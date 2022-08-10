Велика Британія допоможе Україні відновити систему охорони здоров’я
Велика Британія має намір долучитися до реалізації Плану відновлення системи охорони здоров’я України. Фахівці також готові обмінюватися досвідом з колегами у сфері реабілітації.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Яременко заявив, що британці передали нашій державі значну гуманітарну допомогу. Зокрема надійшло близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги і десятки тонн критично важливих ліків і медичного обладнання.
"Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів, які надають як гуманітарну, так і фінансову допомогу, наша медична система вистояла впродовж цих понад 5 важких місяців війни", - сказав посадовець.
За його словами, зараз МОЗ будує співпрацю навколо післявоєнної відбудови сфери охорони здоров'я та залучає міжнародних партнерів до відновлення медичних закладів, які були пошкоджені російськими окупантами.
У міністерстві додали, що окрім участі в процесі відновлення сфери охорони здоровʼя, британські фахівці також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації.
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Те ж саме що й у верховній раді
"Деньги идут за пациентом ", прежде чем радоваться - спросите Британцев , что они думают о своем здравоохранении.
У мене є родичі пенсіонери в Британії, які хотіли перед війною переїхати в Україну, і коли дізнались що щоб отримати укол в Україні їм прийдеться платити в місяць від 3-4 тисяч вічно зелених то свою думку вони про медицину змінили. В Британії прекрасна система. Там безкоштовно надається те про що в Україні навіть мріяти не можна.
Моя знайома пішла до лондонського зубного лікаря вирівняти зубний ряд, він їй озвучив ціну у 8000 тис фунтів за курс. Вона зробила все це в Україні на найвищому рівні десь за 2500 фунтів. Причому часті перельоти в Київ для відвідин лікаря включений у цю вартість.
Стоматологія це не медицина для життя. Це як пластична операція. Це статусна річ.
Ви просто не розумієте різниці. Ви зажрались і хочете щоб вам дешево пластичну операцію зробили без якої можна жити, а ось без зору сильно не поживеш...
Реформована система охорони здоров'я в Україні буде схожа на канадську