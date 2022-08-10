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Новини
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Велика Британія допоможе Україні відновити систему охорони здоров’я

моз

Велика Британія має намір долучитися до реалізації Плану відновлення системи охорони здоров’я України. Фахівці також готові обмінюватися досвідом з колегами у сфері реабілітації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Яременко заявив, що британці передали нашій державі значну гуманітарну допомогу. Зокрема надійшло близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги і десятки тонн критично важливих ліків і медичного обладнання.

"Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів, які надають як гуманітарну, так і фінансову допомогу, наша медична система вистояла впродовж цих понад 5 важких місяців війни", - сказав посадовець.

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За його словами, зараз МОЗ будує співпрацю навколо післявоєнної відбудови сфери охорони здоров'я та залучає міжнародних партнерів до відновлення медичних закладів, які були пошкоджені російськими окупантами.

У міністерстві додали, що окрім участі в процесі відновлення сфери охорони здоровʼя, британські фахівці також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації.

Автор: 

Велика Британія (5647) медицина (2135) МОЗ (5401) допомога (8430)


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Топ коментарі
+5
Українська система охорони здоров'я невиліковно хвора корупцією, жадністю та купленими дипломами.
Те ж саме що й у верховній раді
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10.08.2022 07:15
+5
"Аби не Супрун і її реформи", - кричали імбіцили73% привівши до владу реального "доктора смерть" стєпанова, на совісті якого десятки тисяч смертей і грабіж МОЗ
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10.08.2022 07:28
+4
Боже-бережи королеву...
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10.08.2022 07:13
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Боже-бережи королеву...
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10.08.2022 07:13 Відповісти
Українська система охорони здоров'я невиліковно хвора корупцією, жадністю та купленими дипломами.
Те ж саме що й у верховній раді
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10.08.2022 07:15 Відповісти
Медицинські дипломи купували за сало ще при совку. Також в медінститутах були свої баскетбольні/ волейбольні команди які грали на змаганнях, а їм ставили заліки.
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10.08.2022 07:26 Відповісти
"Аби не Супрун і її реформи", - кричали імбіцили73% привівши до владу реального "доктора смерть" стєпанова, на совісті якого десятки тисяч смертей і грабіж МОЗ
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10.08.2022 07:28 Відповісти
Ох ребята , в Британии самая плохая система здравоохранения в Европе , это то что строила Супрун,
"Деньги идут за пациентом ", прежде чем радоваться - спросите Британцев , что они думают о своем здравоохранении.
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10.08.2022 08:45 Відповісти
Я вибачаюсь але якщо воно таке погане то чому всі багачі летять за кордон лікуватись?

У мене є родичі пенсіонери в Британії, які хотіли перед війною переїхати в Україну, і коли дізнались що щоб отримати укол в Україні їм прийдеться платити в місяць від 3-4 тисяч вічно зелених то свою думку вони про медицину змінили. В Британії прекрасна система. Там безкоштовно надається те про що в Україні навіть мріяти не можна.
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10.08.2022 09:32 Відповісти
Первинна медицина краща в Україні, вторинна - в Європі. А ідеалу ніде нема нажаль 🙁.
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10.08.2022 10:00 Відповісти
Де в Україні уколи по $4000, брехло?!
Моя знайома пішла до лондонського зубного лікаря вирівняти зубний ряд, він їй озвучив ціну у 8000 тис фунтів за курс. Вона зробила все це в Україні на найвищому рівні десь за 2500 фунтів. Причому часті перельоти в Київ для відвідин лікаря включений у цю вартість.
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10.08.2022 11:18 Відповісти
Де? Ви ніби мала дитина. Що ні разу не бачили в соцмережах як збирають дітям на різні препарати? Які держава не надає і ніколи не надавала. З пенсіонерам так само. Просто пенсіонери в Україні не лікуються. Вони виросли в таких умовах і не привикли що можна лікуватись, а не мучитись чи навіть помирати.

Стоматологія це не медицина для життя. Це як пластична операція. Це статусна річ.

Ви просто не розумієте різниці. Ви зажрались і хочете щоб вам дешево пластичну операцію зробили без якої можна жити, а ось без зору сильно не поживеш...
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10.08.2022 15:03 Відповісти
19.19.2017
Реформована система охорони здоров'я в Україні буде схожа на канадську
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10.08.2022 11:17 Відповісти
Мав нещастя отримати електронний рецепт на антибіотики, майже три години потраченого часу, лікарі похилого віку не знають що робити з ноутбуком.
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10.08.2022 09:03 Відповісти
Английская система здравоохоаниения - одна из самых хреновых среди развитых стран в Европе. Но точно не хуже, чем в Украине
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10.08.2022 09:41 Відповісти
Перед запровадженням системи, потрібно вичистити галузь від тієї провладної мразоти та Ко, яка присмокталась до медицини.
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10.08.2022 11:13 Відповісти
Вже намагались. Важка робота. Щасти. Від щирого серця.
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10.08.2022 11:06 Відповісти
 
 