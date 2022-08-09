Кремль погрожує "демілітаризувати" завод Bayraktar, коли його побудують в Україні
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив "демілітаризувати" завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar після того, як він буде побудований в Україні.
Про це він сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Факт створення такого об'єкта, який відразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації, - це потрібно розуміти, лише продовжить, напевно, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою "спеціальної військової операції", - заявив він.
Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проєкт самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.
Раніше президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в Росії, але домовленості так і не досягнули.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більша частина систем БПЛА вже були відпрацьовані як компоненти ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Нептун , зокрема системи контролю польоту, інерційна система, система живлення двигуна, також цілевказання.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-2 [2] Оптико-електронна станція наведення і системи підвіски озброєння тестувались на гелікоптерах.
для цього БПЛА не вистачило лише політичної воліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-mil-1
За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, щодня на фронті гине 30-50 військових Збройних сил України. Він додав, що у порівнянні з початком червня, втрати ЗСУ зменшилися у 2,5-3 рази.!
Скажіть будьласка, ці хайподрочери навчаться про загиблих українців говорити не як про поголів"я худоби в приблизноокруглених цифрах?
Можна пояснити ділетанту?
Короче, письков, координаты хрюске корабля знаешь. Вперед по курсу!
https://www.youtube.com/watch?v=rnv890zW3pk
а турецькою буде якши, турецькою добре, чудово !!!!
не дивуйтесь якщо за такі погані слова росіянам будуть товкти пики на турецьких курортах, а персонал готелів буде тільки лагідно посміхатись
.
Потому, что там стоят американские С-130 и С-17.
Бо більше не буде чим...