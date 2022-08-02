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Новини
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Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів

лгбт

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується легалізувати в Україні одностатеві шлюби. Петиція набрала 28592 голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється у тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21 Конституції України)", - зауважив президент України.

Як зазначається, Сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51).

Читайте: Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю

Також він наголосив, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України). Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та
поінформувати про відповідні результати",  - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) одностатеві шлюби (10) петиція (320)


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Топ коментарі
+25
Really? Кто майстрячил эту пэтицию? Сейчас на это самое время? Дебилы.
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02.08.2022 19:42
+23
Ірландія була першою через референдум прийняли такі шлюби . Нічого в цьому поганого нема , уже пройшли роки
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02.08.2022 19:40
+16
Не получится уха из козла и петуха
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02.08.2022 19:40
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не надо нам навязывать свою секту христианскую. Ходите там сами это в свою церковь, ставьте свечки, целуйте иконы, руки, обливайтесь водой, пожалуйста, вам никто не мешает это делать, только в массы это не несите. Мы светская страна, а не религиозные фанатики, так что идите в пень со своей церковной сектой.
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02.08.2022 23:27 Відповісти
Почему легализуют одних гомосексуалистов? А как же остальные копрофилы? ДайошЪ справедливость для всех!
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02.08.2022 20:19 Відповісти
До речі:
Той, хто напхав на сайт реклами, яку не можна вирізати моїм uBlock Origin - справжній підарас.
А уся гімнореклама потрапляє до мого особистого чорного списку. І усіх знайомих відраджу від порекламованого.
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02.08.2022 20:19 Відповісти
Мб другой адблок взять? Религия не позволяет?
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02.08.2022 20:26 Відповісти
Может, бошку включишь - религия позволяет?
Говнореклава объединена с текстовым полем.
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02.08.2022 20:34 Відповісти
У меня даже внутренний на опере тач на телефоне блокирует.
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02.08.2022 20:49 Відповісти
Adblockplus нічого не пропускає...
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02.08.2022 22:07 Відповісти
Геям - гей клуби! Хай товчуться у своєму власному комфортному середовищі. Стверджують що таких 4% населення. Це означає що 96% відчувають огиду на генетичному рівні навіть коли спостерігають за їх сексуальною побутовою поведінкою. Як не рекламуй підорастію, педофілію і лезбіянство тотальна більшість відчуває до них відразу на генетичному рівні. Під час війни люди не стають добрішими... Тому не варто зараз дратувати народ дебільними ініціативами з "легалізації" одностатевих стосунків. Шлюб це про утримання дітей і спадкування майна. Ці питання вже сьогодні повністю вирішуються в існуючому правовому полі.
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02.08.2022 20:22 Відповісти
Можете пояснити термін "відраза на генетичному рівні"? Бо я гетеро, але нічого такого не відчуваю. До речі, ви на якому рівні обізнані з генетикою? "Ген пальце не роздушиш"? "Мутатор частіше треба мити"? Десь на такому рівні чи відрізняєте Менделя від Моргана?
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02.08.2022 22:09 Відповісти
