Туреччина не готова виробляти "Байрактарів" в Росії, - посол України Боднар

ердоган,путін

Посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що заяви Туреччини свідчать про неготовність до співпраці з Росією щодо виробництва "Байрактарів".

Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спочатку була заява Халука Байрактара для CNN про те, що вони ніколи не будуть постачати в Росію ніяких Байрактарів. Друге - президент Ердоган заявив, що йому Путін пропонував таку співпрацю, але не було жодних обіцянок чи зобов’язань. Речник Ердогана Ібрагім Калін роз’яснив, що це був як закид напівжартома від Путіна, на що Ердоган просто посміхнувся. Пізніше були роз’яснення від голови Державного агентства з питань оборонної промисловості, що жодної роботи з обладнання виробництва Байрактарів або інших літальних апаратів між Росією та Туреччиною не ведеться", - розповів посол.

Також читайте: Туреччина відмовилася співпрацювати з Путіним щодо "Байрактарів"

Він додав, що це питання містить "певний емоційний елемент", але для України важливо, "щоб Туреччина була надійним партнером у реалізації тих проєктів і напрямків співробітництва, які для нас є стратегічно важливими".

"І вона до цього дня такою залишається", - запевнив Боднар.

Нагадаємо, 26 липня російський диктатор Володимир Путін сказав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що країна-агресор хоче співпрацювати з компанією-виробником безпілотників Bayraktar.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони гарантує виробникам популярність, як у Beyonce, у разі надання зброї Україні: "Перевірено HIMARS і Bayraktar"

Боднар Василь (159) росія (67259) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (974) Байрактар (193)
Топ коментарі
+5
цікаво, шо там такого в тому байрактарі, що не змогли би зробити до війни на АНтонові та Артемі?
03.08.2022 15:49 Відповісти
+3
Нічого там немає "надприроднього". У нас десяток приватних компаній могли би при належній державній підтримці та кураторстві відповідальних персон як раніше наприклад Турчинов розробити та серійно складати ці БПЛА, і розвідувальні, і ударні і камікадзе І значно на порядок дешевше. Комплектуючі все одно імпортні, що в Байрактарі, що в кацапському Орлані. Планери то у нас не проблема.
Але то не з нашою владою та не з нашою корупцією де кожен до уборщиці в КБ чи на заводі хоче відкати 60%. Да і не на часі ж, дороги важливіше
03.08.2022 16:11 Відповісти
+2
03.08.2022 15:52 Відповісти
Орланы с горлышком от любимых бутылок пусть клепают
03.08.2022 15:49 Відповісти
цікаво, шо там такого в тому байрактарі, що не змогли би зробити до війни на АНтонові та Артемі?
03.08.2022 15:49 Відповісти
сам планер зробити не проблема, головне оптика та електроніка
03.08.2022 15:53 Відповісти
І системи керування. Наземна станція.
03.08.2022 15:56 Відповісти
Касьянова підключили би з розеткою та паяльником..
03.08.2022 15:59 Відповісти
А вони, якщо не помиляюсь, взагалі-то французські.
03.08.2022 16:29 Відповісти
Ми ще в піонерських кружках робили безпілотники з фанери. 1000 таких наробити і запускати. Нехай підераша збиває. А деякі до цілі долетять.
03.08.2022 15:55 Відповісти
Нічого там немає "надприроднього". У нас десяток приватних компаній могли би при належній державній підтримці та кураторстві відповідальних персон як раніше наприклад Турчинов розробити та серійно складати ці БПЛА, і розвідувальні, і ударні і камікадзе І значно на порядок дешевше. Комплектуючі все одно імпортні, що в Байрактарі, що в кацапському Орлані. Планери то у нас не проблема.
Але то не з нашою владою та не з нашою корупцією де кожен до уборщиці в КБ чи на заводі хоче відкати 60%. Да і не на часі ж, дороги важливіше
03.08.2022 16:11 Відповісти
Там асфальт на втором плане, а может и на третьем
03.08.2022 16:16 Відповісти
Система зв'язку з дроном є основною проблемою, якщо поставити перешкоди для каналу зв'язку дрона зі станцією. США будує дрони на супутниковому зв'язку, тому їх практично неможливо заглушити і дальність польоту такого дрону безмежна.
03.08.2022 18:19 Відповісти
03.08.2022 15:52 Відповісти
...на що Султан лагідно посміхнувся в вуса 😁
03.08.2022 17:17 Відповісти
Хм такі заяви мав би робити представник Туреччини.
03.08.2022 15:56 Відповісти
Вже була заява турецького високопосадовця, що вони надто високо цінують стратегічну співпрацею з Україною у ВПК щоб займатись всілякою хрєнню із пуйлом

