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Польща (8267) Байрактар (192)

"Baykar" безкоштовно передасть ЗСУ безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали кошти в Польщі

байрактар

Турецька компанія "Baykar" безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який збирали кошти громадяни Польщі.

Про це у Facebook повідомив ініціатор збору коштів у Польщі, журналіст Славомір Сєраковський, передає Цензор.НЕТ.

Він опублікував листа від ради директорів компанії "Baykar". 

"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином", - зазначили в компанії.

Водночас, додав Сєраковський, зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами спрямують на гуманітарну допомогу Україні.

Зазначається, що вдалося зібрати навіть більше, ніж планувалося. Тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону). Ці кошти перерахують на рахунок фонду ЗСУ у Національному банку України.

До кінця тижня, коли збір буде закрито, ця сума може ще збільшитися.

"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих ($10,6 млн)", - підсумував ініціатор збору коштів.

Також читайте: У Польщі розпочали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України

Baykar безкоштовно передасть ЗСУ безпілотник Bayraktar TB2, на який збирали кошти в Польщі 01

Автор: 
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Топ коментарі
+39
Всім велике спасибі! І полякам, і компанії Байрактар!
Дуже розчулює така широта душі.
я ще читала коментарі поляків, які надсилали гроші, поридала 😥

а зелені ні копійки ніхто не дав.
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28.07.2022 11:40
+22
Щиро дякуємо братам полякам!
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28.07.2022 11:47
+10
Щира, сердечна подяка Польщі та "Байрактару".
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28.07.2022 12:39
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Всім велике спасибі! І полякам, і компанії Байрактар!
Дуже розчулює така широта душі.
я ще читала коментарі поляків, які надсилали гроші, поридала 😥

а зелені ні копійки ніхто не дав.
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28.07.2022 11:40 Відповісти
"а зелені ні копійки ніхто не дав."

"не на часі" (с)
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28.07.2022 12:48 Відповісти
Щиро дякуємо братам полякам!
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28.07.2022 11:47 Відповісти
Не, ну все одно треба щось кампанії Байрактар заплатити, хоча б за матеріали.
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28.07.2022 11:47 Відповісти
для понімання, це потужний рекламний хід для компанії, це не байрактар себе рекламує, а весь світ рекламує байрактар.
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28.07.2022 12:45 Відповісти
І велетенський моральний жест, що турки за справедливість, за правду.
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28.07.2022 12:50 Відповісти
а БК к нему не надо покупать? лучше бы ракет с лазерным наведением побольше
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28.07.2022 11:47 Відповісти
Какахними лепехами как на каZZапZтане принято
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28.07.2022 12:56 Відповісти
жесть: орки сжигали своих 200-х
https://twitter.com/i/status/1552380379436199937
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28.07.2022 11:50 Відповісти
поляки отжигают )))
https://twitter.com/i/status/1552515578702733312
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28.07.2022 11:58 Відповісти
Гроші що лишились, краще не в державні годівнички, а в "Повернись живим" чи волонтеру Роману Доніку. А усі державні фонди- там допомога і залишиться, до фронту не дійде
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28.07.2022 12:12 Відповісти
Може й нам зібрати гроші, спробуємо викупити Зеленського в Ермака?
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28.07.2022 12:17 Відповісти
З чого? Руського рабства? Так вони самі туди шиї,як воли засунули
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28.07.2022 12:24 Відповісти
Наши собирали у Притулы - турки отдали бесплатно, чтобы не мародёрствовать на населении + они достаточно сильно зависят от поставок наших двигателей, потому что западные им перекрыли.
Потом собирали литовцы - турки уже тоже бесплатно отдали "по аналогии"
Потом начали собирать поляки - туркам уже неудобно поступить как-то иначе, чем по отношению к литовцам и украинцам
Вроде проскакивало сообщение в сети, что норвежцы собирать начинали или канадцы . . .

Так Сельчук Байкар разорится нафиг ну либо будет вынужден на ком-то остановить этот праздник благотворительности, потому что каждая птичка стоит весьма немалых денег . . . Интересно, на ком, а то эта тема уже международным флэшмобом становится.
Ну либо на продаже запчастей и боеприпасов отобъёт себе расходы. Иначе с каждым новым сбором денег "Украине на Байрактар" в какой-нибудь новой стране настроение у Сельчука будет падать потихоньку.
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28.07.2022 12:26 Відповісти
С чего это ему разоряться?У него заказов на БПЛА на несколько лет вперед припасено,иначе бы не занимался новыми образцами,а ВСУ нехило продвигает Байрактарам рекламу..
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28.07.2022 13:57 Відповісти
Головне щоб вони з кацапами не співпрацювали, бо все до цього йде...
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28.07.2022 12:30 Відповісти
..не знаю.. це вже якось невдОбно перед Людьми..
особисто, не маю звички бути боржником або, як що вже така Подія сталася, віддаю якнайшвидше і з непристойними відсотками.. може тому статків і не нажив..
але Воля - понад усе..
звичайно, поза сумнівами, подяка і Полякам і "Байкару"
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28.07.2022 12:36 Відповісти
Щира, сердечна подяка Польщі та "Байрактару".
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28.07.2022 12:39 Відповісти
Пропоную почати збір всією Європою і Америкою на 100000 байроктарів Ну а що, назбираємо, а нам безкоштовно їх передадуть..
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28.07.2022 12:45 Відповісти
А вы говорили Эрдоган не такой, Турция с первых дней войны сделала и делает то чего не сделала другие страны мира !!!
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28.07.2022 13:10 Відповісти
Не все турки такие как компания "Baykar".Вчера болельщики "Фенербахче" пели песню ,восхваляющую гандона хутина. Луческу отказался идти послематчевую пресс-конференцию.
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28.07.2022 13:30 Відповісти
Любители путин х,,,о есть везде, в Украине их масса, это не значит все такие, по этому Турция во главе Эрдоганом делает очень многое и большое за это им спасибо !!!
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28.07.2022 15:08 Відповісти
ну це вже взагалі дуже круто
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28.07.2022 14:31 Відповісти
 
 