УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11090 відвідувачів онлайн
Новини
1 967 26

Завод "байрактарів" можуть запустити в Україні у 2023 році, - посол Боднар

Посол України в Туреччині Василь Боднар прогнозує, що будівництво в Україні заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar може тривати кілька місяців, а запустять його у 2023 році.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, є певні нюанси, пов'язані із завезенням певного обладнання та з вибором компанії для будівництва, але це технічні деталі. Я думаю, що найближчого місяця ми побачимо певний прогрес у цьому питанні… Саме будівнцтво може зайняти кілька місяців, а запуск заводу (може відбутися. - Ред.) у 2023 році, можливо, наприкінці", - сказав він.

Боднар нагадав, що під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до України 3 лютого було підписано відповідну угоду, а півтора тижні тому Кабінет Міністрів України затвердив її та передав на ратифікацію до Верховної Ради.

Також читайте: Кремль погрожує "демілітаризувати" завод Bayraktar, коли його побудують в Україні

"Паралельно власник компанії Baykar Makina прибрав земельну ділянку і зробив проєкт самого заводу, а також створив відповідну українську компанію, яку зареєстрував. Мені здається, що незважаючи на процес ратифікації, компанія вже починає підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво цього заводу", - додав посол.

Автор: 

Боднар Василь (155) завод (1027) посол (1108) Туреччина (3614) Байрактар (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ну який йолоп оголошує такі речі зазделегідь?
показати весь коментар
09.08.2022 16:01
+6
Письков грозится взять двустволку и "демилитаризовать" этот завод. Трепещите
показати весь коментар
09.08.2022 16:02
+6
Кинжал прилетел на военный аэродром под Саками. Сейчас там хлопок и селитра.
Наслаждайся!
показати весь коментар
09.08.2022 16:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кинжал не прилетит?
показати весь коментар
09.08.2022 16:00 Відповісти
Зебіли зовсім дурні. Який нафіг завод в Україні коли його можуть рзобомбити. Чому не може Україна домовитись з Польшою щоб зробити завод для України в Польші?
показати весь коментар
09.08.2022 16:10 Відповісти
Зняли з вуст,те саме слово в слово питаю.Правда не знаю в кого .
показати весь коментар
09.08.2022 16:13 Відповісти
Ти дурень, навіщо забезпечувати робочі місця для поляків, якщо у нас свої люди сидять без роботи? І по-друге, завод можна запросто побудувати під землею, або у складній місцевості (гори, наприклад).
показати весь коментар
09.08.2022 19:17 Відповісти
Кинжал прилетел на военный аэродром под Саками. Сейчас там хлопок и селитра.
Наслаждайся!
показати весь коментар
09.08.2022 16:11 Відповісти
Нужно строить завод под землёй.
показати весь коментар
09.08.2022 16:24 Відповісти
Или горах.
показати весь коментар
09.08.2022 16:25 Відповісти
Ну який йолоп оголошує такі речі зазделегідь?
показати весь коментар
09.08.2022 16:01 Відповісти
так они - влада - вот таким нехитрым способом и передают важную информацию. проще простого.
показати весь коментар
09.08.2022 16:07 Відповісти
Хочете сказати кацапи і самі не здогадаються? Така-сяка розвідка у них таки є
показати весь коментар
09.08.2022 16:52 Відповісти
Не переживайте. Важливі новини путлєр дізнається все одно раніше від Зе. І від "наших" в тому числі.
показати весь коментар
09.08.2022 18:03 Відповісти
Письков грозится взять двустволку и "демилитаризовать" этот завод. Трепещите
показати весь коментар
09.08.2022 16:02 Відповісти
ой. да лучше бы просто молчали. вот этот ******* - вот он уже ************.
показати весь коментар
09.08.2022 16:05 Відповісти
Як жеж русаків корчить від заводу по виробництву Байрактарів, мммм....)
показати весь коментар
10.08.2022 04:24 Відповісти
Лента буде перерізатись?
показати весь коментар
09.08.2022 16:09 Відповісти
и кто то видосик сделает
показати весь коментар
09.08.2022 16:13 Відповісти
Пентагон підтверджує передачу антирадарних ракет Україні.
каЦАПИ - вашим ППО *****, пофарбуйте їх, а потім викиньте на хрін.

показати весь коментар
09.08.2022 16:23 Відповісти
і треба щоб на цьому заводі
робили гастробайтери з московіі за пук гички від буряків
показати весь коментар
09.08.2022 16:32 Відповісти
Ой, ні, дякуємо. Якось самі.
показати весь коментар
10.08.2022 04:28 Відповісти
виглядає як або вкрай тупо або вкрай ґеніяльно.

не бачу ніякої ґеніяльности в тому, щоб запустити завод на землі до обіда а до вечора його знищать ракетами.

ми щось пропустили?
показати весь коментар
09.08.2022 17:55 Відповісти
Так, ви щось пропустили. Заводи не обов'язково запускати "на землі".
показати весь коментар
10.08.2022 04:25 Відповісти
Не могу понять как можно у нас такой завод строить во время войны? Его же могут разбомбить в два щета... Лучше бы нам поставляли эти байрактары с нейтральной стороны это же было бы безопаснее чтобы не потерять такой завод.
показати весь коментар
09.08.2022 18:14 Відповісти
З'їзди у Київ, і побувай на червоній гілці метро від арсенальної до політєху. І потім відповіси на питання: яким чином можна так глибоко дістати ракетою?
показати весь коментар
09.08.2022 19:20 Відповісти
Патронного заводу немає, снарядового заводу - немає, ракетного заводу - немає. Невже байрактар замінить арту?
показати весь коментар
09.08.2022 19:25 Відповісти
Снаряди та патрони набагато легше завозити потайки, ніж байрактари.
показати весь коментар
10.08.2022 04:26 Відповісти
 
 