У Польщі розпочали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України

У Польщі заснували ініціативу "Озброїмо Україну", яка організовуватиме збори коштів на потреби українців. Перший збір поляки влаштували на гелікоптери Mi2AM1 для евакуації поранених

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Організатори планують зібрати 8,1 млн злотих за 35 днів.

За них куплять вертольоти українського виробника AviaGrade.

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