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Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю

Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю

Глава Римсько-католицької церкви Франциск закликав ухвалити закони про цивільні союзи для одностатевих пар. Він наголсив, що геї є божими дітьми і мають право на сім'ю.

Про це повідомляє Catholic News Agency, інформує Цензор.НЕТ.

На користь формалізації гей-партнерства Франциск висловився в документальному фільмі "Франческо". Цю стрічку зняв американський режисер Євген Афінеєвський - режисер фільму "Зима у вогні" про Революцію Гідності.

"Гомосексуали мають право на сім'ю. Вони чада Божі і мають право на сім'ю", - наголосив понтифік.

"Нікого не слід відкидати або зневажати за це. Ми маємо створити закон про цивільний союз. Таким чином вони будуть у межах закону", - додав Папа Римський.

Також дивіться: Папа Римський Франциск вперше надягнув маску на публічному заході. ФОТО

Папа Франциск став першим главою католицької церкви, який підтримав цю ідею, що відрізняється від класичної церковної доктрини.

Раніше Франциск висловився на підтримку одностатевих союзів, коли був архієпископом у Буенос-Айресі. На посту глави Римсько-католицької церкви він зробив це вперше.

Відповідно до поточної католицької доктрини, одностатеві відносини називають "девіантною поведінкою".

Також дивіться: Противники акції "Місто без стереотипів" у Запоріжжі закидали учасників петардами та яйцями, поліція затримала трьох осіб. ФОТОрепортаж

У 2003 році доктринальний орган Ватикану - Конгрегація доктрини віри - заявив, що "повага до гомосексуальних людей жодним чином не може привести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання гомосексуальних союзів".

Автор: 

одруження (80) католики (26) одностатеві шлюби (10) церква (698) ЛГБТ-спільнота (266) Франциск (177)


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Топ коментарі
+18
Е-е-еее... Я людина не релігійна, проте релігіями як такими цікавлюся.
Що там написано в основних сакральних текстах?

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.
- 1 Кор. 6:9-10
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22.10.2020 01:59
+14
Хоча... осьо три роки тому батюшко мацковського патріархату духовно так врізав дуба...

Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 8036
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22.10.2020 02:24
+10
Знайдено на полонинах Інтернету:

