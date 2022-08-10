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Новини Війна
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Латвія вирішила доєднатися до процесу "Україна проти РФ" в ЄСПЛ

латвія

Латвія вперше в історії скористалася таким правом.

Латвія подала клопотання до Європейського суду з прав людини про дозвіл брати участь у розгляді міжнародної справи "Україна проти Росії" як третя особа. Про це повідомили в МЗС Латвії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Раніше Латвія брала участь як третя сторона в кількох провадженнях щодо індивідуальних заяв.

Утім зараз Латвія вперше в історії скористалася правом, закріпленим у Європейській конвенції про захист прав людини та основних свобод, та клопотала про своє залучення до судового розгляду як третьої сторони у процесі між двома країнами.

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"Міждержавні справи є механізмом екстреної допомоги, який використовується в дуже поодиноких випадках, як правило, у ситуаціях, коли є серйозні побоювання щодо систематичних та стійких порушень прав людини, у тому числі масових порушень прав людини під час збройних конфліктів. Рішення про дозвіл Латвії брати участь у вищезгаданій справі як третьої особи прийматиме суд", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у червні Європейський суд з прав людини у Страсбурзі повідомив, що взяв до розгляду позов України проти Росії.

Документ стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня.

Цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

Автор: 

Латвія (1360) Європейський суд з пр... (453) воєнні злочини (1874)


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10.08.2022 00:28 Відповісти
Paldies Latvija!
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10.08.2022 00:31 Відповісти
От якби Великобританія, Польща та Литва долучились би... За Канаду і США мовчу: не їхня юрисдикція... на жаль.
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10.08.2022 00:43 Відповісти
 
 