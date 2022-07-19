Украина вернула тела 45 павших защитников, - Минреинтеграции

19 июля Украина вернула тела еще 45 украинских военных, погибших в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела 45 своих защитников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и силовых структур Украины, в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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