SpaceX вивела на орбіту ще понад пів сотні супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела в космос нові 52 супутники інтернет-зв’язку в межах масштабного проєкту Starlink.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Запуск ракети-носія Falcon 9 був здійснений з космодрому у Флориді (США) о 05:14 годині за київським часом.

Вже через 15 хвилин група з 52 супутників проєкту Starlink була розгорнута на запланованій орбіті.

Запуск став вже 21-ою місією Starlink у 2022 році та 35-им орбітальним польотом для SpaceX з початку року рік, встановивши новий рекорд.

Нині у космосі вже понад три тисячі супутників інтернет-зв’язку в межах масштабного проєкту Starlink.

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