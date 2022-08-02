Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується легалізувати в Україні одностатеві шлюби. Петиція набрала 28592 голосів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.
"Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється у тому числі через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для усіх громадян. Кожен громадянин є невіддільною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються усі права і свободи, закріплені в Конституції України. Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21 Конституції України)", - зауважив президент України.
Як зазначається, Сімейним кодексом України визначено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51).
Також він наголосив, що в умовах воєнного або надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України). Водночас Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та
поінформувати про відповідні результати", - підсумував Зеленський.
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Говнореклава объединена с текстовым полем.
А ви не знали? )
Як саме? Що, невже з дєрьмаком розписався?
Тепер сміливо може розривати шлюб з Лєнкою і легалізувати стосунки з єрмаком!
Ліберали живуть у альтернативній дійсності - то ні для кого не секрет уже давно. Але з цією дурнуватою петицією вони перевершили самих себе.
Тьфу, гидота!
Які ще питання?