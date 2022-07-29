Турция отказалась сотрудничать с Путиным по "Байрактарам"
Предложение российского президента Владимира Путина о сотрудничестве в отношении беспилотников Bayraktar сейчас не в повестке дня.
Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Я не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что было бы в нашей повестке дня и начало работать", – отметил он.
Демир отметил, что формирование процесса происходит в рамках политики Турецкой Республики, "зона деятельности директората – техническая сторона вопроса".
О предложении российского президента сотрудничать с компанией Вaykar Makina ранее рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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+10 Bob Fayn
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Байрактари це талановита інтеграція різноманітних перфектних комплектуючих, переважно імпортних, у тому числі, нагадаю, українських двигунів.
будь-які контакти з кацапами одразу викликали б санкції по імпортних складових що поставило б хрест на Байрактарах.
турки не ідіоти !
гендиректор - його брат,
але це суті не міняє - Султан провів своїм обрізаним по губах хутіна та застібнув ширінку
Просто західна цивілізація ссиклива і труситься за свої надприбутки, заводікі і параходікі.
Інакше питання легко і швидко вирішилося б ще 24.02.22 масованим атомним бомбуванням великих міст парашної *********.
Вот что значит "всё путём".