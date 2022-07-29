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Туреччина відмовилася співпрацювати з Путіним щодо "Байрактарів"

путин,путін

Пропозиція російського президента Володимира Путіна про співпрацю щодо безпілотників Bayraktar зараз не на порядку денному.

Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Я не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що було б у нашому порядку денному і почало працювати", – зазначив він.

Демір зауважив, що формування процесу відбувається в рамках політики Турецької Республіки, "зона діяльності директорату – технічна сторона питання".

Також читайте: "Baykar" безкоштовно передасть ЗСУ безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали кошти в Польщі

Про пропозицію російського президента співпрацювати з компанією Вaykar Makinaраніше розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Автор: 

путін володимир (23860) росія (65336) Туреччина (3502) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+10
Це не Туреччина відмовилась..Ердоган і з чортом би уклав угоду...Це виробник Bayraktar відмовив рашці
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29.07.2022 17:56
+6
Туркам-респект...
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29.07.2022 17:50
+6
Вот что волшебный пендель от Штатов делает !!!
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29.07.2022 17:51
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Туркам-респект...
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29.07.2022 17:50 Відповісти
а ви чого чекали ?

Байрактари це талановита інтеграція різноманітних перфектних комплектуючих, переважно імпортних, у тому числі, нагадаю, українських двигунів.

будь-які контакти з кацапами одразу викликали б санкції по імпортних складових що поставило б хрест на Байрактарах.
турки не ідіоти !
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29.07.2022 18:35 Відповісти
Вот что волшебный пендель от Штатов делает !!!
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29.07.2022 17:51 Відповісти
Чому відмовились,вони подарунки з Байрактарів передають через ЗСУ,аж підгорають дупи від них.
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29.07.2022 17:53 Відповісти
Це не Туреччина відмовилась..Ердоган і з чортом би уклав угоду...Це виробник Bayraktar відмовив рашці
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29.07.2022 17:56 Відповісти
Виробник- зять султана Ердогана.Санкцій вони бояться за співпрацю з Мокшандією.
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29.07.2022 17:58 Відповісти
зять Султана - технічний директор та співвласник
гендиректор - його брат,
але це суті не міняє - Султан провів своїм обрізаним по губах хутіна та застібнув ширінку
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29.07.2022 18:02 Відповісти
Султан провів своїм обрізаним по губах хутіна та застібнув ширінку - але зробив це красиво, дипломатично. Послав на хуú не прямо за столом переговорів, а тактично
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29.07.2022 18:14 Відповісти
через свого воєнного візира
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29.07.2022 18:29 Відповісти
Ердоган за вивіз зерна дістане 25 відсотків...нахаляву...з )(уйлом же не відмовився в Сочі зустрітись..ОЙ тепер черга Ердогана чекати в приймальні )(уйла..---дою 100 відсотків про помсту )(уйла
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29.07.2022 17:59 Відповісти
шо це з ними -- вони ж такі самостіині - набрали С -400
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29.07.2022 17:59 Відповісти
у турок была проблема с пво. они вынуждены были постоянно держать в воздухе свою авиацию, выжигая ее ресурс. американцы им отказались поставлять свои системы, поэтому они обратились к кацапам. не все в этом мире просто и однозначно.
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29.07.2022 18:03 Відповісти
Все максимально просто.
Просто західна цивілізація ссиклива і труситься за свої надприбутки, заводікі і параходікі.
Інакше питання легко і швидко вирішилося б ще 24.02.22 масованим атомним бомбуванням великих міст парашної *********.
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29.07.2022 18:56 Відповісти
Засоби удару у відповідь знаходяться зовсім не у великих містах. Тому якщо вже вдаряти, то по тих засобах. Але обмін такими ударами буде останнім "обміном люб'язностями" між двома (а може і трьома) світами на цій планеті.
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29.07.2022 19:38 Відповісти
Правильно зробили омериканці. Уявляєте, якби США намагаються взяти під контроль протоки, а проти їхніх літаків турки застосовують їхні ж системи ППО? Але ж можна зробити так, щоб ці ракети, побачивши "свого", летіли б "взад"? Чи ні?
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29.07.2022 19:25 Відповісти
Отак керманич чималої комариної держави болотної (КДБ) все більш стає професійним та звичайним міжнародним жебраком. Ква.
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29.07.2022 18:10 Відповісти
наверно там и так заказов полно.
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29.07.2022 18:12 Відповісти
Странно было б, если бы Эрдоан не отказался
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29.07.2022 18:17 Відповісти
кремлівський обісцяний опариш жебракує по світу
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29.07.2022 18:24 Відповісти
Ми знаємо, як буває на Цензорі: сьогодні так, а завтра з"ясується, що партія Байрактарів уже в росії і працює по наших позиціях. А після завтра - що спільний завод з будівництва Байрактарів будується космічними темпами для кацапів. Такий-то у нас Цензор...
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29.07.2022 18:32 Відповісти
Це не Цензор у нас такий. Це Турція у них така.
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29.07.2022 19:30 Відповісти
Щось півень знаний та й не лише в Україні ще передросвіт проволав на весь світ, що розпочалася Третя світова. (!!!) Та най вже мене забанерять особисті ресурси цього могутнього колеги, проте вважаю, що такий передчасний спів-крик нагадує волання дами, якій зненацька ступили на ніжку ніжну. Не варто нагнічувати хвилі на українство, бо ж стихія ще не до таких балів розгойдохалася. Схід сяйва Перемоги вже щодня рясніє, тому не слід панікувати як та дама та й не треба люд мирний зайвого разу отаками півневими оцінками бентежити.
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29.07.2022 18:57 Відповісти
***** підітрись!
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29.07.2022 19:19 Відповісти
Турция обогнала Россию по военным технологиям - ************.
Вот что значит "всё путём".
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29.07.2022 20:16 Відповісти
Україна працює з росіянами по Байрактарам. Відпрацьовує по ним.
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29.07.2022 21:34 Відповісти
Да и турки в Азербайджане нежеть не жевали...
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29.07.2022 23:48 Відповісти
А для чого це їм? Щоб потім ті ж байрактари в Карабаху проти Азербайджану воювали?
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29.07.2022 23:56 Відповісти
Не можна вірити жодному слову бусурмана і кацапа....
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30.07.2022 16:34 Відповісти
 
 