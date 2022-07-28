"Baykar" безкоштовно передасть ЗСУ безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали кошти в Польщі
Турецька компанія "Baykar" безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали кошти громадяни Польщі.
Про це у Facebook повідомив ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський, передає Цензор.НЕТ.
Він опублікував листа від ради директорів компанії "Baykar".
"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - зазначили в компанії.
Водночас, додав Сєраковський, зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами спрямують на гуманітарну допомогу Україні.
Зазначається, що вдалося зібрати навіть більше, ніж планувалося. Тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону). Ці кошти перерахують на рахунок фонду ЗСУ у Національному банку України.
До кінця тижня, коли збір буде закрито, ця сума може ще збільшитися.
"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих ($10,6 млн)", - підсумував ініціатор збору коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже розчулює така широта душі.
я ще читала коментарі поляків, які надсилали гроші, поридала 😥
а зелені ні копійки ніхто не дав.
"не на часі" (с)
https://twitter.com/i/status/1552380379436199937
https://twitter.com/i/status/1552515578702733312
Потом собирали литовцы - турки уже тоже бесплатно отдали "по аналогии"
Потом начали собирать поляки - туркам уже неудобно поступить как-то иначе, чем по отношению к литовцам и украинцам
Вроде проскакивало сообщение в сети, что норвежцы собирать начинали или канадцы . . .
Так Сельчук Байкар разорится нафиг ну либо будет вынужден на ком-то остановить этот праздник благотворительности, потому что каждая птичка стоит весьма немалых денег . . . Интересно, на ком, а то эта тема уже международным флэшмобом становится.
Ну либо на продаже запчастей и боеприпасов отобъёт себе расходы. Иначе с каждым новым сбором денег "Украине на Байрактар" в какой-нибудь новой стране настроение у Сельчука будет падать потихоньку.
особисто, не маю звички бути боржником або, як що вже така Подія сталася, віддаю якнайшвидше і з непристойними відсотками.. може тому статків і не нажив..
але Воля - понад усе..
звичайно, поза сумнівами, подяка і Полякам і "Байкару"