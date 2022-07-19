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обмін (1123) Міністерство реінтеграції (500)

Україна повернула тіла 45 полеглих захисників, - Мінреінтеграції

обмін

19 липня Україна повернула тіла ще 45 українських військових, які загинули в бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Також читайте: Україна повернула тіла 30 полеглих захисників

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Мир праху.И вечнвя память героям
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19.07.2022 12:02 Відповісти
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19.07.2022 12:04 Відповісти
 
 