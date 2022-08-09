У Молдові випустили рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС

Мерія Кишинева опублікувала рекомендації на випадок, якщо на Запорізькій АЕС станеться ядерна катастрофа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

У разі аварії жителям Кишенева радять залишатися в закритому приміщенні. Також треба зняти одяг і покласти його у пластиковий пакет та помитися. За рекомендацією, слід приймати таблетки йодистого калію.

Від Молдови до захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції - 740 кілометрів.

Напередодні МЗС Молдови висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.

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