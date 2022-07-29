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Новости Война
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Турция отказалась сотрудничать с Путиным по "Байрактарам"

путин,путін

Предложение российского президента Владимира Путина о сотрудничестве в отношении беспилотников Bayraktar сейчас не в повестке дня.

Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Я не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что было бы в нашей повестке дня и начало работать", – отметил он.

Демир отметил, что формирование процесса происходит в рамках политики Турецкой Республики, "зона деятельности директората – техническая сторона вопроса".

О предложении российского президента сотрудничать с компанией Вaykar Makina ранее рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не продадим беспилотники России, потому что поддерживаем Украину, - производитель Bayraktar

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95652) Турция (3379) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+10
Це не Туреччина відмовилась..Ердоган і з чортом би уклав угоду...Це виробник Bayraktar відмовив рашці
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29.07.2022 17:56
+6
Туркам-респект...
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29.07.2022 17:50
+6
Вот что волшебный пендель от Штатов делает !!!
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29.07.2022 17:51
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Туркам-респект...
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29.07.2022 17:50 Ответить
а ви чого чекали ?

Байрактари це талановита інтеграція різноманітних перфектних комплектуючих, переважно імпортних, у тому числі, нагадаю, українських двигунів.

будь-які контакти з кацапами одразу викликали б санкції по імпортних складових що поставило б хрест на Байрактарах.
турки не ідіоти !
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29.07.2022 18:35 Ответить
Вот что волшебный пендель от Штатов делает !!!
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29.07.2022 17:51 Ответить
Чому відмовились,вони подарунки з Байрактарів передають через ЗСУ,аж підгорають дупи від них.
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29.07.2022 17:53 Ответить
Це не Туреччина відмовилась..Ердоган і з чортом би уклав угоду...Це виробник Bayraktar відмовив рашці
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29.07.2022 17:56 Ответить
Виробник- зять султана Ердогана.Санкцій вони бояться за співпрацю з Мокшандією.
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29.07.2022 17:58 Ответить
зять Султана - технічний директор та співвласник
гендиректор - його брат,
але це суті не міняє - Султан провів своїм обрізаним по губах хутіна та застібнув ширінку
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29.07.2022 18:02 Ответить
Султан провів своїм обрізаним по губах хутіна та застібнув ширінку - але зробив це красиво, дипломатично. Послав на хуú не прямо за столом переговорів, а тактично
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29.07.2022 18:14 Ответить
через свого воєнного візира
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29.07.2022 18:29 Ответить
Ердоган за вивіз зерна дістане 25 відсотків...нахаляву...з )(уйлом же не відмовився в Сочі зустрітись..ОЙ тепер черга Ердогана чекати в приймальні )(уйла..---дою 100 відсотків про помсту )(уйла
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29.07.2022 17:59 Ответить
шо це з ними -- вони ж такі самостіині - набрали С -400
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29.07.2022 17:59 Ответить
у турок была проблема с пво. они вынуждены были постоянно держать в воздухе свою авиацию, выжигая ее ресурс. американцы им отказались поставлять свои системы, поэтому они обратились к кацапам. не все в этом мире просто и однозначно.
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29.07.2022 18:03 Ответить
Все максимально просто.
Просто західна цивілізація ссиклива і труситься за свої надприбутки, заводікі і параходікі.
Інакше питання легко і швидко вирішилося б ще 24.02.22 масованим атомним бомбуванням великих міст парашної *********.
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29.07.2022 18:56 Ответить
Засоби удару у відповідь знаходяться зовсім не у великих містах. Тому якщо вже вдаряти, то по тих засобах. Але обмін такими ударами буде останнім "обміном люб'язностями" між двома (а може і трьома) світами на цій планеті.
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29.07.2022 19:38 Ответить
Правильно зробили омериканці. Уявляєте, якби США намагаються взяти під контроль протоки, а проти їхніх літаків турки застосовують їхні ж системи ППО? Але ж можна зробити так, щоб ці ракети, побачивши "свого", летіли б "взад"? Чи ні?
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29.07.2022 19:25 Ответить
Отак керманич чималої комариної держави болотної (КДБ) все більш стає професійним та звичайним міжнародним жебраком. Ква.
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29.07.2022 18:10 Ответить
наверно там и так заказов полно.
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29.07.2022 18:12 Ответить
Странно было б, если бы Эрдоан не отказался
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29.07.2022 18:17 Ответить
кремлівський обісцяний опариш жебракує по світу
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29.07.2022 18:24 Ответить
Ми знаємо, як буває на Цензорі: сьогодні так, а завтра з"ясується, що партія Байрактарів уже в росії і працює по наших позиціях. А після завтра - що спільний завод з будівництва Байрактарів будується космічними темпами для кацапів. Такий-то у нас Цензор...
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29.07.2022 18:32 Ответить
Це не Цензор у нас такий. Це Турція у них така.
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29.07.2022 19:30 Ответить
Щось півень знаний та й не лише в Україні ще передросвіт проволав на весь світ, що розпочалася Третя світова. (!!!) Та най вже мене забанерять особисті ресурси цього могутнього колеги, проте вважаю, що такий передчасний спів-крик нагадує волання дами, якій зненацька ступили на ніжку ніжну. Не варто нагнічувати хвилі на українство, бо ж стихія ще не до таких балів розгойдохалася. Схід сяйва Перемоги вже щодня рясніє, тому не слід панікувати як та дама та й не треба люд мирний зайвого разу отаками півневими оцінками бентежити.
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29.07.2022 18:57 Ответить
***** підітрись!
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29.07.2022 19:19 Ответить
Турция обогнала Россию по военным технологиям - ************.
Вот что значит "всё путём".
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29.07.2022 20:16 Ответить
Україна працює з росіянами по Байрактарам. Відпрацьовує по ним.
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29.07.2022 21:34 Ответить
Да и турки в Азербайджане нежеть не жевали...
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29.07.2022 23:48 Ответить
А для чого це їм? Щоб потім ті ж байрактари в Карабаху проти Азербайджану воювали?
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29.07.2022 23:56 Ответить
Не можна вірити жодному слову бусурмана і кацапа....
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30.07.2022 16:34 Ответить
 
 