Гомосексуальність це генетична девіація (відкрито відповідальні за це гени ще в 1992 році) яка призводить до виродження виду. Передається виключно по жіночій лінії. Тобто у кожного гея мати лезбіянка і часто латентна, але від геїв чоловічої статі народжуються діти виключно гетерогенної орієнтації. Тому до гомосексуальності я ставлюсь як до вродженої аномалії спорідненої з інвалідністю. Мені їх шкода. Я їм навіть співчуваю, але знаходитись в їх товаристві для мене важко. Декілька років прожив в Лондоні і бачив як це реалізовується там. Толерують, але теж до певної межі. Раніше коли гей пробував приставати до "натурала" відразу били в морду. Тепер звертаються за захистом в поліцію. Трагедія геїв полягає в тому що як правило вони *********** в "не геїв" і намагаються схилити останніх до гомосексуальних стосунків постійно отримуючи відмову. Тому сьогодні лгбт це де-факто закрита субкультура і хай воно так і лишається. В США вже прийнято обмінюватися ДНК-картами перед укладенням шлюбу. І тут мова не тільки про спадкові хвороби а й про латентну гомосексуальність. Найгірше що може статися з нормальним чоловіком в житті це шлюб з латентною лезбійкою...
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02.08.2022 22:37 Відповісти
лiнк на дослiдження будб ласка
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03.08.2022 01:11 Відповісти
Гарно сказано! Єдине принципове заперечення, педофілія тут до чого? Вона має таке саме відношення до гомосексуалів, як і до гетеросексуалів. В демократичних країнах вона вважається злочином, а процвітає скоріш за все здебільшого в ультраконсервативних мусульманських країнах, де ЛГБТ вбивають.
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02.08.2022 22:17 Відповісти
Мова йде не тільки про геїв і лезбіянок,а й про цілу купу видуманих і антинаучних гендерів.Спеціально створили спільноту лгбт,де додаються нові літери.
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02.08.2022 23:40 Відповісти
Легалізують. І наступний етап- диктатура лгбт. Критика будь яка буде називатися мовою ненависті і буде переслідувана законом. Всиновлення дітей, викладання трансгендерами і особами з плаваючою ідентифікацією (квери) будуть легалізовані і охоронні законом. Хто буде проти- буде переслідуваний. Це нас чекає, якщо жуватимемо шмарклі і вдавати шо то нас не стосується
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02.08.2022 20:24 Відповісти
"Диктатури" ніде в світі немає. Ярлик "гомофоба," який раніше боялися отримати, зараз гордовито "носять" і пишаються, що викликає прихований захват у "політкоректних". Мова про дискримінацію на роботі або в побуті навіть не виникає. Приватне життя священне.
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02.08.2022 23:53 Відповісти
автором петиции было *****...?
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02.08.2022 20:32 Відповісти
Перевел стрелки. Вову голыми руками не возьмешь.
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02.08.2022 20:40 Відповісти
Дві при вже є БоНеВтік-Дєрьмак і Безугла-Верещук.
А ви не знали? )
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02.08.2022 20:41 Відповісти
В нас в уряді і парламентська монобільшість практично одні підери, тому не бачу нічого погано в цій легалізації.
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02.08.2022 20:52 Відповісти
Тобто офіційно утворюють сім"ю і ця "сім"я" має право на дітей без батьків. Хто з вас (нас) готовий віддати на виховання свою дитину? Чекаю на відповідь про згоду. Дуже хотілося б почути відповіді-реакції на моє запитання.
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02.08.2022 23:02 Відповісти
я готов отдать им своего ребенка на воспитание, всяко они лучше обучат ребенка, чем библейские церковные сектанты, свидетели традиционных ценностей
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02.08.2022 23:20 Відповісти
Але ж вони насильно не лізуть у ваше (наше) ж иття. А ці "добродії" вимагають бути рівними( одночасно вилазять з усіх щілин) і виходить хочуть бути рівнішими. Тому я все таки проти нав"язування антиприродного. Хочуть дітей, нехай зроблять (грубо кажучи), а відносно спільного життя - нехай живуть, успадковують, передають (спільно нажите) як і всі інші.
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03.08.2022 09:20 Відповісти
Мне вообще как то похрен ,а зелупа засцал в очередной раз
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02.08.2022 20:55 Відповісти
"Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів"
Як саме? Що, невже з дєрьмаком розписався?
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02.08.2022 20:58 Відповісти
Ну нарешті преЗе!дент знайшов себе!
Тепер сміливо може розривати шлюб з Лєнкою і легалізувати стосунки з єрмаком!
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02.08.2022 21:01 Відповісти
Перш, ніж засуджувати геїв, подякуйте тим з них, хто захищає на фронті наш зад в тилу і дрочку за клавою. Потім поміняйтеся місцями- і висловлюйте героїчне "фу....", а то героїв у тилу в нас багато, а як на фронт- то ми засцяли...
