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Кремль погрожує "демілітаризувати" завод Bayraktar, коли його побудують в Україні

песков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив "демілітаризувати" завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar після того, як він буде побудований в Україні.

Про це він сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Факт створення такого об'єкта, який відразу ж, звичайно, підпаде під тему демілітаризації, - це потрібно розуміти, лише продовжить, напевно, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою "спеціальної військової операції", - заявив він.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників "Байрактар" вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проєкт самого заводу і готовий реалізувати його до кінця.

Також читайте: Власник "Baykar" створив компанію для виробництва БПЛА в Україні, - посол Боднар

Раніше президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників "Байрактар" в Росії, але домовленості так і не досягнули.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) Туреччина (3614) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+34
Таки Байрактари дошкуляють кацапам.
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09.08.2022 13:09
+22
Думкою парашного йоршика ніхто тут не цікавиться.
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09.08.2022 13:11
+21
Коростильов пропонує БПЛА Сокіл-300 - проєкт українського ударного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , що розробляється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%9A%D0%91) Державним Київським конструкторським бюро «Луч» (ДП ДержККБ «Луч»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-mil-1 [1] .

Більша частина систем БПЛА вже були відпрацьовані як компоненти ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Нептун , зокрема системи контролю польоту, інерційна система, система живлення двигуна, також цілевказання.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-2 [2] Оптико-електронна станція наведення і системи підвіски озброєння тестувались на гелікоптерах.

для цього БПЛА не вистачило лише політичної воліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-mil-1
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09.08.2022 13:35
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Таки Байрактари дошкуляють кацапам.
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09.08.2022 13:09 Відповісти
я так розумію, що завод байкар = це буде без скмніву якраз одним з небагатьох військових об"єктів, які насправді кацапи побояться зачепити. Якщо спробують - то турки вщент демілітарищують рештки русні в Сирії, Карабасі та Лівії
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09.08.2022 13:21 Відповісти
Коростильов пропонує БПЛА Сокіл-300 - проєкт українського ударного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , що розробляється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%9A%D0%91) Державним Київським конструкторським бюро «Луч» (ДП ДержККБ «Луч»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-mil-1 [1] .

Більша частина систем БПЛА вже були відпрацьовані як компоненти ракети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Нептун , зокрема системи контролю польоту, інерційна система, система живлення двигуна, також цілевказання.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-2 [2] Оптико-електронна станція наведення і системи підвіски озброєння тестувались на гелікоптерах.

для цього БПЛА не вистачило лише політичної воліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB-300#cite_note-mil-1
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09.08.2022 13:35 Відповісти
а політична воля є? чи її вистачає тільки на бо не втік, бо страшно, що порвуть у процесі?
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09.08.2022 13:41 Відповісти
ой шел 5 год как поминали ***** вместе с Писькой прими Бог дефективных ****** и дай им самый большой котел и газ от Газпрома вечно...
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09.08.2022 13:43 Відповісти
Цієї волі якраз на шашлики і вичтачає. І на "пєрєстать стрєлять".
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09.08.2022 14:17 Відповісти
Никто его не построит до окончания войны...
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09.08.2022 13:10 Відповісти
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09.08.2022 13:10 Відповісти
саме такробить Султан з тими, хто піднімає руку на майно зятя Ердогана та його онуків !
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09.08.2022 13:25 Відповісти
"Радник керівника ОП Подоляк розповів, скільки військових ЗСУ щодня гине на фронті

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, щодня на фронті гине 30-50 військових Збройних сил України. Він додав, що у порівнянні з початком червня, втрати ЗСУ зменшилися у 2,5-3 рази.!

