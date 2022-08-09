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Новини
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З Польщі до Рава-Руської почне курсувати поїзд відновленою євроколією

залізниця

Загальна вартість проєкту відновлення євроколії від Рава-Руської до кордону із Польщею становить близько 100 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу у вівторок, 9 серпня, повідомив заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко.

Як розповів Юрій Бучко, у лютому підписали меморандум про співпрацю щодо розбудови залізничної інфраструктури на території Рава-Руської міської територіальної громади. Меморандум уклали між чотирма сторонами: АТ "Укрзалізниця", Львівською облдержадміністрацією, Рава-Руською міською радою та Добросинсько-Магерівською сільською громадою. Львівська ОВА за кошти обласного бюджету та громад розробляла ПКД щодо відновлення євроколії протяжністю 8 км та вокзалу у місті Рава-Руська з можливістю проводити митний контроль.

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"Сьогодні вже активно прокладають нову колію та приступили до реконструкції вокзалу. Зі свого боку ми забезпечили вчасне виготовлення проєктно-кошторисної документації вартістю понад 4 млн грн. А вже за кошти держбюджету зараз виконують необхідні роботи із реконструкції", – зазначив Юрій Бучко.

За словами Юрія Бучка, реалізація цього дозволить розвинути пасажирські перевезення та розвантажить пункти пропуску.

Юрій Бучко попередньо анонсував запуск нового міжнародного поїзда з Польщі до Рава-Руської до Дня Незалежності України, 24 серпня. Наразі ще не відомий маршрут нового поїзда, його графік тощо.

Автор: 

залізниця (1517) потяг (1978) Польща (8615) Україна (5952)


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да переименуйте уже этот населенный пункт в конце та концов
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09.08.2022 16:29 Відповісти
Верещучка не впевнена що Україна переможе...
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09.08.2022 16:33 Відповісти
не написано - наша колея или евроколея?
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09.08.2022 16:31 Відповісти
А заголовок не читали?
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09.08.2022 16:56 Відповісти
Усі прикордонні міста мають мати євроколію, Ужгород, Ужгород2, Чоп а не якесь сране мукачєве яке від кордону хер знає де...
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09.08.2022 16:31 Відповісти
Чудово ! Між боатніми країнами ніяких перешкод в кусруванні громадян неповинно бути
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09.08.2022 16:32 Відповісти
до Ковеля была и есть евро...... еще от Польши осталась ,в челночные 90 Ковель- Хелм польский ходил....
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09.08.2022 16:33 Відповісти
Ось що мала верещучка будувати, а не якісь дороги з шатлами до Криму.
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09.08.2022 19:47 Відповісти
 
 