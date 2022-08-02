РУС
Новости
20 809 149

Зеленский ответил на петицию о легализации в Украине однополых браков

лгбт

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается легализовать однополые браки в Украине. Петиция набрала 28 592 голоса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Официального интернет-представительства президента Украины.

"Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. В современном мире уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. Каждый гражданин является неотъемлемой частью гражданского общества, на него распространяются все права и свободы, закрепленные в Конституции Украины. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотемлемы и незыблемы (статья 21 Конституции Украины)", - отметил президент Украины.

Как отмечается, Семейным кодексом Украины определено, что семья является первичным и основным центром общества. Семью составляют лица, проживающие совместно, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51).

Читайте также: Петиция к Зеленскому о легализации однополых браков набрала необходимое количество голосов

Также он подчеркнул, что в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157 Конституции Украины). В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. В соответствии со статьей 116 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - подытожил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21568) однополые браки (16) петиция (361)
Топ комментарии
+25
Really? Кто майстрячил эту пэтицию? Сейчас на это самое время? Дебилы.
02.08.2022 19:42 Ответить
02.08.2022 19:42 Ответить
+23
Ірландія була першою через референдум прийняли такі шлюби . Нічого в цьому поганого нема , уже пройшли роки
02.08.2022 19:40 Ответить
02.08.2022 19:40 Ответить
+16
Не получится уха из козла и петуха
02.08.2022 19:40 Ответить
02.08.2022 19:40 Ответить
не надо нам навязывать свою секту христианскую. Ходите там сами это в свою церковь, ставьте свечки, целуйте иконы, руки, обливайтесь водой, пожалуйста, вам никто не мешает это делать, только в массы это не несите. Мы светская страна, а не религиозные фанатики, так что идите в пень со своей церковной сектой.
02.08.2022 23:27 Ответить
02.08.2022 23:27 Ответить
Почему легализуют одних гомосексуалистов? А как же остальные копрофилы? ДайошЪ справедливость для всех!
02.08.2022 20:19 Ответить
02.08.2022 20:19 Ответить
До речі:
Той, хто напхав на сайт реклами, яку не можна вирізати моїм uBlock Origin - справжній підарас.
А уся гімнореклама потрапляє до мого особистого чорного списку. І усіх знайомих відраджу від порекламованого.
02.08.2022 20:19 Ответить
02.08.2022 20:19 Ответить
Мб другой адблок взять? Религия не позволяет?
02.08.2022 20:26 Ответить
02.08.2022 20:26 Ответить
Может, бошку включишь - религия позволяет?
Говнореклава объединена с текстовым полем.
02.08.2022 20:34 Ответить
02.08.2022 20:34 Ответить
У меня даже внутренний на опере тач на телефоне блокирует.
02.08.2022 20:49 Ответить
02.08.2022 20:49 Ответить
Adblockplus нічого не пропускає...
02.08.2022 22:07 Ответить
02.08.2022 22:07 Ответить
Геям - гей клуби! Хай товчуться у своєму власному комфортному середовищі. Стверджують що таких 4% населення. Це означає що 96% відчувають огиду на генетичному рівні навіть коли спостерігають за їх сексуальною побутовою поведінкою. Як не рекламуй підорастію, педофілію і лезбіянство тотальна більшість відчуває до них відразу на генетичному рівні. Під час війни люди не стають добрішими... Тому не варто зараз дратувати народ дебільними ініціативами з "легалізації" одностатевих стосунків. Шлюб це про утримання дітей і спадкування майна. Ці питання вже сьогодні повністю вирішуються в існуючому правовому полі.
02.08.2022 20:22 Ответить
02.08.2022 20:22 Ответить
Можете пояснити термін "відраза на генетичному рівні"? Бо я гетеро, але нічого такого не відчуваю. До речі, ви на якому рівні обізнані з генетикою? "Ген пальце не роздушиш"? "Мутатор частіше треба мити"? Десь на такому рівні чи відрізняєте Менделя від Моргана?
02.08.2022 22:09 Ответить
02.08.2022 22:09 Ответить
