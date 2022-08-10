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Новини Війна
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Працівник "Херсонобленерго" передавав активи окупантам, йому повідомили про підозру, - Нацполіція

херсонобленерго

Працівник АТ "Херсонобленерго" передав загарбникам активи підприємства, за що його "призначили" виконувачем обов’язків директора.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що співробітник АТ "Херсонобленерго" добровільно співпрацює з російськими окупантами.

"Зокрема він збирав, готував та передавав російським загарбникам матеріальні ресурси та інші активи АТ "Херсонобленерго". За це окупанти призначили 45-річного чоловіка виконувачем обов’язки директора", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Читайте: Із Херсона після удару по Антонівському мосту почали вивозити родини військових РФ, - ОВА

Автор: 

окупація (6741) Нацполіція (15264) Херсон (3423) колабораціонізм (1170)


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Тобто "працівник" їздив по Херсонській області і збирав матеріальні ресурси: трансформаторні підстанції та зовнішні електричні мережі, від яких приєднано житловий будинок (розподільчі електромережі 0,4-10 кВ)?
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10.08.2022 11:36 Відповісти
активы это еще денежные средства
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10.08.2022 11:50 Відповісти
А є мат. цінності на складах, транспортні засоби в тому числі вантажні, крани, ескаватори і т.п.
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10.08.2022 15:12 Відповісти
Електромонтажник передав активи підприємства)))) прізвище та посада - секрет. Не секрет що він зрадник. Ну блін!!!! Я таких новин могу писать по 500 за день))) як марафон))))
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10.08.2022 11:40 Відповісти
З пешек у дамки -- головокружєніє від успіхів
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10.08.2022 11:44 Відповісти
а як він міг не передавати....Херсоноблєнерго належить ВС Енерджи яка належить кацапам...також ВС належить Житомир, Хмельницьк та ще щось....а зелені потвори ничого з цим не роблять
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10.08.2022 12:16 Відповісти
Якої херні тільки не вигадають аби тільки Єрмака не чипати...
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10.08.2022 13:26 Відповісти
 
 