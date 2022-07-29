Туреччина відмовилася співпрацювати з Путіним щодо "Байрактарів"

Пропозиція російського президента Володимира Путіна про співпрацю щодо безпілотників Bayraktar зараз не на порядку денному.

Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Я не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що було б у нашому порядку денному і почало працювати", – зазначив він.

Демір зауважив, що формування процесу відбувається в рамках політики Турецької Республіки, "зона діяльності директорату – технічна сторона питання".

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Про пропозицію російського президента співпрацювати з компанією Вaykar Makinaраніше розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.