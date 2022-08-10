Легалізація порно та еротики в Україні: Петиція набрала 25 тис. голосів

Петиція про легалізацію еротики та порно на території України набрала 25 тис. голосів. Тепер президент Володимир Зеленський має відповісти на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. Крім того, даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно - може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців.



Сам закон дуже узагальнений і дає простір на його трактування по різному. Зокрема, він погано пояснює, де еротика у мистецтві, а де еротика як порно і була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабара залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство. Цей закон розвиває корупцію і має бути негайно вилучений!



Величезна кількість грошей платників податків виділяється на закупки порнографічного матеріалу і пошуку "злочинців", хоча всім відома філософія, що без жертви не може бути злочину, замість того, щоб дії кібер-поліції зосередити на боротьбі проти російських кібератак, проти російської дезінформації, ботів, замість того, щоб виділити кошти на українізацію інтернету. Тому пропоную стати правовою державою не лише на папері але і по факту", - зазначає автор петиції.

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