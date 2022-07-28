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Польша (8154) Байрактар (140)

"Baykar" бесплатно передаст ВСУ беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали средства в Польше

байрактар

Турецкая компания "Baykar" бесплатно передаст Украине беспилотник, на который собирали деньги граждане Польши.

Об этом в Facebook сообщил инициатор сбора средств в Польше, журналист Славомир Сераковский, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал письмо от совета директоров компании "Baykar".

"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - отметили в компании.

В то же время, добавил Сераковский, собранные в Польше 22,5 млн злотых по согласованию с украинской и турецкой сторонами направят на гуманитарную помощь Украине.

Отмечается, что удалось собрать даже больше, чем планировалось. То есть с избытком 1800000 злотых (плюс выручка от аукциона). Эти средства будут перечислены на счет фонда ВСУ в Национальном банке Украины.

К концу недели, когда сбор будет закрыт, эта сумма может еще увеличиться.

"Подводя итог: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых ($10,6 млн)", - подытожил инициатор сбора средств.

Также читайте: В Польше начали сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины

Baykar бесплатно передаст ВСУ беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали средства в Польше 01

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Топ комментарии
+39
Всім велике спасибі! І полякам, і компанії Байрактар!
Дуже розчулює така широта душі.
я ще читала коментарі поляків, які надсилали гроші, поридала 😥

а зелені ні копійки ніхто не дав.
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28.07.2022 11:40
+22
Щиро дякуємо братам полякам!
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28.07.2022 11:47
+10
Щира, сердечна подяка Польщі та "Байрактару".
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28.07.2022 12:39
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Всім велике спасибі! І полякам, і компанії Байрактар!
Дуже розчулює така широта душі.
я ще читала коментарі поляків, які надсилали гроші, поридала 😥

а зелені ні копійки ніхто не дав.
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28.07.2022 11:40 Ответить
"а зелені ні копійки ніхто не дав."

"не на часі" (с)
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28.07.2022 12:48 Ответить
Щиро дякуємо братам полякам!
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28.07.2022 11:47 Ответить
Не, ну все одно треба щось кампанії Байрактар заплатити, хоча б за матеріали.
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28.07.2022 11:47 Ответить
для понімання, це потужний рекламний хід для компанії, це не байрактар себе рекламує, а весь світ рекламує байрактар.
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28.07.2022 12:45 Ответить
І велетенський моральний жест, що турки за справедливість, за правду.
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28.07.2022 12:50 Ответить
а БК к нему не надо покупать? лучше бы ракет с лазерным наведением побольше
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28.07.2022 11:47 Ответить
Какахними лепехами как на каZZапZтане принято
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28.07.2022 12:56 Ответить
жесть: орки сжигали своих 200-х
https://twitter.com/i/status/1552380379436199937
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28.07.2022 11:50 Ответить
поляки отжигают )))
https://twitter.com/i/status/1552515578702733312
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28.07.2022 11:58 Ответить
Гроші що лишились, краще не в державні годівнички, а в "Повернись живим" чи волонтеру Роману Доніку. А усі державні фонди- там допомога і залишиться, до фронту не дійде
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28.07.2022 12:12 Ответить
Може й нам зібрати гроші, спробуємо викупити Зеленського в Ермака?
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28.07.2022 12:17 Ответить
З чого? Руського рабства? Так вони самі туди шиї,як воли засунули
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28.07.2022 12:24 Ответить
Наши собирали у Притулы - турки отдали бесплатно, чтобы не мародёрствовать на населении + они достаточно сильно зависят от поставок наших двигателей, потому что западные им перекрыли.
Потом собирали литовцы - турки уже тоже бесплатно отдали "по аналогии"
Потом начали собирать поляки - туркам уже неудобно поступить как-то иначе, чем по отношению к литовцам и украинцам
Вроде проскакивало сообщение в сети, что норвежцы собирать начинали или канадцы . . .

Так Сельчук Байкар разорится нафиг ну либо будет вынужден на ком-то остановить этот праздник благотворительности, потому что каждая птичка стоит весьма немалых денег . . . Интересно, на ком, а то эта тема уже международным флэшмобом становится.
Ну либо на продаже запчастей и боеприпасов отобъёт себе расходы. Иначе с каждым новым сбором денег "Украине на Байрактар" в какой-нибудь новой стране настроение у Сельчука будет падать потихоньку.
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28.07.2022 12:26 Ответить
С чего это ему разоряться?У него заказов на БПЛА на несколько лет вперед припасено,иначе бы не занимался новыми образцами,а ВСУ нехило продвигает Байрактарам рекламу..
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28.07.2022 13:57 Ответить
Головне щоб вони з кацапами не співпрацювали, бо все до цього йде...
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28.07.2022 12:30 Ответить
..не знаю.. це вже якось невдОбно перед Людьми..
особисто, не маю звички бути боржником або, як що вже така Подія сталася, віддаю якнайшвидше і з непристойними відсотками.. може тому статків і не нажив..
але Воля - понад усе..
звичайно, поза сумнівами, подяка і Полякам і "Байкару"
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28.07.2022 12:36 Ответить
Щира, сердечна подяка Польщі та "Байрактару".
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28.07.2022 12:39 Ответить
Пропоную почати збір всією Європою і Америкою на 100000 байроктарів Ну а що, назбираємо, а нам безкоштовно їх передадуть..
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28.07.2022 12:45 Ответить
А вы говорили Эрдоган не такой, Турция с первых дней войны сделала и делает то чего не сделала другие страны мира !!!
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28.07.2022 13:10 Ответить
Не все турки такие как компания "Baykar".Вчера болельщики "Фенербахче" пели песню ,восхваляющую гандона хутина. Луческу отказался идти послематчевую пресс-конференцию.
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28.07.2022 13:30 Ответить
Любители путин х,,,о есть везде, в Украине их масса, это не значит все такие, по этому Турция во главе Эрдоганом делает очень многое и большое за это им спасибо !!!
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28.07.2022 15:08 Ответить
ну це вже взагалі дуже круто
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28.07.2022 14:31 Ответить
 
 