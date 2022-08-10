Працівник "Херсонобленерго" передавав активи окупантам, йому повідомили про підозру, - Нацполіція

Працівник АТ "Херсонобленерго" передав загарбникам активи підприємства, за що його "призначили" виконувачем обов’язків директора.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що співробітник АТ "Херсонобленерго" добровільно співпрацює з російськими окупантами.

"Зокрема він збирав, готував та передавав російським загарбникам матеріальні ресурси та інші активи АТ "Херсонобленерго". За це окупанти призначили 45-річного чоловіка виконувачем обов’язки директора", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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