Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН

Росію виключили зі складу країн-членів Всесвітньої туристичної організації ООН. За таке рішення проголосували 40 країн, 11 виступили проти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

"Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації! "За" проголосували 40 країн, за що їм честь і шана", - зазначила чиновниця.

Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав. Голова Держтуризму перерахувала ці держави: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай і Єгипет.

"Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях", - додала очільниця відомства, маючи на увазі ситуацію, яку вона описала у попередньому дописі. Напередодні голосування представники делегації Росії влаштували істерику на сесії Надзвичайної Генасамблеї Всесвітньої туристичної організації ООН і вирішили першими вийти зі складу організації, перш ніж відбулася процедура виключення.

За словами голови ДАРТ, Росія має пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості – у гуманності, ерудиції, честі й цінностях. І лише тоді, "після повної трансформації знову претендувати на місце серед мирних, доброзичливих, порядних і чесних людей, що є членами цієї Організації – така моя позиція", - пише Олеськів.

"Сьогодні дуже багато країн готові допомагати – добрим словом, фаховими порадами, експертизою у розвитку туристичної сфери. Україна відродиться і стане новим великим ринком з новими можливостями для інвестицій, для подорожей, для унікального досвіду та емоцій. Спільними зусиллями!" - підсумувала вона.