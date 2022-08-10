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Легалізація порно та еротики в Україні: Петиція набрала 25 тис. голосів

петиція

Петиція про легалізацію еротики та порно на території України набрала 25 тис. голосів. Тепер президент Володимир Зеленський має відповісти на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно - може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців.

Сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному. Зокрема, він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабара залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений!

Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку "злочинців", хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину, замість того, щоб дії кібер-поліції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері але і по факту", - зазначає автор петиції.

Читайте: Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів

Автор: 

порнографія (110) еротика (12) легалізація (144) петиція (321)


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Топ коментарі
+39
так він це робив на роялі нелегально???
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10.08.2022 11:49
+37
Увімкніть канал Рада, ото вам і порно і еротика!
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10.08.2022 11:49
+31
Оце клован підпише. Це не заборона для кацапів на 50 років.
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10.08.2022 11:49
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Може пан підкіне адресок, щоб довго не "гуляти" по гугл
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10.08.2022 13:50 Відповісти
дійсно, прикольний кліп - німецькі села дуже схожі на наші села. І кози такі самі До речі, раз в житті був і Німеччині на заводі BASF, там просто здоровенна їдальня на тисячі працівників; отож бачив народ в звичайному житті, не в клубах-дискотеках, то, скажу, дівчата там просто офігенні, такі ж красиві, як і наші.
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10.08.2022 14:19 Відповісти
Пане Леон Мерк,то може ви не ту професію вибрали?Може варто перевчитися,якщо в вас гарна жопа,чи гарна фігура тєла?
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10.08.2022 13:45 Відповісти
азартні ігри заборонить - це горе.
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10.08.2022 11:58 Відповісти
Вони і є вже заборонені, але процвітають під крилом тих, хто має забезпечувати їх заборону. По ітогу - азартні ігри є, як і проституція. Доходу з податків не є. Так що, як що людина за заборону того, що немає сенсу забороняти, бо воно було, є і буде, або тупа, або кормиться з нелегального.
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10.08.2022 18:46 Відповісти
Такую кормушку никто не отберет у органов...
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10.08.2022 11:58 Відповісти
Ни хера себе,это что неотложная проблема и ее срочно нужно решать? В воюющей стране? А кто автор этого бреда сивой кобылы?
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10.08.2022 12:03 Відповісти
Пані Таня,там 25 тисяч підписників і ще прибувають.У них саме зараз,під час війни,еротичне загострення.
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10.08.2022 13:48 Відповісти
Ще один експерт-сексолог-психолог??
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10.08.2022 14:20 Відповісти
как же нам во время войны без порно и эротики?
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10.08.2022 12:04 Відповісти
Жены уехали в Польшу от войны, что остается делать простому трудяге по вечерам?
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10.08.2022 12:09 Відповісти
Пане Макакартні,а так би працювала вдома,і "простому трудягє" на пивко б заробляла...
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10.08.2022 13:50 Відповісти
О! головна тема для Зеленського п1д час в1йськового стану. Спод1ваюсь, що це питання в1н розгляне рительно.
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10.08.2022 14:17 Відповісти
порно онанистам... давайте проститутуток и публичные дома
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10.08.2022 12:06 Відповісти
Яку ще легалізацію потрібно, якщо кабаре "Квартал95" в нас практично в прямому ефірі вживлені в систему?
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10.08.2022 12:08 Відповісти
Нормальна петиція. Комітет "Слуг народу" на чолі з Яременком підтримають одноголосно. Накінець то "ан..л" перестане бути "Табу"
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10.08.2022 12:09 Відповісти
Ага, коли легалізовували ігорний бізнес, також розповідали що це буде просто ріка з податкових надходжень... І що?
Тепер хочуть щоб країна погрузла в дитячій порнографії та інших "новаціях".
Питання не в порно, це завжди було і буде і нічим це не заборониш. Питання в законодавчому регулюванні.
В тих же США кожна порноактриса (тьху, мля, аж язик дерев'яніє повій називати актрисами), перед з'йомками фотографується тримаючи біля фейсу своє посвідчення особи. І не дай боже, щоб їй було менше 21 року!
