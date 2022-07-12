РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11024 посетителя онлайн
Новости Война
4 716 6

Украина вернула тела 30 павших защитников

обмін

Украина вернула еще 30 погибших защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, об этом заявил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения. Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины".

Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина получила более 400 тел военных в рамках обменов с Россией с начала войны

обмен (1367) Министерство реинтеграции (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.07.2022 16:57 Ответить
Отримуємо лише тіла..
показать весь комментарий
12.07.2022 17:02 Ответить
Спите спокойно храбрые воины! Народ Украины будет помнить о вас веками.
показать весь комментарий
12.07.2022 17:49 Ответить
Ну що, Зеленський, як тобі спиться?
показать весь комментарий
12.07.2022 19:27 Ответить
это наши воины,до последнего дыхания защищавшие Украину и они должны быть похоронены по-человечески.
показать весь комментарий
12.07.2022 21:04 Ответить
Що б було меньше полеглих воїнів, треба забов'язати головнокомандуючого або членів його родини бути присутніми на похоронах.
показать весь комментарий
12.07.2022 23:48 Ответить
 
 