Скажіть будьласка, ці хайподрочери навчаться про загиблих українців говорити не як про поголів"я худоби в приблизноокруглених цифрах?
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09.08.2022 13:10 Відповісти
Це жах....плачу
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09.08.2022 13:14 Відповісти
Ну взагалі-то кожен день цифри різні. То як зробити? Взяти роздруківку та перераховувати за кожен день окремо? Навіщо взагалі цю тему мусолити? Подоляку варто би заткнутися.
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09.08.2022 13:25 Відповісти
Або кожного дня точно й поіменно або заткнутися - знайти інші приводи для хайподрочерства
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09.08.2022 13:28 Відповісти
+ 100!
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09.08.2022 13:50 Відповісти
а що ви будете демілітарізовувати, якщо віртуальний завод буде випускати цілком фізічну боєздатну продукцію?... гібрідна війна - вона така, у всьому гібрідна...
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09.08.2022 13:11 Відповісти

Можна пояснити ділетанту?
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09.08.2022 13:14 Відповісти
в Україні так багато чого робиться лише на папері при реальних фізичних переміщеннях товарів та продукції, що можна нарешті тимчасово це використати на користь державі... але то таке. насправді, ніхто цей завод до закінчення війни будувати на відкритій площадці не буде... хіба що в глибоких шахтах часу сересерії...
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09.08.2022 13:18 Відповісти
до речі, на місці наших можновладців я би потролив піськова, видавши свідоцтво на ділянку під завод з адресою якоїсь з найбільшої фазенд вусатика...
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09.08.2022 13:14 Відповісти
Думкою парашного йоршика ніхто тут не цікавиться.
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09.08.2022 13:11 Відповісти
Первый снаряд из Украинского Байрактара залетит писькову в голову.
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09.08.2022 13:11 Відповісти
До речі, про це треба думати. Сподіватись, що ворог не дізнається, де знаходиться цей завод - наївно. Треба або будувати підземне виробництво, або розташовувати десь на заході і прикривати потужним щитом ППО.
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09.08.2022 13:12 Відповісти
В глибині гір. І фіг хто його звідти виколупає
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09.08.2022 13:14 Відповісти
Теж варіант. Щоправда, полігон для випробувань у горах складно розташувати.
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09.08.2022 13:55 Відповісти
Очередная пустая угроза. Сколько таких уже было с начала полномасштабной войны? 20? 50? 100?
Короче, письков, координаты хрюске корабля знаешь. Вперед по курсу!
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09.08.2022 13:12 Відповісти
Я пам'ятаю штук 10 погроз "атак на центри прінятія рєшєній!"
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09.08.2022 13:17 Відповісти
Вони й атакують. Бо знають, хто є носієм влади в Україні.
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09.08.2022 13:28 Відповісти
к тому времени уже будет то , чем можно демилитаризировать белгородскую область , так что угрожай не угрожай а лететь к вам будет , и больно лететь.
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09.08.2022 13:13 Відповісти
До речі, а яка мета "спеціальної військової операції" ?
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09.08.2022 13:13 Відповісти
Самогубство
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09.08.2022 13:16 Відповісти
захватить Украину... но обделаются
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Покласти в землю як можна більше росіян! Вони мацковії не потрібні.
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09.08.2022 13:18 Відповісти
"https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ Нечаянно "(2014) бачили? Так от "спєцапірація" - це таке саме, тільки навмисно, з претензіями на геапалітіку та у живодерський військовий спосіб
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09.08.2022 14:13 Відповісти
надо захерячить по Писькову...по справедивости
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09.08.2022 13:13 Відповісти
И пока Украине не дадут оружие для демилитаризации Рашки это будет продолжаться.
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09.08.2022 13:15 Відповісти
Демилитаризовалка у вас слабенькая. Уже
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09.08.2022 13:16 Відповісти
Туалєтний йоршик, нах... це туди
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09.08.2022 13:16 Відповісти
Заметушилось кремлівське лайно.
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09.08.2022 13:17 Відповісти
Ліквідовуйте кацапи, ліквідовуйте, він буде побудований під землею 😆
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09.08.2022 13:18 Відповісти
А чи буде ще кремль коли построять той завод? Хотя може вони мали на увазі якийсь ніжегородский
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Не буде кому "демілітаризувати". А могилу піськова вже будуть собаки обсцикати.
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Байрактар сбросил на Кремль "информационную бомбу"
https://www.youtube.com/watch?v=rnv890zW3pk

