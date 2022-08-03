Туреччина не готова виробляти "Байрактарів" в Росії, - посол України Боднар
Посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що заяви Туреччини свідчать про неготовність до співпраці з Росією щодо виробництва "Байрактарів".
Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спочатку була заява Халука Байрактара для CNN про те, що вони ніколи не будуть постачати в Росію ніяких Байрактарів. Друге - президент Ердоган заявив, що йому Путін пропонував таку співпрацю, але не було жодних обіцянок чи зобов’язань. Речник Ердогана Ібрагім Калін роз’яснив, що це був як закид напівжартома від Путіна, на що Ердоган просто посміхнувся. Пізніше були роз’яснення від голови Державного агентства з питань оборонної промисловості, що жодної роботи з обладнання виробництва Байрактарів або інших літальних апаратів між Росією та Туреччиною не ведеться", - розповів посол.
Він додав, що це питання містить "певний емоційний елемент", але для України важливо, "щоб Туреччина була надійним партнером у реалізації тих проєктів і напрямків співробітництва, які для нас є стратегічно важливими".
"І вона до цього дня такою залишається", - запевнив Боднар.
Нагадаємо, 26 липня російський диктатор Володимир Путін сказав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що країна-агресор хоче співпрацювати з компанією-виробником безпілотників Bayraktar.
Але то не з нашою владою та не з нашою корупцією де кожен до уборщиці в КБ чи на заводі хоче відкати 60%. Да і не на часі ж, дороги важливіше
Ще б пак!
Найцінніша складова Байрактарів - двигуни, бо їх виробляють лічені країни.
Україна ж пропонує турбореактивні та реактивні двигуни для всіх моделей Байрактарів, від ТВ-2, до Акінчі і перспетивного реактивного!
Треба бути повним дурнем щоб проміняти такого партнера як українська Моторсіч на підсакційну рашку
Ни одного места где написано: нах за кораблем.
Печально, ибо это значит, что may be
мальчікіБайрактари?
із перфектних західних і українських комплектуючих, а отже їх може й не стати взагалі 😂
значит если что то им выгодно будут, станут готовы???
а турки не думаю что потом эти беспилотники в сирии будут им проблемы создавать??