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02.08.2022 21:09 Відповісти
Ми маємо право засуджувати особу лише за її свідомий вибір і ті вчинки які вона скоює. Є речі які людина не обирає і змінити не може бо народжується з ними. Наприклад колір шкіри, національність і сексуальну орієнтацію.
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03.08.2022 00:01 Відповісти
Не засуджую, але і не хочу щоб хтось був рівніший від рівних. Прикриваючись рівністю-нав"язують своє мислення і свій спосію життя.
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03.08.2022 09:23 Відповісти
Оце тепер заживьом!!!)))
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02.08.2022 21:31 Відповісти
Чота "нравится" никто не нажал. Совпадение?
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02.08.2022 21:52 Відповісти
а тому що лайк - то буде пiдтримка тормоза який не може разрулити.
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03.08.2022 01:05 Відповісти
Це зелене лайо, ні на жодну петицію не відповіло внятно. гімно по річці.... ні про що....
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02.08.2022 21:59 Відповісти
Нормальна петиція. Просто часи не дуже підходящі.
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02.08.2022 22:04 Відповісти
Перед відправкою на фронт деякі мої знайомі поспішили повінчатися, бо були у шлюбі, а вінчання відкладали. Люди перед лицем небезпеки спішать зробити важливі кроки, оформити стосунки юридично і чи перед Богом. Закон про одностатеві шлюби довго відкладали, а тепер маємо поблему
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02.08.2022 22:16 Відповісти
"часи не дуже підходящі" Зато в турбо режимi зарплатню збiльшили, можуть коли треба.
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03.08.2022 01:04 Відповісти
Ніт спокою дурнуватим!
Ліберали живуть у альтернативній дійсності - то ні для кого не секрет уже давно. Але з цією дурнуватою петицією вони перевершили самих себе.
Тьфу, гидота!
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02.08.2022 22:28 Відповісти
За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51). Джерело:
Які ще питання?
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02.08.2022 22:37 Відповісти
а питання в тому що треба помiняти ту статтю, щоб було зручно людям i iм було гарно всiм, а не лише тобi.
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03.08.2022 01:01 Відповісти
А зараз які у них незручності. Конкретизуйте будьласка?
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03.08.2022 09:26 Відповісти
Коли приходять справжні випробування та потрясіння - вся ця гомотема йде в небуття
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02.08.2022 22:58 Відповісти
Ні гейпропаганді та одностатевим «шлюбам»!!!
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03.08.2022 00:30 Відповісти
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки заааааа УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
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03.08.2022 00:38 Відповісти
Как вовремя!
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03.08.2022 00:58 Відповісти
I чого не дати дозвiл брачуватися? Хочуть люди - хай собi. Що то за Конституцiя якiй паралельно на запроси людей. Вона повинна допомагати а не пригнiчувати.
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03.08.2022 00:59 Відповісти
Де пригнічення? Конкретика де. Все загальні фрази?
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03.08.2022 09:28 Відповісти
******! Ещё 10 минут назад, я не знал что настанет такое безразличие того что нас бомбят. Как то теперь не хочеться отстраивать Украину, теперь можно уезжять. Уже не важно единство народа. Это разрешение нана вырождение! Всё что показывают в соцальных реклах, про потомков козаков, кажется преданным. А гимн "Ще не вмерли України, ні слава, ні воля". Уже кажется гимном предков, но не современных людей.
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03.08.2022 05:57 Відповісти
Оця уся фігня "райдужна"- вона не нова, це уже було у Світі....був Содом і Гомора....були і нема!
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03.08.2022 08:37 Відповісти
всех ********* кто это подписал отправить на передовую!
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03.08.2022 12:15 Відповісти
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