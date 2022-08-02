Зеленский ответил на петицию о легализации в Украине однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается легализовать однополые браки в Украине. Петиция набрала 28 592 голоса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотемлемы и незыблемы (статья 21 Конституции Украины)", - отметил президент Украины.

Как отмечается, Семейным кодексом Украины определено, что семья является первичным и основным центром общества. Семью составляют лица, проживающие совместно, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51).

Также он подчеркнул, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции Украины). В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. В соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - подытожил Зеленский.