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09.08.2022 13:19 Відповісти
А, отсосать Песков не хочешь?
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09.08.2022 13:19 Відповісти
Мабуть спеціально відразу розляпали не увесь світ? Мабуть мовчки ми не уміємо нічого робити.
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09.08.2022 13:19 Відповісти
Причому тут демілітарізація? Байрактари будуватимуть виключно для "аграріїв" для знищення паразитів на українських полях.) Це, так би мовити, "сільгосптехніка".)
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09.08.2022 13:20 Відповісти
А что мешает демилитаризировать ********* Пескова- сына и дочку? ******** молодые, хорошо пойдут на органы!
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09.08.2022 13:20 Відповісти
Дєміліталізіровалі-дємілітарізіровалі, да нє видємілітарізіровалі...
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09.08.2022 13:23 Відповісти
шарман, мусю Піськов ! Ви ж володієте франнцузським....
а турецькою буде якши, турецькою добре, чудово !!!!

не дивуйтесь якщо за такі погані слова росіянам будуть товкти пики на турецьких курортах, а персонал готелів буде тільки лагідно посміхатись

.
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09.08.2022 13:23 Відповісти
Пішов нацуй той цуй вусатий! Патякає забагато.
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09.08.2022 13:24 Відповісти
Нахрена це падло взагалі цитувати.
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09.08.2022 13:25 Відповісти
Я так зрозумів, погрожує родині Ердогана?
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09.08.2022 13:29 Відповісти
...турки піськова забули спитати
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09.08.2022 13:31 Відповісти
Финны в войну с ссср клепали оружие в подземных цехах где-то в горах.Что нам мешает сделать аналогично с турецким заводом?
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09.08.2022 13:34 Відповісти
Дороги жалко, начнем копать ,они испортятся.
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09.08.2022 13:36 Відповісти
ЗЄ-лічка заважає....
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09.08.2022 13:37 Відповісти
У тебя там, дебил небритый, склады, горят, а ты про заводы...
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09.08.2022 13:34 Відповісти
А завод із виробництва байрактарів повинен бути засекреченим . Там прямо буде вивіска тут виготовляють байрактари. Будь-який завод який займається виробами по металу можуть у військовий час виготовляти зброю. Але сам завод може і не бути військовим..
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09.08.2022 13:40 Відповісти
А чим? "Демілітарізатор" за півроку вже здувся.
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09.08.2022 13:46 Відповісти
Простіше нема куди - здати землю під заводом в аренду туреччині років на 10 і посадити там консула турецького - нехай москалі вгатять по заводу на турецькій землі )))
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09.08.2022 13:48 Відповісти
Москаль погрожує спалити сарай українця, бо в москаля свого сараю нема, а в українця є

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09.08.2022 13:52 Відповісти
Вантусу варто нагадати що до 24.02 тут навіть і в планах не було нічого подібного.. А зараз ці дебіли радіють міфічному знищенню Хаймарсів... Феєричні довбо#би
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09.08.2022 13:57 Відповісти
Криса мавзолейна. Тобі легше буде самому собі відсмоктати, ніж знищити смертельне для вас підприємство.
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09.08.2022 14:23 Відповісти
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09.08.2022 14:34 Відповісти
Почему аэропорт "Борисполь" не разбомблен ?
Потому, что там стоят американские С-130 и С-17.
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09.08.2022 15:27 Відповісти
Коли він буде збудований ви зможете його ну хіба що кашкетами закидати.
Бо більше не буде чим...
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09.08.2022 15:31 Відповісти
ці упороті, реально розраховують управляти кацапським стадом ще довго, чи це така гра на кацапсинську публіку?
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09.08.2022 17:45 Відповісти
 
 