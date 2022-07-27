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Польща (8257) волонтери (1310) вертоліт (865)

У Польщі розпочали збір коштів на три евакуаційні гелікоптери для України

допомога,польща

У Польщі заснували ініціативу "Озброїмо Україну", яка організовуватиме збори коштів на потреби українців. Перший збір поляки влаштували на гелікоптери Mi2AM1 для евакуації поранених

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Організатори планують зібрати 8,1 млн злотих за 35 днів.

За них куплять вертольоти українського виробника AviaGrade.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки витратили на допомогу українським біженцям близько $2 млрд

Автор: 
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Топ коментарі
+16
сегодня Порошенко в Раде говорил о погибших: офицерах 28 бригады, военных 80 й бригады, обо всех, кто гибнет, защищая нас. Это фото момента. "Слуги" смеются именно в этот момент. Это - уровень безразличия и цинизма "слуг" ко ВСЕМ военным, к своей армии, к народу Украины.
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28.07.2022 00:04
+14
Немає ніяких слів, сама вдячність.
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28.07.2022 00:04
+14
Поляки супер і саме в тяжкі часи.
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28.07.2022 00:09
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сегодня Порошенко в Раде говорил о погибших: офицерах 28 бригады, военных 80 й бригады, обо всех, кто гибнет, защищая нас. Это фото момента. "Слуги" смеются именно в этот момент. Это - уровень безразличия и цинизма "слуг" ко ВСЕМ военным, к своей армии, к народу Украины.
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28.07.2022 00:04 Відповісти
Буча.
Під час зйомок, і між дублями:
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28.07.2022 00:16 Відповісти
У ВР сидить в основному зелене бидло , яким до д@ пи наші воіни , так як основне іх завдання - пилити бабло , жерти і відпочивати !

Жоден слуга не пішов воювати - одні колаборанти і зрадники 😡
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28.07.2022 00:53 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg З ранку мені ютуб отаке пропонує.
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
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28.07.2022 08:48 Відповісти
Немає ніяких слів, сама вдячність.
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28.07.2022 00:04 Відповісти
Поляки супер і саме в тяжкі часи.
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28.07.2022 00:09 Відповісти
Липень 2014 - депутати ВР скоротили свої зарплати у 2,5 рази.

Липень 2022 - підняли вдвое.
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28.07.2022 00:12 Відповісти
Лучше на один ударный. У МЧС ников заберите французские для эвакуации
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28.07.2022 00:14 Відповісти
Dziękuję Ci!

Za naszą i Twoją wolność!

Хай живе Річ Посполита - 2:
союзна держава Польщі, України, Литви та Білорусі
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28.07.2022 00:44 Відповісти
Białoruś jeszcze nie.
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28.07.2022 10:32 Відповісти
буде!
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28.07.2022 12:48 Відповісти
Полякам щира подяка , так як вони справжні наші друзі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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28.07.2022 00:55 Відповісти
Головне щоб на цих вертольотах дерьмак з оманським не здриснув у бєлорусію.
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28.07.2022 06:29 Відповісти
 
 