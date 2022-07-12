Україна повернула тіла 30 полеглих захисників
Україна повернула ще 30 загиблих захисників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, про це заявив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар12.07.2022 16:57 Відповісти Мені подобається 11
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