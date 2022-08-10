Росіяни обстріляли 2 громади на Сумщині, - Живицький
Ніч на 10 серпня була тихою, але майже о 7 ранку росіяни почали обстріл громад Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Бо Білопільщині, протягом двох ранкових годин, відкривали вогонь з різних видів стрілецької зброї, гранатомету та міномету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Шалигінській громаді майже о 8 ранку рашисти вчинили обстріл зі ствольної артилерії. Зафіксовано 30 прильотів.
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