А що буде у нас, якщо цей шалман дозволять?!! Мені, особисто, жахливо це навіть уявити.
Всі бандити і їх колеги правоохоронці кинуть нафіг всі колекторські конторки і кол-центри і почнуть плодити порностудії.
І головне - "шукай кому вигідно" казали римські юристи.
Я просто впевнений, що кінцевими бенефіціарами виявляться люди при владі.
І дурити народ стосовно "повноводних рік податків" не треба. Держава нічого не отримає, окрім сплеску злочинності на сексуальному ґрунті.
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10.08.2022 12:12 Відповісти
Імбіцил, дитяче порно заборонено в усьому світі. Чому в Україні його мають легалізовувати? Чи ти із мусарки, що пишеш таку хєрню.
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10.08.2022 12:39 Відповісти
Він просто переживає що ермак його піймае за переглядом порно та буде компромат.
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10.08.2022 12:21 Відповісти
Так, так! Давайте!
Щоб вже можно було дивиться on line з ОП 😄
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10.08.2022 12:22 Відповісти
Це якраз основна проблема на даний час, "а в остальном прекрасная маркиза все хорошо..." Ініціатора цієї петиції та на фронт, окопи рити зранку до вечора і слухать "пісні"обстрілів.
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10.08.2022 12:27 Відповісти
Ти з окопу пишеш, розумниця?
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10.08.2022 12:36 Відповісти
А я думав, що війна приведе мудрий нарід до тями. Дарма, не допомагає.
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10.08.2022 12:32 Відповісти
Ні не приведе до тями.Видно в Українців хронічний ідиотизм-це норма.Жінок майже випхали за кордон,а тепер знайшли заміну порнографію легалізувати.......Цікаво і дітей теж будуть за допомогою порнографії народжувати?Це якось допоможе в вирішенні демографічної кризи?Чи аби якусь дурілку чергову народу втюхати...
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10.08.2022 20:11 Відповісти
Майже в усіх цивілізованих країнах доросла порнографія дозволена, так само дозволена проституція. В чому проблема? Не хочеш дивитися порно - не дивись. Не хочеш чпокати проститутку - не чпокай. Ніхто нікого не примушує, однак тисячі мусорів, які кришують або розслідують порно бізнес і проституцію тупо залишуться без бабла і роботи.
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10.08.2022 12:35 Відповісти
мусорів, що втратять роботу - на фронт
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10.08.2022 14:07 Відповісти
Это огромная кормушка для мусоров, кошмарить веб-проституток с онлифанс.
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10.08.2022 12:41 Відповісти
це вірно, закон середньовічний, адже будь-яка баба що знімає спіднє для onlyfans чи chaturbate, вже злочинець, просто скрєпи які існують в східній європі навколо релігії досить сильні тому треба їх рвати, не знаю чи на часі це зараз, можливо потім
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10.08.2022 12:41 Відповісти
Скрєпи - то в росії. До речі "Східна Європа" пишуть з великої літери. Навколо християнської релігії взагалі в Європі сформувались й мораль цивілізованного світу. Та комусь дуже потрібно цю мораль нищити.
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10.08.2022 13:08 Відповісти
Розкажіть про це десь у Нідерландах, Данії, Німеччині! Я впевнений що Вас зрозуміють!)
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10.08.2022 13:26 Відповісти
Мораль сформувалась - це коли на вогнищі спалювали людей?
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10.08.2022 13:46 Відповісти
кому война, а кому подавай порно и эротику..., может уже после войны? или в тылу очень скучно?
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10.08.2022 12:56 Відповісти
не заздри
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10.08.2022 14:05 Відповісти
Да, давайте легализуем, сделаем это почетным занятием, чтобы все дети, когда вырастут мечтали стать порноактисой. Украина и так славится секс туризмом, давайте теперь поднимем это новый уровень!
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10.08.2022 12:59 Відповісти
Кстати, девушка талантливая
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10.08.2022 13:35 Відповісти
Хрестик у кобіти на грудЯх.
Тут, так би мовити, "ілі крєстік снімі, ілі волоси на жопє Арахамії сбрєй!"
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10.08.2022 18:44 Відповісти
Як на мене, то порно - це демонстрація розпусних, хворобливих фантазій сексуально незадоволених людей. До того ж це ще й розбещення молоді з ще не сформованю психікою. Хочете отримати ще більше психічно хворих людей? Хочете отримати більшу кількість криміналу на сексуальній почві? Подобається розбещувати? То ви самі вже хворі.
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10.08.2022 13:00 Відповісти
Таварісч прізрак, Ви спеціаліст-сексолог, чи психіатр?
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10.08.2022 13:28 Відповісти
ти не психіатра прийшов, тут твої відхилення нікого не цікавлять.
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10.08.2022 14:08 Відповісти
Зеленим - карти країн де порно повністю легальне.

