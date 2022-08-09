Завод "байрактарів" можуть запустити в Україні у 2023 році, - посол Боднар

Посол України в Туреччині Василь Боднар прогнозує, що будівництво в Україні заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar може тривати кілька місяців, а запустять його у 2023 році.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, є певні нюанси, пов'язані із завезенням певного обладнання та з вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Я думаю, що найближчого місяця ми побачимо певний прогрес у цьому питанні… Саме будівнцтво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу (може відбутися. - Ред.) у 2023 році, можливо, наприкінці", - сказав він.

Боднар нагадав, що під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до України 3 лютого було підписано відповідну угоду, а півтора тижні тому Кабінет Міністрів України затвердив її та передав на ратифікацію до Верховної Ради.

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"Паралельно власник компанії Baykar Makina прибрав земельну ділянку і зробив проєкт самого заводу, а також створив відповідну українську компанію, яку зареєстрував. Мені здається, що незважаючи на процес ратифікації, компанія вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво цього заводу", - додав посол.