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Новини Війна
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Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників

обмін

Під час чергової передачі тіл повернули 17 полеглих захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Мінреінтеграції України.

"Відбулася чергова передача тіл: повернули 17 полеглих захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Також читайте: Україна повернула тіла 45 полеглих захисників, - Мінреінтеграції

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обмін (1197) смерть (6776) повернення (243) ЗСУ (7647)


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09.08.2022 14:58 Відповісти
Біль та сум Вічна пам'ять
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09.08.2022 15:20 Відповісти
Ви хоть щось конкретно напишіть ? З якого обласного центру ,чи ці тіла впали на поле невідомо звідки !
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09.08.2022 15:47 Відповісти
 
 