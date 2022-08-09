Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників
Під час чергової передачі тіл повернули 17 полеглих захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Мінреінтеграції України.
"Відбулася чергова передача тіл: повернули 17 полеглих захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.08.2022 14:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Tetiana Koliesnikova
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vladimir zapolski
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