 20:07 Відповісти
Это когда мужики крепко наваляли пьяному хаму на детской площадке, а потом подходит маленькая девочка и высыпает ему на голову ведерко песка.
27.04.2022 20:08 Відповісти
нужно этих гнид отовсюду повыгонять!
27.04.2022 20:10 Відповісти
жаль одно... глухое зауралье не почувствует этот позор)))
27.04.2022 20:14 Відповісти
Их туристы очень хреновые вечно с оружием и потом их утилизировать еще надо.
27.04.2022 20:16 Відповісти
Північна Корея - член Всесвітньої туристичної організації ООН. Той випадок, коли Оруел знов помер, але цього разу від сміху
27.04.2022 20:22 Відповісти
Коли прочитав про Північну Корею в новині - так само подумав))))Та і Сирія теж ще те місце для туризму...
27.04.2022 20:39 Відповісти
Сколько бесполезных бюрократических структур в ООН
27.04.2022 20:26 Відповісти
27.04.2022 20:49 Відповісти
І для цього Гутерріш літав до хутіна, попередити про нещівні кроки?
27.04.2022 20:54 Відповісти
щоб поїхати в сизрань-не надо бути в світовій організаціі туризму
на валдай-будь-ласка! ніяких турцій і *******
27.04.2022 21:56 Відповісти
Дуже болючий удар. Це просто зруйнує економіку ворога. Такі дії західних союзників виглядають як знущання. В з самої ООН чому не вигнали й досі цю потвору? Чому сильна німеччина не може без їхнього газу, а бідна, за мірками ЄС Польща легко відмовилась? Багато питань, дуже багато. Найнікчемніша організація в світі.
27.04.2022 22:10 Відповісти
Опять погнали *********.
27.04.2022 23:18 Відповісти
 
 