"Baykar" бесплатно передаст ВСУ беспилотник Bayraktar TB2, на который собирали средства в Польше
Турецкая компания "Baykar" бесплатно передаст Украине беспилотник, на который собирали деньги граждане Польши.
Об этом в Facebook сообщил инициатор сбора средств в Польше, журналист Славомир Сераковский, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал письмо от совета директоров компании "Baykar".
"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности… Мы передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они могли защищать свою Родину наилучшим образом", - отметили в компании.
В то же время, добавил Сераковский, собранные в Польше 22,5 млн злотых по согласованию с украинской и турецкой сторонами направят на гуманитарную помощь Украине.
Отмечается, что удалось собрать даже больше, чем планировалось. То есть с избытком 1800000 злотых (плюс выручка от аукциона). Эти средства будут перечислены на счет фонда ВСУ в Национальном банке Украины.
К концу недели, когда сбор будет закрыт, эта сумма может еще увеличиться.
"Подводя итог: в целом наша финансовая помощь Украине составляет около 50 млн злотых ($10,6 млн)", - подытожил инициатор сбора средств.
Пожалуйста, подождите...
Дуже розчулює така широта душі.
я ще читала коментарі поляків, які надсилали гроші, поридала 😥
а зелені ні копійки ніхто не дав.
"не на часі" (с)
https://twitter.com/i/status/1552380379436199937
https://twitter.com/i/status/1552515578702733312
Потом собирали литовцы - турки уже тоже бесплатно отдали "по аналогии"
Потом начали собирать поляки - туркам уже неудобно поступить как-то иначе, чем по отношению к литовцам и украинцам
Вроде проскакивало сообщение в сети, что норвежцы собирать начинали или канадцы . . .
Так Сельчук Байкар разорится нафиг ну либо будет вынужден на ком-то остановить этот праздник благотворительности, потому что каждая птичка стоит весьма немалых денег . . . Интересно, на ком, а то эта тема уже международным флэшмобом становится.
Ну либо на продаже запчастей и боеприпасов отобъёт себе расходы. Иначе с каждым новым сбором денег "Украине на Байрактар" в какой-нибудь новой стране настроение у Сельчука будет падать потихоньку.
особисто, не маю звички бути боржником або, як що вже така Подія сталася, віддаю якнайшвидше і з непристойними відсотками.. може тому статків і не нажив..
але Воля - понад усе..
звичайно, поза сумнівами, подяка і Полякам і "Байкару"