Я уже умер? - спросил человек.
- Угу, - кивнул демиург, не отрываясь от изучения толстой внушительной книги. - Умер. Безусловно.
Человек неуверенно переступил с ноги на ногу.
- И что теперь?
Демиург бросил на него быстрый взгляд и снова уткнулся в книгу.
- Теперь тебе туда, - он не глядя указал пальцем на неприметную дверь. - Или туда, - его палец развернулся в сторону другой, точно такой же, двери.
- А что там? - поинтересовался человек.
- Ад, - ответил демиург. - Или рай. По обстоятельствам.
Человек постоял в нерешительности, переводя взгляд с одной двери на другую.
- А-а... а мне в какую?
- А ты сам не знаешь? - демиург слегка приподнял бровь.
- Ну-у, - замялся человек. - Мало ли. Куда там мне положено, по моим деяниям...
- Хм! - демиург заложил книгу пальцем и наконец-то посмотрел прямо на человека. - По деяниям, значит?
- Ну да, а как же еще?
- Ну хорошо, хорошо, - демиург раскрыл книгу поближе к началу и стал читать вслух. - Тут написано, что в возрасте двенадцати лет ты перевел старушку через дорогу. Было такое?
- Было, - кивнул человек.
- Это добрый поступок или дурной?
- Добрый, конечно!
- Сейчас посмотрим... - демиург перевернул страницу, - через пять минут эту старушку на другой улице переехал трамвай. Если бы ты не помог ей, они бы разминулись, и старушка жила бы еще лет десять. Ну, как?
Человек ошарашенно заморгал.
- Или вот, - демиург раскрыл книгу в другом месте. - В возрасте двадцати трех лет ты с группой товарищей участвовал в зверском избиении другой группы товарищей.
- Они первые полезли! - вскинул голову человек.
- У меня здесь написано иначе, - возразил демиург. - И, кстати, состояние алкогольного опьянения не является смягчающим фактором. В общем, ты ни за что ни про что сломал семнадцатилетнему подростку два пальца и нос. Это хорошо или плохо?
Человек промолчал.
- После этого парень уже не мог играть на скрипке, а ведь подавал большие надежды. Ты ему загубил карьеру.
- Я нечаянно, - пробубнил человек.
- Само собой, - кивнул демиург. - К слову сказать, мальчик с детства ненавидел эту скрипку. После вашей встречи он решил заняться боксом, чтобы уметь постоять за себя, и со временем стал чемпионом мира. Продолжим?
Демиург перевернул еще несколько страниц.
- Изнасилование - хорошо или плохо?
- Но я же...
- Этот ребенок стал замечательным врачом и спас сотни жизней. Хорошо или плохо?
- Ну, наверное...
- Среди этих жизней была и принадлежащая маньяку-убийце. Плохо или хорошо?
- Но ведь...
- А маньяк-убийца вскоре зарежет беременную женщину, которая могла бы стать матерью великого ученого! Хорошо? Плохо?
- Но...
- Этот великий ученый, если бы ему дали родиться, должен был изобрести бомбу, способную выжечь половину континента. Плохо? Или хорошо?
- Но я же не мог всего этого знать! - выкрикнул человек.
- Само собой, - согласился демиург. - Или вот, например, на странице 246 - ты наступил на бабочку!
- А из этого-то что вышло?!
Демиург молча развернул книгу к человеку и показал пальцем. Человек прочел, и волосы зашевелились у него на голове.
- Какой кошмар, - прошептал он.
- Но если бы ты ее не раздавил, случилось бы вот это, - демиург показал пальцем на другой абзац. Человек глянул и судорожно сглотнул.
- Выходит... я спас мир?
- Да, четыре раза, - подтвердил демиург. - Раздавив бабочку, толкнув старичка, предав товарища и украв у бабушки кошелек. Каждый раз мир находился на грани катастрофы, но твоими стараниями выкарабкался.
- А-а... - человек на секунду замялся. - А вот на грань этой самой катастрофы... его тоже я?
- Ты, ты, не сомневайся. Дважды. Когда накормил бездомного котенка и когда спас утопающего.
У человека подкосились колени и он сел на пол.
- Ничего не понимаю, - всхлипнул он. - Все, что я совершил в своей жизни... чем я гордился и чего стыдился... все наоборот, наизнанку, все не то, чем кажется!
- Вот поэтому было бы совершенно неправильно судить тебя по делам твоим, - наставительно произнес демиург. - Разве что по намерениям... но тут уж ты сам себе судья.
Он захлопнул книжку и поставил ее в шкаф, среди других таких же книг.
- В общем, когда решишь, куда тебе, отправляйся в выбранную дверь. А у меня еще дел по горло.
Человек поднял заплаканное лицо.
- Но я же не знаю, за какой из них ад, а за какой рай.
- А это зависит от того, что ты выберешь, - ответил демиург.
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22.10.2020 06:16
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Мабуть, слово Боже із Біблії для папи Римського - пустий звук. Бо Содом та Гоморру за гріхи, які і зараз називаються содомітськими, Господь спалив праведним вогнем.
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22.10.2020 05:58 Відповісти
Очікувано. Науковий та соціальний прогрес робить релігію все менш і менш релевантною, а їм треба ж якось на плаву зостатися.
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22.10.2020 06:00 Відповісти
Петухи-чада Божьи. И гуси. И индюки.
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22.10.2020 06:01 Відповісти
Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 7617https://censor.net/ru/user/474300