Ще б пак!
Найцінніша складова Байрактарів - двигуни, бо їх виробляють лічені країни.
Україна ж пропонує турбореактивні та реактивні двигуни для всіх моделей Байрактарів, від ТВ-2, до Акінчі і перспетивного реактивного!

Треба бути повним дурнем щоб проміняти такого партнера як українська Моторсіч на підсакційну рашку
03.08.2022 17:26 Відповісти
Якщо йде мова,значить якісь попередні домовленості були. Кацапи перейменують у якийсь сракотар і будуть штампувати.
03.08.2022 16:02 Відповісти
Турки, на відміну від іранців, халяльні - із зас-рашкою поруч і сортирі не сядуть😂
03.08.2022 17:28 Відповісти
"це був як закид напівжартома від Путіна, на що Ердоган просто посміхнувся" - походу, від тої посмішки Ердогана у хйла матка випала прямо у спєцчЬемодан
03.08.2022 16:02 Відповісти
Дивно взагалі що такі розмови ведуться про співпрацю з військовими злочинцями й нелюдями - рф.
03.08.2022 16:07 Відповісти
турки ж корвети нам будують
03.08.2022 16:11 Відповісти
москалі ви трупи
03.08.2022 16:12 Відповісти
Если внимательно прочитать: улыбнулся, не ведётся, не готова.
Ни одного места где написано: нах за кораблем.

Печально, ибо это значит, что may be
03.08.2022 16:19 Відповісти
Із чего сдєлани мальчікі Байрактари?

із перфектних західних і українських комплектуючих, а отже їх може й не стати взагалі 😂
03.08.2022 17:31 Відповісти
А як кацапи "пели, как пели"
03.08.2022 16:35 Відповісти
Говорят, что Иран все-таки поставил рашке дроны.
03.08.2022 16:47 Відповісти
Лаптевидні не промоглися зробити свого, бо нема і не буде моторчиків. І часу нема. Конструктор Морозов відмічав, що коли було прийняте рішення в кінці 60 зробити т 64 основним, Партія і совмін вирішили передати серійне виробництво моторів у Казань. Створили завод, завезли обладнання, робочі з Харкова два роки іздили працювали і навчали. Все пішло прахом. Там вже в Казані вирішили зробити БПЛА з єврейської розробки, купили двигун у ФРГ і шо.... Закінчилось тим, що бабло місцевий партелемент вкрав, главний кнст рік сидів, а БПЛА не має. А Х просто лебезить перед Ердоганом, хоче вговорити відмовитись від Алеппо. Бо справждується приказка Лукашенка Ми туда, а ани сюда.....
03.08.2022 17:01 Відповісти
Не "в Россії", а "на росії". А ще точніше "на масковії". От і перші результати "дістанційного навчання".
03.08.2022 17:33 Відповісти
какая то хитрая формулировка
значит если что то им выгодно будут, станут готовы???

а турки не думаю что потом эти беспилотники в сирии будут им проблемы создавать??
03.08.2022 19:06 Відповісти
03.08.2022 21:40 Відповісти
 
 