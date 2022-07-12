Украина вернула тела 30 павших защитников
Украина вернула еще 30 погибших защитников.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, об этом заявил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения. Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины".
Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.
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Вася Шевченко #371210
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