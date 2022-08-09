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Новини
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У Молдові випустили рекомендації на випадок аварії на Запорізькій АЕС

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Мерія Кишинева опублікувала рекомендації на випадок, якщо на Запорізькій АЕС станеться ядерна катастрофа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NewsMaker.

У разі аварії жителям Кишенева радять залишатися в закритому приміщенні. Також треба зняти одяг і покласти його у пластиковий пакет та помитися. За рекомендацією, слід приймати таблетки йодистого калію.

Від Молдови до захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції - 740 кілометрів.

Напередодні МЗС Молдови висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.

Також читайте: Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро гірші за ЧАЕС, - Міндовкілля

Автор: 

Молдова (2086) ядерна безпека (567) Запорізька АЕС (1423)


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Топ коментарі
+6
Цікаво,а є в природі,так звані "котики", яких нам в американських фільмах показували? Це саме їх профіль,знешкоджувати терористів на особливо небезпечних об'єктах.Як на мене,потрібна міжнародна спеціальна операція,інакше радіацію "нюхне" багато хто на континенті.
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09.08.2022 16:02
+4
Да тут специальная операция так же опасна, как и ее отсутствие. Это орда, им плевать не только на чужое население, но и на свое. Сравнить как тушили Фукусиму японцы, и как кидали людей в огонь после аварии на Чернобыльской АЭС. Им насрать, сколь людей погибнет. Впрочем, чему быть, того не миновать
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09.08.2022 16:09
+2
До Чернобыля дальше. Но по болезням щитовидной железы МССР тогда сильно в статистике прыгнула. Да и рак страшно ест людей. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть
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09.08.2022 16:05
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Висловили стурбованість...
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09.08.2022 15:46 Відповісти
за онучі та в ліс дрімучий
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09.08.2022 15:53 Відповісти
Від Молдови до захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції - 740 кілометрів.

Чота рано они очковать начали
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09.08.2022 15:54 Відповісти
До Чернобыля дальше. Но по болезням щитовидной железы МССР тогда сильно в статистике прыгнула. Да и рак страшно ест людей. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть
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09.08.2022 16:05 Відповісти
400
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09.08.2022 16:05 Відповісти
Около 500 по прямой. В любом случае признаю, что ошибся
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09.08.2022 16:13 Відповісти
https://prnt.sc/4CClck6Y3NJ-
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09.08.2022 16:01 Відповісти
Цікаво,а є в природі,так звані "котики", яких нам в американських фільмах показували? Це саме їх профіль,знешкоджувати терористів на особливо небезпечних об'єктах.Як на мене,потрібна міжнародна спеціальна операція,інакше радіацію "нюхне" багато хто на континенті.
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09.08.2022 16:02 Відповісти
Да тут специальная операция так же опасна, как и ее отсутствие. Это орда, им плевать не только на чужое население, но и на свое. Сравнить как тушили Фукусиму японцы, и как кидали людей в огонь после аварии на Чернобыльской АЭС. Им насрать, сколь людей погибнет. Впрочем, чему быть, того не миновать
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09.08.2022 16:09 Відповісти
Це мабуть тільки в кіно,чи може в Америці є такі котики.А наші чекають,поки буде катастрофа,але не тільки в Україні а і до Європі достане.Але Європа на морях
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09.08.2022 16:58 Відповісти
Рекомендации-срочно танцевать цыганочку с выходом.
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09.08.2022 16:22 Відповісти
куший болгарский перец слушай ротару и киркорова и пей вино с левого берега дуная..иф мейби и шпиль в калл оф чернобль
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09.08.2022 16:24 Відповісти
Я таки понимаю в Молдове уже кто то скупил весь калий и теперь быстро становится миллионером?
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09.08.2022 16:47 Відповісти
 
 