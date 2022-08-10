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Новини Війна
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У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - Сєнкевич

сєнкевич

У Миколаєві в ніч на 10 серпня чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі та вранці росіяни обстріляли околиці Миколаєва, с. Лимани та смт Березнегувате, - Кім

За декілька хвилин до цього у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (29052) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+5
Агентура РФ в Украине: истоки и настоящее время / Генерал Игорь Смешко // №290 - Юрий Швец
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10.08.2022 02:19
+5
А нічого, що українська військова техніка не за допомогою телепортів переміщується? Чи вам головне нікому не цікаву маячню про юридично нікчемний "референдум" втулити кудись?
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10.08.2022 02:57
+5
Де ви такі беретесь?А як по твоєму назвати дорогу Запоріжжя - до Донецька не доїхавши на половину?Коли коту скучно він начинає лизати яйця от це десь так.Ти хоть читала з думкою в це повідомлення?Це фактичне латання ям.Яка в біса підготовка дороги до рашиських танків?:В Києві теж шляпорповоди ремонтують і що?Ти накурена нести таку маячню?
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10.08.2022 03:00
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Агентура РФ в Украине: истоки и настоящее время / Генерал Игорь Смешко // №290 - Юрий Швец
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10.08.2022 02:19 Відповісти
А нічого, що українська військова техніка не за допомогою телепортів переміщується? Чи вам головне нікому не цікаву маячню про юридично нікчемний "референдум" втулити кудись?
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10.08.2022 02:57 Відповісти
Де ви такі беретесь?А як по твоєму назвати дорогу Запоріжжя - до Донецька не доїхавши на половину?Коли коту скучно він начинає лизати яйця от це десь так.Ти хоть читала з думкою в це повідомлення?Це фактичне латання ям.Яка в біса підготовка дороги до рашиських танків?:В Києві теж шляпорповоди ремонтують і що?Ти накурена нести таку маячню?
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10.08.2022 03:00 Відповісти
Це кремлєботську хверму корчить:

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10.08.2022 03:05 Відповісти
Так а Вова ж на херсонщині теж дороги ленточки різав
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10.08.2022 04:28 Відповісти
Що правда? Ви його не з ким не плутаєте?
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10.08.2022 07:17 Відповісти
Тобто фігачити по Криму ми можемо і є чим, а захистити від щодобових обстрілів Миколаїв ми не можемо і нема чим?? Що бляха за абсурд там відбувається???
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10.08.2022 08:18 Відповісти
Аналізуючи події, які проходять в Україні з 24 лютого 2022 року, приходиться робити висновок, що Миколаїв переповнений ворогами і тими, що дають координати для нанесення ударів кацапами і тими, хто відкрито пропагував тут "русский мир" і чекає його з розпростертими руками. А якщо не затримуються вороги, які заважають проходу, то ще один висновок- таких там багато і при владі.
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10.08.2022 08:24 Відповісти
 
 