Гомосексуальність це генетична девіація (відкрито відповідальні за це гени ще в 1992 році) яка призводить до виродження виду. Передається виключно по жіночій лінії. Тобто у кожного гея мати лезбіянка і часто латентна, але від геїв чоловічої статі народжуються діти виключно гетерогенної орієнтації. Тому до гомосексуальності я ставлюсь як до вродженої аномалії спорідненої з інвалідністю. Мені їх шкода. Я їм навіть співчуваю, але знаходитись в їх товаристві для мене важко. Декілька років прожив в Лондоні і бачив як це реалізовується там. Толерують, але теж до певної межі. Раніше коли гей пробував приставати до "натурала" відразу били в морду. Тепер звертаються за захистом в поліцію. Трагедія геїв полягає в тому що як правило вони *********** в "не геїв" і намагаються схилити останніх до гомосексуальних стосунків постійно отримуючи відмову. Тому сьогодні лгбт це де-факто закрита субкультура і хай воно так і лишається. В США вже прийнято обмінюватися ДНК-картами перед укладенням шлюбу. І тут мова не тільки про спадкові хвороби а й про латентну гомосексуальність. Найгірше що може статися з нормальним чоловіком в житті це шлюб з латентною лезбійкою...
02.08.2022 22:37 Ответить
02.08.2022 22:37 Ответить
лiнк на дослiдження будб ласка
03.08.2022 01:11 Ответить
03.08.2022 01:11 Ответить
Гарно сказано! Єдине принципове заперечення, педофілія тут до чого? Вона має таке саме відношення до гомосексуалів, як і до гетеросексуалів. В демократичних країнах вона вважається злочином, а процвітає скоріш за все здебільшого в ультраконсервативних мусульманських країнах, де ЛГБТ вбивають.
02.08.2022 22:17 Ответить
02.08.2022 22:17 Ответить
Мова йде не тільки про геїв і лезбіянок,а й про цілу купу видуманих і антинаучних гендерів.Спеціально створили спільноту лгбт,де додаються нові літери.
02.08.2022 23:40 Ответить
02.08.2022 23:40 Ответить
Легалізують. І наступний етап- диктатура лгбт. Критика будь яка буде називатися мовою ненависті і буде переслідувана законом. Всиновлення дітей, викладання трансгендерами і особами з плаваючою ідентифікацією (квери) будуть легалізовані і охоронні законом. Хто буде проти- буде переслідуваний. Це нас чекає, якщо жуватимемо шмарклі і вдавати шо то нас не стосується
02.08.2022 20:24 Ответить
02.08.2022 20:24 Ответить
"Диктатури" ніде в світі немає. Ярлик "гомофоба," який раніше боялися отримати, зараз гордовито "носять" і пишаються, що викликає прихований захват у "політкоректних". Мова про дискримінацію на роботі або в побуті навіть не виникає. Приватне життя священне.
02.08.2022 23:53 Ответить
02.08.2022 23:53 Ответить
автором петиции было *****...?
02.08.2022 20:32 Ответить
02.08.2022 20:32 Ответить
Перевел стрелки. Вову голыми руками не возьмешь.
02.08.2022 20:40 Ответить
02.08.2022 20:40 Ответить
Дві при вже є БоНеВтік-Дєрьмак і Безугла-Верещук.
А ви не знали? )
02.08.2022 20:41 Ответить
02.08.2022 20:41 Ответить
В нас в уряді і парламентська монобільшість практично одні підери, тому не бачу нічого погано в цій легалізації.
02.08.2022 20:52 Ответить
02.08.2022 20:52 Ответить
Тобто офіційно утворюють сім"ю і ця "сім"я" має право на дітей без батьків. Хто з вас (нас) готовий віддати на виховання свою дитину? Чекаю на відповідь про згоду. Дуже хотілося б почути відповіді-реакції на моє запитання.
02.08.2022 23:02 Ответить
02.08.2022 23:02 Ответить
я готов отдать им своего ребенка на воспитание, всяко они лучше обучат ребенка, чем библейские церковные сектанты, свидетели традиционных ценностей
02.08.2022 23:20 Ответить
02.08.2022 23:20 Ответить
Але ж вони насильно не лізуть у ваше (наше) ж иття. А ці "добродії" вимагають бути рівними( одночасно вилазять з усіх щілин) і виходить хочуть бути рівнішими. Тому я все таки проти нав"язування антиприродного. Хочуть дітей, нехай зроблять (грубо кажучи), а відносно спільного життя - нехай живуть, успадковують, передають (спільно нажите) як і всі інші.
03.08.2022 09:20 Ответить
03.08.2022 09:20 Ответить
Мне вообще как то похрен ,а зелупа засцал в очередной раз
02.08.2022 20:55 Ответить
02.08.2022 20:55 Ответить
"Зеленський відповів на петицію про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів"
