Украина вернула тела 30 павших защитников

Украина вернула еще 30 погибших защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции, об этом заявил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения. Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины".

Процесс возвращения тел проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

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