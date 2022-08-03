РУС
Новости
Турция не готова производить "Байрактары" в России, - посол Украины Боднар

ердоган,путін

Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что заявления Турции свидетельствуют о неготовности к сотрудничеству с Россией по производству "Байрактаров".

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала было заявление Халука Байрактара для CNN о том, что они не будут никогда поставлять в Россию никаких Байрактаров. Второе — президент Эрдоган заявил, что ему Путин предлагал такое сотрудничество, но не было никаких обещаний или обязательств. Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя Государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Байрактаров или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется", — рассказал посол.

Он добавил, что этот вопрос содержит "определенный эмоциональный элемент", но для Украины важно, "чтобы Турция была надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны".

"И она по сей день таковой остается", — заверил Боднарь.

Напомним, 26 июля российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна-агрессор хочет сотрудничать с компанией-производителем беспилотников Bayraktar.

Топ комментарии
+5
цікаво, шо там такого в тому байрактарі, що не змогли би зробити до війни на АНтонові та Артемі?
03.08.2022 15:49 Ответить
+3
Нічого там немає "надприроднього". У нас десяток приватних компаній могли би при належній державній підтримці та кураторстві відповідальних персон як раніше наприклад Турчинов розробити та серійно складати ці БПЛА, і розвідувальні, і ударні і камікадзе І значно на порядок дешевше. Комплектуючі все одно імпортні, що в Байрактарі, що в кацапському Орлані. Планери то у нас не проблема.
Але то не з нашою владою та не з нашою корупцією де кожен до уборщиці в КБ чи на заводі хоче відкати 60%. Да і не на часі ж, дороги важливіше
03.08.2022 16:11 Ответить
+2
03.08.2022 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орланы с горлышком от любимых бутылок пусть клепают
03.08.2022 15:49 Ответить
цікаво, шо там такого в тому байрактарі, що не змогли би зробити до війни на АНтонові та Артемі?
03.08.2022 15:49 Ответить
сам планер зробити не проблема, головне оптика та електроніка
03.08.2022 15:53 Ответить
І системи керування. Наземна станція.
03.08.2022 15:56 Ответить
Касьянова підключили би з розеткою та паяльником..
03.08.2022 15:59 Ответить
А вони, якщо не помиляюсь, взагалі-то французські.
03.08.2022 16:29 Ответить
Ми ще в піонерських кружках робили безпілотники з фанери. 1000 таких наробити і запускати. Нехай підераша збиває. А деякі до цілі долетять.
03.08.2022 15:55 Ответить
Нічого там немає "надприроднього". У нас десяток приватних компаній могли би при належній державній підтримці та кураторстві відповідальних персон як раніше наприклад Турчинов розробити та серійно складати ці БПЛА, і розвідувальні, і ударні і камікадзе І значно на порядок дешевше. Комплектуючі все одно імпортні, що в Байрактарі, що в кацапському Орлані. Планери то у нас не проблема.
Але то не з нашою владою та не з нашою корупцією де кожен до уборщиці в КБ чи на заводі хоче відкати 60%. Да і не на часі ж, дороги важливіше
03.08.2022 16:11 Ответить
Там асфальт на втором плане, а может и на третьем
03.08.2022 16:16 Ответить
Система зв'язку з дроном є основною проблемою, якщо поставити перешкоди для каналу зв'язку дрона зі станцією. США будує дрони на супутниковому зв'язку, тому їх практично неможливо заглушити і дальність польоту такого дрону безмежна.
03.08.2022 18:19 Ответить
03.08.2022 15:52 Ответить
...на що Султан лагідно посміхнувся в вуса 😁
03.08.2022 17:17 Ответить
Хм такі заяви мав би робити представник Туреччини.
03.08.2022 15:56 Ответить
Вже була заява турецького високопосадовця, що вони надто високо цінують стратегічну співпрацею з Україною у ВПК щоб займатись всілякою хрєнню із пуйлом

Ще б пак!
Найцінніша складова Байрактарів - двигуни, бо їх виробляють лічені країни.
Україна ж пропонує турбореактивні та реактивні двигуни для всіх моделей Байрактарів, від ТВ-2, до Акінчі і перспетивного реактивного!

Треба бути повним дурнем щоб проміняти такого партнера як українська Моторсіч на підсакційну рашку
03.08.2022 17:26 Ответить
Якщо йде мова,значить якісь попередні домовленості були. Кацапи перейменують у якийсь сракотар і будуть штампувати.
03.08.2022 16:02 Ответить
Турки, на відміну від іранців, халяльні - із зас-рашкою поруч і сортирі не сядуть😂
03.08.2022 17:28 Ответить
"це був як закид напівжартома від Путіна, на що Ердоган просто посміхнувся" - походу, від тої посмішки Ердогана у хйла матка випала прямо у спєцчЬемодан
03.08.2022 16:02 Ответить
Дивно взагалі що такі розмови ведуться про співпрацю з військовими злочинцями й нелюдями - рф.
03.08.2022 16:07 Ответить
турки ж корвети нам будують
03.08.2022 16:11 Ответить
москалі ви трупи
03.08.2022 16:12 Ответить
Если внимательно прочитать: улыбнулся, не ведётся, не готова.
Ни одного места где написано: нах за кораблем.

Печально, ибо это значит, что may be
03.08.2022 16:19 Ответить
Із чего сдєлани мальчікі Байрактари?

із перфектних західних і українських комплектуючих, а отже їх може й не стати взагалі 😂
03.08.2022 17:31 Ответить
А як кацапи "пели, как пели"
03.08.2022 16:35 Ответить
Говорят, что Иран все-таки поставил рашке дроны.
03.08.2022 16:47 Ответить
Лаптевидні не промоглися зробити свого, бо нема і не буде моторчиків. І часу нема. Конструктор Морозов відмічав, що коли було прийняте рішення в кінці 60 зробити т 64 основним, Партія і совмін вирішили передати серійне виробництво моторів у Казань. Створили завод, завезли обладнання, робочі з Харкова два роки іздили працювали і навчали. Все пішло прахом. Там вже в Казані вирішили зробити БПЛА з єврейської розробки, купили двигун у ФРГ і шо.... Закінчилось тим, що бабло місцевий партелемент вкрав, главний кнст рік сидів, а БПЛА не має. А Х просто лебезить перед Ердоганом, хоче вговорити відмовитись від Алеппо. Бо справждується приказка Лукашенка Ми туда, а ани сюда.....
03.08.2022 17:01 Ответить
Не "в Россії", а "на росії". А ще точніше "на масковії". От і перші результати "дістанційного навчання".
03.08.2022 17:33 Ответить
какая то хитрая формулировка
значит если что то им выгодно будут, станут готовы???

а турки не думаю что потом эти беспилотники в сирии будут им проблемы создавать??
03.08.2022 19:06 Ответить
03.08.2022 21:40 Ответить
 
 