интересно что скажут греко-католики?
Оголосять джихад...
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22.10.2020 06:02 Відповісти
Ну все. Сушіть весла.
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22.10.2020 06:16 Відповісти
Вони не чада Божі, а чад Божий разом з Папою!
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22.10.2020 06:18 Відповісти
это не папа,а шлюха сатаны
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22.10.2020 06:52 Відповісти
..*Ці пі...нери знайшли себе * .
..
.Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 8601ююю
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22.10.2020 06:54 Відповісти
Франек іпанувся... Але взагалі чую за пару тройку років мені буде й невдобно що я натурал ..До речі Чікатило теж дітя божія а Франек ?
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22.10.2020 06:59 Відповісти
Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 7200
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22.10.2020 07:02 Відповісти
Что творится, в Библии ясно сказано что мужеложество это смертный грех.
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22.10.2020 07:33 Відповісти
А Папу Зеленский покусал и теперь Папа тоже живет в параллельной реальности.
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22.10.2020 07:54 Відповісти
Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 6767
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22.10.2020 07:46 Відповісти
"Джин-руйнівник (не Зеленський!)" - ой ***** ліл! Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю - Цензор.НЕТ 2761
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22.10.2020 09:36 Відповісти
"Джин-руйнівник (не Зеленський!)" !!!!!
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22.10.2020 11:54 Відповісти
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22.10.2020 07:50 Відповісти
и еще раз подтверждение- церковь это бизнес, чтоб не потерять прихожан разрешат геится даже в церкви
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22.10.2020 07:52 Відповісти
Только не церковь, а религия, при чем любая. И 1 Тимофея 6:6 в современном переводе на это прямо указывает.
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22.10.2020 07:57 Відповісти
религия- проститутка
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22.10.2020 08:05 Відповісти
Один відомий західний чоловік на питання про релігію відповів: "Я духовний, але не релігійний. Релігії були відповідальні за найгірші війни в Історії". Щодо чинного Папи римського, то пригадується історія з його попередником, який замість служіння до своєї смерті, як заведено, був усунутий з посади (вперше в історії) достроково за скандали, пов'язані саме з розпустою, і осуджений судом Ватикану на довічне у стінах обителі. Правда з дозволом до комп'ютера, тощо...
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22.10.2020 10:54 Відповісти
Я не совсем понимаю -" чей он папа?..." И какой закон он собирается создавать?? Если он служит Богу, он обязан следовать Закону Всевышнего. Других вариантов нет.
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22.10.2020 08:17 Відповісти
Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Послание к Ефесянам 5:31 - Еф 5:31: https://bible.by/verse/56/5/31/
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22.10.2020 08:18 Відповісти
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,https://bible.by/verse/53/6/10/ 10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.

