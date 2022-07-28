"Baykar" бесплатно передаст ВСУ беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали средства в Польше

Турецкая компания "Baykar" бесплатно передаст Украине беспилотник, на который собирали деньги граждане Польши.

Об этом в Facebook сообщил инициатор сбора средств в Польше, журналист Славомир Сераковский, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал письмо от совета директоров компании "Baykar".

"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - отметили в компании.

В то же время, добавил Сераковский, собранные в Польше 22,5 млн злотых по согласованию с украинской и турецкой сторонами направят на гуманитарную помощь Украине.

Отмечается, что удалось собрать даже больше, чем планировалось. То есть с избытком 1800000 злотых (плюс выручка от аукциона). Эти средства будут перечислены на счет фонда ВСУ в Национальном банке Украины.

К концу недели, когда сбор будет закрыт, эта сумма может еще увеличиться.

"Подводя итог: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых ($10,6 млн)", - подытожил инициатор сбора средств.

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