Як саме? Що, невже з дєрьмаком розписався?
02.08.2022 20:58 Ответить
02.08.2022 20:58 Ответить
Ну нарешті преЗе!дент знайшов себе!
Тепер сміливо може розривати шлюб з Лєнкою і легалізувати стосунки з єрмаком!
02.08.2022 21:01 Ответить
02.08.2022 21:01 Ответить
Перш, ніж засуджувати геїв, подякуйте тим з них, хто захищає на фронті наш зад в тилу і дрочку за клавою. Потім поміняйтеся місцями- і висловлюйте героїчне "фу....", а то героїв у тилу в нас багато, а як на фронт- то ми засцяли...
02.08.2022 21:09 Ответить
02.08.2022 21:09 Ответить
Ми маємо право засуджувати особу лише за її свідомий вибір і ті вчинки які вона скоює. Є речі які людина не обирає і змінити не може бо народжується з ними. Наприклад колір шкіри, національність і сексуальну орієнтацію.
03.08.2022 00:01 Ответить
03.08.2022 00:01 Ответить
Не засуджую, але і не хочу щоб хтось був рівніший від рівних. Прикриваючись рівністю-нав"язують своє мислення і свій спосію життя.
03.08.2022 09:23 Ответить
03.08.2022 09:23 Ответить
Оце тепер заживьом!!!)))
02.08.2022 21:31 Ответить
02.08.2022 21:31 Ответить
Чота "нравится" никто не нажал. Совпадение?
02.08.2022 21:52 Ответить
02.08.2022 21:52 Ответить
а тому що лайк - то буде пiдтримка тормоза який не може разрулити.
03.08.2022 01:05 Ответить
03.08.2022 01:05 Ответить
Це зелене лайо, ні на жодну петицію не відповіло внятно. гімно по річці.... ні про що....
02.08.2022 21:59 Ответить
02.08.2022 21:59 Ответить
Нормальна петиція. Просто часи не дуже підходящі.
02.08.2022 22:04 Ответить
02.08.2022 22:04 Ответить
Перед відправкою на фронт деякі мої знайомі поспішили повінчатися, бо були у шлюбі, а вінчання відкладали. Люди перед лицем небезпеки спішать зробити важливі кроки, оформити стосунки юридично і чи перед Богом. Закон про одностатеві шлюби довго відкладали, а тепер маємо поблему
02.08.2022 22:16 Ответить
02.08.2022 22:16 Ответить
"часи не дуже підходящі" Зато в турбо режимi зарплатню збiльшили, можуть коли треба.
03.08.2022 01:04 Ответить
03.08.2022 01:04 Ответить
Ніт спокою дурнуватим!
Ліберали живуть у альтернативній дійсності - то ні для кого не секрет уже давно. Але з цією дурнуватою петицією вони перевершили самих себе.
Тьфу, гидота!
02.08.2022 22:28 Ответить
02.08.2022 22:28 Ответить
За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка (стаття 51). Джерело:
Які ще питання?
02.08.2022 22:37 Ответить
02.08.2022 22:37 Ответить
а питання в тому що треба помiняти ту статтю, щоб було зручно людям i iм було гарно всiм, а не лише тобi.
03.08.2022 01:01 Ответить
03.08.2022 01:01 Ответить
А зараз які у них незручності. Конкретизуйте будьласка?
03.08.2022 09:26 Ответить
03.08.2022 09:26 Ответить
Коли приходять справжні випробування та потрясіння - вся ця гомотема йде в небуття
02.08.2022 22:58 Ответить
02.08.2022 22:58 Ответить
Ні гейпропаганді та одностатевим «шлюбам»!!!
03.08.2022 00:30 Ответить
03.08.2022 00:30 Ответить
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки заааааа УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
03.08.2022 00:38 Ответить
03.08.2022 00:38 Ответить
Как вовремя!
03.08.2022 00:58 Ответить
03.08.2022 00:58 Ответить
I чого не дати дозвiл брачуватися? Хочуть люди - хай собi. Що то за Конституцiя якiй паралельно на запроси людей. Вона повинна допомагати а не пригнiчувати.
03.08.2022 00:59 Ответить
03.08.2022 00:59 Ответить
Де пригнічення? Конкретика де. Все загальні фрази?
03.08.2022 09:28 Ответить
03.08.2022 09:28 Ответить
******! Ещё 10 минут назад, я не знал что настанет такое безразличие того что нас бомбят. Как то теперь не хочеться отстраивать Украину, теперь можно уезжять. Уже не важно единство народа. Это разрешение нана вырождение! Всё что показывают в соцальных реклах, про потомков козаков, кажется преданным. А гимн "Ще не вмерли України, ні слава, ні воля". Уже кажется гимном предков, но не современных людей.
03.08.2022 05:57 Ответить
03.08.2022 05:57 Ответить
Оця уся фігня "райдужна"- вона не нова, це уже було у Світі....був Содом і Гомора....були і нема!
03.08.2022 08:37 Ответить
03.08.2022 08:37 Ответить
всех ********* кто это подписал отправить на передовую!
03.08.2022 12:15 Ответить
03.08.2022 12:15 Ответить
