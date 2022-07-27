2 781 13
У Польщі розпочали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України
У Польщі заснували ініціативу "Озброїмо Україну", яка організовуватиме збори коштів на потреби українців. Перший збір поляки влаштували на гелікоптери Mi2AM1 для евакуації поранених
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Організатори планують зібрати 8,1 млн злотих за 35 днів.
За них куплять вертольоти українського виробника AviaGrade.
Топ коментарі
+16 Voc Vox
показати весь коментар28.07.2022 00:04
+14 Чайка Київ
показати весь коментар28.07.2022 00:04
+14 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар28.07.2022 00:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Під час зйомок, і між дублями:
Жоден слуга не пішов воювати - одні колаборанти і зрадники 😡
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
Липень 2022 - підняли вдвое.
Za naszą i Twoją wolność!
Хай живе Річ Посполита - 2:
союзна держава Польщі, України, Литви та Білорусі