Велика Британія допоможе Україні відновити систему охорони здоров’я

Велика Британія має намір долучитися до реалізації Плану відновлення системи охорони здоров’я України. Фахівці також готові обмінюватися досвідом з колегами у сфері реабілітації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Яременко заявив, що британці передали нашій державі значну гуманітарну допомогу. Зокрема надійшло близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги і десятки тонн критично важливих ліків і медичного обладнання.

"Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів, які надають як гуманітарну, так і фінансову допомогу, наша медична система вистояла впродовж цих понад 5 важких місяців війни", - сказав посадовець.

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За його словами, зараз МОЗ будує співпрацю навколо післявоєнної відбудови сфери охорони здоров'я та залучає міжнародних партнерів до відновлення медичних закладів, які були пошкоджені російськими окупантами.

У міністерстві додали, що окрім участі в процесі відновлення сфери охорони здоровʼя, британські фахівці також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації.