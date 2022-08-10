Легалізація порно та еротики в Україні: Петиція набрала 25 тис. голосів
Петиція про легалізацію еротики та порно на території України набрала 25 тис. голосів. Тепер президент Володимир Зеленський має відповісти на цю ініціативу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно - може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців.
Сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному. Зокрема, він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабара залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений!
Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку "злочинців", хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину, замість того, щоб дії кібер-поліції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері але і по факту", - зазначає автор петиції.
Будь ласка, зачекайте...
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Тепер хочуть щоб країна погрузла в дитячій порнографії та інших "новаціях".
Питання не в порно, це завжди було і буде і нічим це не заборониш. Питання в законодавчому регулюванні.
В тих же США кожна порноактриса (тьху, мля, аж язик дерев'яніє повій називати актрисами), перед з'йомками фотографується тримаючи біля фейсу своє посвідчення особи. І не дай боже, щоб їй було менше 21 року!
А що буде у нас, якщо цей шалман дозволять?!! Мені, особисто, жахливо це навіть уявити.
Всі бандити і їх колеги правоохоронці кинуть нафіг всі колекторські конторки і кол-центри і почнуть плодити порностудії.
І головне - "шукай кому вигідно" казали римські юристи.
Я просто впевнений, що кінцевими бенефіціарами виявляться люди при владі.
І дурити народ стосовно "повноводних рік податків" не треба. Держава нічого не отримає, окрім сплеску злочинності на сексуальному ґрунті.
Щоб вже можно було дивиться on line з ОП 😄
Тут, так би мовити, "ілі крєстік снімі, ілі волоси на жопє Арахамії сбрєй!"
Жовтим - де напів легальне.
Червоним - де повністю заборонене.
По твоїй логіці - Європа, Канада і Штати - основні місця концентрації психічно хворих розбещених злочинців на сексуальній почві. Ми всі знаєм, что єто так.
По-друге: Ця карта - схоже ти її сам намалював. Передивлявся десятки телеканалів в Сполучених Штатах - на жодному не було порно. У Франції тільки в дешевих готелях, які тримають вихідці з тунісу можно зустріти порно.
Між іншим, Крим на карті позначений кацапським кольором.
Нє, - мені такє порно непотрібне!!!
Петиція не про дрочунів, а про порноакртис, яких сажають за розсилку своїх інтимних фоток.
З початку війни 65 жінок було уже засуджено, за те, що показали комусь в телеграмі фотки в інтернеті.
Буквально в травні жінку було засуджено, бо вона знайшла порнокарти в речах померлого родича І ВІДДАЛА ЇХ ДРУГОВІ. Мусора закрили її по статті "поширення порно"!!!
І це, замість того щоб шпигунів і наводчиків ловити - мусорня займається ось цим!
Ти дійсно така неадекватна, що вважаєш це нормальним???
2) Деяких збуджує фраза - «вимкни світло і давай під одялко» )))
3) частина латентні … і фантазери «неповнолітні», «розбещенння», «школи порно» і т.д.
радісно що більшість адекватних.
середньовіччя потрібно прибирати.
чи вдалий час? Мені все рівно, на обороноздатність це не вплине негативно.
Вас же ніхто жити не вчить? Хоча я за те щоб підняти середній рівень освіти, замало останні роки держава приділяла цьому увагу))
Гібридна війна. Іде наступ на Україну по всіх фронтах, ворог не спить, ворог працює, просовуються ідеї ззовні привабливі, але із сповільненим потенціалом знищення української нації - легалізація наркотиків (канабісу), проституції, порнографії, особливих прав ЛГБТ.
А чого б іще не легалізувати крадіжки, корупцію. Хай злодії і корупціонери платять податки. Подавайте петицію. І розповідайте лохам що це саме круте досягнення цивілізації.
Німеччина, легалізувавши проституцію, порно, права ЛГБТ, створила ситуацію, коли в молоді пропала необхідність створювати сім'ї, це ж відповідальність, витрати, простіше сходити в бордель. І в результаті тяжка демографічна криза.
Я не хочу работать в порноиндустрии.
М....лицом не вышел.
Не можна викорінити невикорінне - проституцію , наркотики , алкоголь
Перше- це простий вихід для одиноких, для тих, хто не знаходить спільного бачення секса з жінкою ( чоловіком ) ... може ще є якась причина ...
Друге- залежність від дурману людини , що не знаходить ( не знайшов раніш !) інший вихід негативним емоціям і пішов шляхом самознищення
Третє- то вже , якби , дозволене державою.. пийте.. бо це приносить в казну дохід... Зло , яке можна " розумно регулювати "...
Порно не треба нав'язувати . Цікавість до того " .. а як у інших ...?" природня цікавість , Не вірю ХАНЖАМ від МОРАЛІ, що вони відвели би очі від гарного оголеного тіла під час секса...
Прожив вік.. а таких не зустрічав...
Хвилюєтесь за дітей.. що вони можуть дивитись секс ?
Хвилюйтесь , встановлюйте на їх гаджети програми - заборони...
Якщо кого " впіймали " на продажу СВОЇХ фот на порносайтах , то мізьміть мито , бо таки цим дійством вони " обікрадають бюджет " .. це ж неймовірні гроші !
А приватно ( в листуванні, на месенджерах, з рук - в руки..) - то моя справа ...
Морально чи не морально , вирішувати не тим, хто не довівши своїх МОРАЛЬНИХ устоїв УПОВНОВАЖЕНИЙ кимось судити про мої життєві принципи , ставлення до ГРІХА ( бо то ж неначе гріх !) , до мого бачення ПРАВДИ в суддівських рішеннях , до моїх нахилів та бажань
П ісля Перемоги будуть вибори до Ради.. тоді і поставите перед СВОЇМИ депутатами завдання вияснити ставлення до оцих проблем народа
Медичний канабіс може допомогти тяжко хворим легше прожити болючі дні в очікуванні Перехода у Вічність
Хто цього не хоче " розуміти", той не має серця,
Слава Воїнам , котрі захищають свою землю і свою Батьківщину
Україна переможе ,