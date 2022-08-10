УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4551 відвідувач онлайн
Новини
1 669 7

SpaceX вивела на орбіту ще понад пів сотні супутників Starlink

starlink,старлінк

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела в космос нові 52 супутники інтернет-зв’язку в межах масштабного проєкту Starlink.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Запуск ракети-носія Falcon 9 був здійснений з космодрому у Флориді (США) о 05:14 годині за київським часом.

Вже через 15 хвилин група з 52 супутників проєкту Starlink була розгорнута на запланованій орбіті.

Запуск став вже 21-ою місією Starlink у 2022 році та 35-им орбітальним польотом для SpaceX з початку року рік, встановивши новий рекорд.

Нині у космосі вже понад три тисячі супутників інтернет-зв’язку в межах масштабного проєкту Starlink.

Читайте: Зараз у країні працює 12 тис. терміналів Starlink, - Федоров

Автор: 

космос (863) Starlink (267)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это драйв.
Одни смотрят в будущее и строят его. Другие дрочат на Советскую Победу и снимают микросхемы с тостеров.
показати весь коментар
10.08.2022 11:01 Відповісти
Яку націю вони мають на увазі при "розгляді питання націоналізації"? Українску чи коломойську?
показати весь коментар
10.08.2022 11:02 Відповісти
g2овьску
показати весь коментар
10.08.2022 11:11 Відповісти
как людям повезло с нормальными соседями. а тут - вечно какая то жопа.
показати весь коментар
10.08.2022 11:10 Відповісти
Да там тоже есть свои проблемы с соседями. Федеральная полиция мексики уже много лет воюет с картелями. И война там вполне натуральная идет.
показати весь коментар
10.08.2022 11:12 Відповісти
без батута? нескрепно. на болотах тихо воет рогозя
показати весь коментар
10.08.2022 12:01 Відповісти
 
 