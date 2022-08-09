У Молдові випустили рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС
Мерія Кишинева опублікувала рекомендації на випадок, якщо на Запорізькій АЕС станеться ядерна катастрофа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.
У разі аварії жителям Кишенева радять залишатися в закритому приміщенні. Також треба зняти одяг і покласти його у пластиковий пакет та помитися. За рекомендацією, слід приймати таблетки йодистого калію.
Від Молдови до захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції - 740 кілометрів.
Напередодні МЗС Молдови висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.
Топ коментарі
+6 Кремень
показати весь коментар09.08.2022 16:02 Посилання
+4 Post-AV
показати весь коментар09.08.2022 16:09 Посилання
+2 Post-AV
показати весь коментар09.08.2022 16:05 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чота рано они очковать начали