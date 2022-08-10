У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, - Сєнкевич

У Миколаєві в ніч на 10 серпня чутно звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін", - зазначив мер.

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За декілька хвилин до цього у місті та області була оголошена повітряна тривога.