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Новини Війна
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Україна повернула тіла 30 полеглих захисників

обмін

Україна повернула ще 30 загиблих захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, про це заявив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання. Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна отримала понад 400 тіл військових у межах обмінів з Росією від початку війни

Автор: 

обмін (1150) Міністерство реінтеграції (500)


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12.07.2022 16:57 Відповісти
Отримуємо лише тіла..
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12.07.2022 17:02 Відповісти
Спите спокойно храбрые воины! Народ Украины будет помнить о вас веками.
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12.07.2022 17:49 Відповісти
Ну що, Зеленський, як тобі спиться?
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12.07.2022 19:27 Відповісти
это наши воины,до последнего дыхания защищавшие Украину и они должны быть похоронены по-человечески.
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12.07.2022 21:04 Відповісти
Що б було меньше полеглих воїнів, треба забов'язати головнокомандуючого або членів його родини бути присутніми на похоронах.
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12.07.2022 23:48 Відповісти
 
 