Жовтим - де напів легальне.

Червоним - де повністю заборонене.

По твоїй логіці - Європа, Канада і Штати - основні місця концентрації психічно хворих розбещених злочинців на сексуальній почві. Ми всі знаєм, что єто так.

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10.08.2022 14:49 Відповісти
По-перше: не "ти"-кай мені.
По-друге: Ця карта - схоже ти її сам намалював. Передивлявся десятки телеканалів в Сполучених Штатах - на жодному не було порно. У Франції тільки в дешевих готелях, які тримають вихідці з тунісу можно зустріти порно.
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10.08.2022 16:01 Відповісти


Між іншим, Крим на карті позначений кацапським кольором.

Нє, - мені такє порно непотрібне!!!
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10.08.2022 18:47 Відповісти
Ідеї для наступних сезонів Сватів закінчилися?
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10.08.2022 13:03 Відповісти
зеленскому обязательно надо будет перед принятием решения посоветоваться с пердизентами ботсваны, гвинеи-бисау и колумбии... иначе там удачи не видать...
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10.08.2022 13:05 Відповісти
На каналі «Рада» постійно показують порно, там депутати постійно мають народ в хвіст і в гриву, зоофілія якась.
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10.08.2022 13:16 Відповісти
краще дивитися на те, що не можна трахнути, ніж трахати те, на що не можна дивитися
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10.08.2022 13:18 Відповісти
А что лучше: попка в руке или рука в попке?
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10.08.2022 13:36 Відповісти
А взагалі чого тільки не зробиш, щоб відволікти увагу від єрмака.
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10.08.2022 13:21 Відповісти
Давно пора легалізувати. Доросле порно дозволено у всіх адекватних країнах. Легалізоване порно та право дорослої людини на володіння зброєю - вірна ознака процвітаючої країни!
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10.08.2022 13:26 Відповісти
ТАК, так.А ще повідкривають учбові заклади де будуть вчити на порноактрис.А ще купу репетиторів для них.А це все робочі місця і платники податків.От тоді заживем,да зебіл?
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10.08.2022 14:35 Відповісти
Легалізація порно на часі канабіс на часі Свобода слова не на часі Поки закінчеця війна в країні буде один 95 квартал і порно Боже покарай ублюдків Переможемо
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10.08.2022 13:39 Відповісти
Ну от кишки постійно показували,а коли почалася війна, то взагалі. То хіба від голої пісі і грудей, більше в підлітків шоку, ніж вбивства і кровища?Я за легалізацію, але пізніше.
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10.08.2022 13:47 Відповісти
А легализировать проституцию не хотят?? одна из самых древних професий. Нет что бы девочки официально работали пенсию получали соц защиту так еще и в бюджет деньга бы капала. + мед обследование === меньше вич винер. заболеваний.
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10.08.2022 14:17 Відповісти
Уже у ВР є проект закону про легалізацію проституції. Розробив Луцик. А також про легалізацію наркотика канабісу, про 7 років за публічну критику ЛГБТ,
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10.08.2022 15:40 Відповісти
Їх будуть розглядати як і відсторонення суддів ОАСК. Хоча кенебіс і проституцію і критику Веселкових, я б розглянув і проголосував в одному пакеті. Бо під час війни це як раз все на часі.
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10.08.2022 18:58 Відповісти
Так Зе ж пообіцяв створити 1млн робочих місць.Ось для зевиборців і будуть робочі місця
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10.08.2022 14:30 Відповісти
Блин!!!!! (это мягко сказано) Война!!!!!! идёт!!!!! Конченые!?!? вас действительно это сейчас интересует?
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10.08.2022 14:40 Відповісти
Так. Іде війна. На часі, порушуючи головний Закон країни, лишати громадянства. Звільнювати в не законний спосіб невгодних міністрів, а прийняти закон, наприклад, про образу Веселкової спільноти, яка має до речі свій шеврон і єдинороги захищають гомофобів так само як і натурали, або легалізувати хоча б медичний канабіс, котрий як вже доказано у всьому Світі, допомагає онкохворим і людям_солдатам з ПТСР і дівчат, які на цей час, коли вбивають так багато людей, могли б народжувати, хай і безбатьків, але в цілому додати до демографії нових людей, бо їх і їх дітей сприйматимуть нормально, а не як шалав та їх *********.
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10.08.2022 19:13 Відповісти
Саме час для таких петицій, інших проблем в державі зараз немає. Дрочунам порнхаб забанили, чи що?
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10.08.2022 14:49 Відповісти
Та звідки ви ****** беретесь постійно?

