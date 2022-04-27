РУС
Россию исключили из состава Всемирной туристической организации ООН

Россию исключили из состава стран-членов Всемирной туристической организации ООН. За такое решение проголосовали 40 стран, 11 выступили против.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Россия больше не член Всемирной туристической организации ООН. Большинством голосов такое решение принято на Генеральной ассамблее организации! "За" проголосовали 40 стран, за что им честь и уважение", - отметила чиновник.

Против того, чтобы страну-оккупанта исключили из организации, выступили 11 государств. Глава Гостуризма перечислила эти государства: Сирия, Беларусь, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве, Алжир, Босния и Герцеговина, Северная Корея, Китай и Египет.

"Желаемый для России сценарий не сработал. Рассказать миру о том, что они сами вышли из ВТО ООН не удалось. Сохранить лицо не удалось. Зато удалось в очередной раз опозориться и еще и оскандалиться в финальных конвульсиях", - добавила глава ведомства, имея в виду ситуацию, которую она описала в предыдущем сообщении. В преддверии голосования представители делегации России устроили истерику на сессии Чрезвычайной Генассамблеи Всемирной туристической организации ООН и решили первыми выйти из состава организации, прежде чем состоялась процедура исключения.

По словам главы ГАРТ, Россия должна пройти длительный цивилизационный путь, получить новые качества – в гуманности, эрудиции, чести и ценностях. И только тогда, "после полной трансформации, снова претендовать на место среди мирных, доброжелательных, порядочных и честных людей, являющихся членами этой организации – такова моя позиция", написала Олеськив.

"Сегодня очень многие страны готовы помогать – добрым словом, профессиональными советами, экспертизой в развитии туристической сферы. Украина возродится и станет новым крупным рынком с новыми возможностями для инвестиций, путешествий, уникального опыта и эмоций. Совместными усилиями!" – подытожила она.

ООН (4226) россия (96895) туризм (1543) Госагентство развития туризма (25)
Руссо туристо - облико пид@р@сто.
27.04.2022 20:00 Ответить
Звідусіль потрібно гнати фашистську наволоч 😠
27.04.2022 19:55 Ответить
Північна Корея - член Всесвітньої туристичної організації ООН. Той випадок, коли Оруел знов помер, але цього разу від сміху
27.04.2022 20:22 Ответить
Звідусіль потрібно гнати фашистську наволоч 😠
27.04.2022 19:55 Ответить
.........скоро в мире слово россия будет на столько токсичным, что его станет западло даже произносить......
27.04.2022 19:58 Ответить
Как и Китай, Зимбабве и ещё 9...
27.04.2022 20:47 Ответить
туризм , вы серьёзно ...там теперь только такая парадигма существования
27.04.2022 19:58 Ответить
Руссо туристо - облико пид@р@сто.
27.04.2022 20:00 Ответить
За словами голови ДАРТ, Росія має пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості - у гуманності, ерудиції, честі й цінностях:

27.04.2022 20:17 Ответить
А без помилок написати назву нашої країни, в ООН не в взмозі ...!?
27.04.2022 20:01 Ответить
На испанском правильно😀
27.04.2022 20:08 Ответить
Росії так багато туристів... В Сірії, Лівії, Україні... Деякі зі своїм багажем, в деяких країнах прибарахляються в "Воєнторгах", а тепер Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН
27.04.2022 20:07 Ответить
Это когда мужики крепко наваляли пьяному хаму на детской площадке, а потом подходит маленькая девочка и высыпает ему на голову ведерко песка.
27.04.2022 20:08 Ответить
нужно этих гнид отовсюду повыгонять!
27.04.2022 20:10 Ответить
жаль одно... глухое зауралье не почувствует этот позор)))
27.04.2022 20:14 Ответить
Их туристы очень хреновые вечно с оружием и потом их утилизировать еще надо.
27.04.2022 20:16 Ответить
Північна Корея - член Всесвітньої туристичної організації ООН. Той випадок, коли Оруел знов помер, але цього разу від сміху
27.04.2022 20:22 Ответить
Коли прочитав про Північну Корею в новині - так само подумав))))Та і Сирія теж ще те місце для туризму...
27.04.2022 20:39 Ответить
Сколько бесполезных бюрократических структур в ООН
27.04.2022 20:26 Ответить
27.04.2022 20:49 Ответить
І для цього Гутерріш літав до хутіна, попередити про нещівні кроки?
27.04.2022 20:54 Ответить
щоб поїхати в сизрань-не надо бути в світовій організаціі туризму
на валдай-будь-ласка! ніяких турцій і *******
27.04.2022 21:56 Ответить
Дуже болючий удар. Це просто зруйнує економіку ворога. Такі дії західних союзників виглядають як знущання. В з самої ООН чому не вигнали й досі цю потвору? Чому сильна німеччина не може без їхнього газу, а бідна, за мірками ЄС Польща легко відмовилась? Багато питань, дуже багато. Найнікчемніша організація в світі.
27.04.2022 22:10 Ответить
Опять погнали *********.
27.04.2022 23:18 Ответить
 
 