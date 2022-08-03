Турция не готова производить "Байрактары" в России, - посол Украины Боднар

Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что заявления Турции свидетельствуют о неготовности к сотрудничеству с Россией по производству "Байрактаров".

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сначала было заявление Халука Байрактара для CNN о том, что они не будут никогда поставлять в Россию никаких Байрактаров. Второе — президент Эрдоган заявил, что ему Путин предлагал такое сотрудничество, но не было никаких обещаний или обязательств. Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя Государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Байрактаров или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется", — рассказал посол.

Он добавил, что этот вопрос содержит "определенный эмоциональный элемент", но для Украины важно, "чтобы Турция была надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны".

"И она по сей день таковой остается", — заверил Боднарь.

Напомним, 26 июля российский диктатор Владимир Путин сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что страна-агрессор хочет сотрудничать с компанией-производителем беспилотников Bayraktar.