Петиція не про дрочунів, а про порноакртис, яких сажають за розсилку своїх інтимних фоток.

З початку війни 65 жінок було уже засуджено, за те, що показали комусь в телеграмі фотки в інтернеті.

Буквально в травні жінку було засуджено, бо вона знайшла порнокарти в речах померлого родича І ВІДДАЛА ЇХ ДРУГОВІ. Мусора закрили її по статті "поширення порно"!!!

І це, замість того щоб шпигунів і наводчиків ловити - мусорня займається ось цим!

Ти дійсно така неадекватна, що вважаєш це нормальним???
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10.08.2022 15:13 Відповісти
1) Всім хто проти - мабуть 60+, або правоохоронці.
2) Деяких збуджує фраза - «вимкни світло і давай під одялко» )))
3) частина латентні … і фантазери «неповнолітні», «розбещенння», «школи порно» і т.д.

радісно що більшість адекватних.

середньовіччя потрібно прибирати.
чи вдалий час? Мені все рівно, на обороноздатність це не вплине негативно.
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10.08.2022 15:06 Відповісти
Всі хто за, або агенти москви, або аморали, або члени ЛГБТ, або кримінальники, або просто дурні.
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10.08.2022 15:47 Відповісти
Коли вже вам набридне пхати носа під чуже одіяло? Та ще з «висоти» свого обмеженого світогляду роздавати поради?
Вас же ніхто жити не вчить? Хоча я за те щоб підняти середній рівень освіти, замало останні роки держава приділяла цьому увагу))
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10.08.2022 18:48 Відповісти
Треба зробити його напів легальним із цілою горою обмежень і спокій.
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10.08.2022 15:13 Відповісти
Зробити легальними крадіжки і вбивства, і не доведеться витрачатися на поліцію. ХА-ХА!
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10.08.2022 15:43 Відповісти
Так для таких як ви, роісся вже легалізувала. Он ідіть в ЧВК Вагнера, і буде вам радість легально вбивати і грабувати і насильничати. Але не потрібно тоє порівнювати з соціально-орієнтованою легалізацією. І так би нагадаю, що від тих, хто є спонсор, кого ви називаєте грантоїдами, ми отримуєм гроші, завдяки яким ми ще не перетворились на Афганістан по серед Європи. Ну а з тим як ви відноситеся до прав Веселкових, онкохворих та інших, ви або проповідуєте русський мір, або церковний шизо.
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10.08.2022 19:24 Відповісти
Цікаво, від кого така ініціатива? Від мафії? Від російської агентури? Від грантоїдів - соросят?
Гібридна війна. Іде наступ на Україну по всіх фронтах, ворог не спить, ворог працює, просовуються ідеї ззовні привабливі, але із сповільненим потенціалом знищення української нації - легалізація наркотиків (канабісу), проституції, порнографії, особливих прав ЛГБТ.
А чого б іще не легалізувати крадіжки, корупцію. Хай злодії і корупціонери платять податки. Подавайте петицію. І розповідайте лохам що це саме круте досягнення цивілізації.
Німеччина, легалізувавши проституцію, порно, права ЛГБТ, створила ситуацію, коли в молоді пропала необхідність створювати сім'ї, це ж відповідальність, витрати, простіше сходити в бордель. І в результаті тяжка демографічна криза.
