Туреччина відмовилася співпрацювати з Путіним щодо "Байрактарів"
Пропозиція російського президента Володимира Путіна про співпрацю щодо безпілотників Bayraktar зараз не на порядку денному.
Про це повідомив голова директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
"Я не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що було б у нашому порядку денному і почало працювати", – зазначив він.
Демір зауважив, що формування процесу відбувається в рамках політики Турецької Республіки, "зона діяльності директорату – технічна сторона питання".
Про пропозицію російського президента співпрацювати з компанією Вaykar Makinaраніше розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Топ коментарі
+10 Bob Fayn
показати весь коментар29.07.2022 17:56
+6 Александр Чуднивец #474549
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+6 Бенина Мама
показати весь коментар29.07.2022 17:51
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Байрактари це талановита інтеграція різноманітних перфектних комплектуючих, переважно імпортних, у тому числі, нагадаю, українських двигунів.
будь-які контакти з кацапами одразу викликали б санкції по імпортних складових що поставило б хрест на Байрактарах.
турки не ідіоти !
гендиректор - його брат,
але це суті не міняє - Султан провів своїм обрізаним по губах хутіна та застібнув ширінку
Просто західна цивілізація ссиклива і труситься за свої надприбутки, заводікі і параходікі.
Інакше питання легко і швидко вирішилося б ще 24.02.22 масованим атомним бомбуванням великих міст парашної *********.
Вот что значит "всё путём".