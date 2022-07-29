Турция отказалась сотрудничать с Путиным по "Байрактарам"

Предложение российского президента Владимира Путина о сотрудничестве в отношении беспилотников Bayraktar сейчас не в повестке дня.

Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Я не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что было бы в нашей повестке дня и начало работать", – отметил он.

Демир отметил, что формирование процесса происходит в рамках политики Турецкой Республики, "зона деятельности директората – техническая сторона вопроса".

О предложении российского президента сотрудничать с компанией Вaykar Makina ранее рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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