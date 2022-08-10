Доба на Сумщині: Понад 50 прильотів, двоє людей поранені, - ОВА

Росіяни 9 серпня обстріляли Сумщину, у Білопільській громаді двоє людей госпіталізовані з пораненнями.

Про це повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Хотіньська громада: пообіді росіяни стріляли чергами з кулеметів по нашій території.



▪️Новослобідська громада: після 15 годин було 15 прильотів із САУ.



▪️У той же час ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді - 12 мінометних прильотів.

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▪️Білопільська громада: тут о 16 годині росіяни відкрили мінометний вогонь, 8 прильотів. Двоє людей поранені, у лікарні.



▪️ Путивльська громада: близько 17 години було 15 прильотів з міномету.



▪️Середино-Будська громада: близько 17 години були кулеметні черги, понад 30 пострілів.



▪️ Майже о 21 у Миропільській громаді почалися обстріли різних районів з міномету", - розповів він.