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10.08.2022 15:36 Відповісти
Потрібні націоналісти при владі!!!
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10.08.2022 15:37 Відповісти
Легализовать надо проституцию.
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10.08.2022 15:45 Відповісти
Да хотя бы жен обязать раз в полгода поворачиваться к мужу задом, а не передом с оскорблениями.
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10.08.2022 21:28 Відповісти
Тв. мать. Більше нічим зайнятися? Ну, тоді йдіть окопи рити. Якщо не вмієте стріляти.
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10.08.2022 17:04 Відповісти
А звідки ви знаєте хто там на нулі що риє і стріляє? Голос Бога у голові?
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10.08.2022 19:26 Відповісти
А звідки ви знаєте хто там, на нулі, щось копає чи стріляє? Голос Бога у голові?
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10.08.2022 19:27 Відповісти
**** дуже «актуально»
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10.08.2022 20:02 Відповісти
Нашли время.
Я не хочу работать в порноиндустрии.
М....лицом не вышел.
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10.08.2022 21:25 Відповісти
..як казала моя тьотя : - Ось послухай мене сюди правільно ..

Не можна викорінити невикорінне - проституцію , наркотики , алкоголь

Перше- це простий вихід для одиноких, для тих, хто не знаходить спільного бачення секса з жінкою ( чоловіком ) ... може ще є якась причина ...

Друге- залежність від дурману людини , що не знаходить ( не знайшов раніш !) інший вихід негативним емоціям і пішов шляхом самознищення

Третє- то вже , якби , дозволене державою.. пийте.. бо це приносить в казну дохід... Зло , яке можна " розумно регулювати "...

Порно не треба нав'язувати . Цікавість до того " .. а як у інших ...?" природня цікавість , Не вірю ХАНЖАМ від МОРАЛІ, що вони відвели би очі від гарного оголеного тіла під час секса...

Прожив вік.. а таких не зустрічав...

Хвилюєтесь за дітей.. що вони можуть дивитись секс ?

Хвилюйтесь , встановлюйте на їх гаджети програми - заборони...

Якщо кого " впіймали " на продажу СВОЇХ фот на порносайтах , то мізьміть мито , бо таки цим дійством вони " обікрадають бюджет " .. це ж неймовірні гроші !

А приватно ( в листуванні, на месенджерах, з рук - в руки..) - то моя справа ...

Морально чи не морально , вирішувати не тим, хто не довівши своїх МОРАЛЬНИХ устоїв УПОВНОВАЖЕНИЙ кимось судити про мої життєві принципи , ставлення до ГРІХА ( бо то ж неначе гріх !) , до мого бачення ПРАВДИ в суддівських рішеннях , до моїх нахилів та бажань

П ісля Перемоги будуть вибори до Ради.. тоді і поставите перед СВОЇМИ депутатами завдання вияснити ставлення до оцих проблем народа

Медичний канабіс може допомогти тяжко хворим легше прожити болючі дні в очікуванні Перехода у Вічність

Хто цього не хоче " розуміти", той не має серця,

Слава Воїнам , котрі захищають свою землю і свою Батьківщину

Україна переможе ,
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04.09.2022 14:46 Відповісти
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