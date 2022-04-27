Россию исключили из состава Всемирной туристической организации ООН

Россию исключили из состава стран-членов Всемирной туристической организации ООН. За такое решение проголосовали 40 стран, 11 выступили против.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Россия больше не член Всемирной туристической организации ООН. Большинством голосов такое решение принято на Генеральной ассамблее организации! "За" проголосовали 40 стран, за что им честь и уважение", - отметила чиновник.

Против того, чтобы страну-оккупанта исключили из организации, выступили 11 государств. Глава Гостуризма перечислила эти государства: Сирия, Беларусь, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве, Алжир, Босния и Герцеговина, Северная Корея, Китай и Египет.

Читайте также: ЕС интенсивно работает над шестым пакетом санкций против РФ, – фон дер Ляйен

"Желаемый для России сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН не удалось. Сохранить лицо не удалось. Зато удалось в очередной раз опозориться и еще и оскандалиться в финальных конвульсиях", - добавила глава ведомства, имея в виду ситуацию, которую она описала в предыдущем сообщении. В преддверии голосования представители делегации России устроили истерику на сессии Чрезвычайной Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН и решили первыми выйти из состава организации, прежде чем состоялась процедура исключения.

Читайте также: Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

По словам главы ГАРТ, Россия должна пройти длительный цивилизационный путь, получить новые качества – в гуманности, эрудиции, чести и ценностях. И только тогда, "после полной трансформации, снова претендовать на место среди мирных, доброжелательных, порядочных и честных людей, являющихся членами этой организации – такова моя позиция", написала Олеськив.

"Сегодня очень многие страны готовы помогать – добрым словом, профессиональными советами, экспертизой в развитии туристической сферы. Украина возродится и станет новым крупным рынком с новыми возможностями для инвестиций, путешествий, уникального опыта и эмоций. Совместными усилиями!" – подытожила она.