1-е послание Коринфянам 6 глава - Библия: https://bible.by/syn/53/6/#9 ...
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22.10.2020 08:19 Відповісти
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.https://bible.by/verse/47/2/2/ 2 И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении.https://bible.by/verse/47/2/3/ 3 И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет.https://bible.by/verse/47/2/4/ 4 Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания;https://bible.by/verse/47/2/5/ 5 и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навёл потоп на мир нечестивых;https://bible.by/verse/47/2/6/ 6 и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам,https://bible.by/verse/47/2/7/ 7 а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, -https://bible.by/verse/47/2/8/ 8 ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, -https://bible.by/verse/47/2/9/ 9 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,https://bible.by/verse/47/2/10/ 10 а ******* тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших,https://bible.by/verse/47/2/11/ 11 тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.https://bible.by/verse/47/2/12/ 12 Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своём истребятся.https://bible.by/verse/47/2/13/ 13 Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами.https://bible.by/verse/47/2/14/ 14 Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.https://bible.by/verse/47/2/15/ 15 Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную,https://bible.by/verse/47/2/16/ 16 но был обличен в своём беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка.https://bible.by/verse/47/2/17/ 17 Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.
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22.10.2020 08:27 Відповісти
В католицькій релігії священики не можуть одружуватися, мати сім'ю. Але природа людського організму (дана Творцем), вимагає свого, і з цим складно боротися. Тому, мимоволі, священики і учні змушені сукуплятися між собою. Звісно, таємно.
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22.10.2020 11:07 Відповісти
Этот а ля Папа, видно, сам гомик.
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22.10.2020 08:31 Відповісти
верить или не верить во что то это личная проблема.вы же вот верите в коронавирус,а я нет.мы живем в матрице.90% информации идет из тв и интернета от несуществующих людей.
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22.10.2020 08:31 Відповісти
Заголовок гениальный: "Папа Римский за геев", это как в футболе чтоле?
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22.10.2020 09:02 Відповісти
Грайдупки атакують!
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22.10.2020 09:45 Відповісти
Папа неодружений тому не розуміє шлюбних термінів. Два гея це "пара". "Сім'я" це коли в батьків є діти. Два гея не можуть народити дітей самі по собі, бо так влаштована природа людська. То давайте користуватися тими термінами, з яких влаштована природа людська, а не змішувати їх.
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22.10.2020 09:05 Відповісти
да ладно))) Шварцнегер же рожал от Денни Де Вито
Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 2
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22.10.2020 09:11 Відповісти
Предлагаю разрешить им переходить жд-путя при закрытом переезде - они дети божьи и имеют право на передвижение. А также разрешить им есть трупы на кладбищах - они дети божьи и имеют право на еду.
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22.10.2020 09:07 Відповісти
Вот еще два гея. Какая нежность ми-ми-мишная на фото, вы только посмотрите. Он даже с Ленкой стал мало общаться в те времена, шо она такая грустная ходила
Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью - Цензор.НЕТ 4470
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22.10.2020 09:13 Відповісти
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22.10.2020 09:39 Відповісти
Католицькі священники вражені *********** і педофілією, це наслідок целебату, впровадження якого було спотвореним прочитанням Біблії. Папі треба починати не з гейських "сімей", а з відновлення розуміння тексту Біблії.
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22.10.2020 09:41 Відповісти
А колись у католиків отак було усе ось оце...
https://youtu.be/_R8viSgLTVM Толерантність? Ні, не чули. Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю - Цензор.НЕТ 4560

Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю - Цензор.НЕТ 3221
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22.10.2020 09:53 Відповісти
Бидло віруючі. Які мають до віри таке ж відношення як Росія до миру... Чують слово гей і все у них бажання одне спалити тих людей. Ще недавно в ноги кланялись "товрищу Ленину" и "звезде". А тепер такі християни. Страшніші за тих геїв, лесбіянок, бандитів та інших "віруючих" можуть бути тільки ті люди які себе називають віруючими. Бо як би вірили поводилися би по іншому... Папа Римський просто мав на увазі що не треба тих всіх людей цуратись і тд і тп. Їх теж можна навернути до віри. А роблячи з них вигнанців. Ти сам робиш смертний гріх. Підбурюючи до гріху.
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22.10.2020 10:05 Відповісти
Настоящие европейские скрепы
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22.10.2020 10:09 Відповісти
Честно - вот уважал Франциска, а теперь как быть, например, с:
"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них"© (Левит 18:22);
или:
"Вот в чём было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей её: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом Моим, и, увидев это, Я отверг их"© (Иезекииль 16:49-50).
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22.10.2020 10:35 Відповісти
Так они и не ложатся, там догги-стайл. Так что мимо.
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22.10.2020 10:45 Відповісти
Откуда вы взяли, что Ватикан стал одобрять. То что они разрешили 'гражданские' отношения это не значит, что перестали считать грехом. Надо различать.
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22.10.2020 18:46 Відповісти
Какое, кадилом в чресла, «Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар», когда в «Левит 18:22» сказано однозначно: «да будут преданы смерти»©️? Это Кто сказал? И кто такой Франциск, чтобы Ему перечить? За сие отступничество Франциска ожидает то, «шо Содома не делал со своей Гоморрой»©️.
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22.10.2020 20:03 Відповісти
Заметил одну особенность - чем религиознее человек, тем он тупее и малообразованнее. Вплоть до маниакальных убийств на почве "оскорбления веры".
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22.10.2020 10:44 Відповісти
ибо сказано в Писании:
"каждой твари по паре..."
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22.10.2020 11:56 Відповісти
В голландском зоопарке пара пингвинов-геев украла яйца у пингвинов-лесбиянок в надежде высидеть птенцов.
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22.10.2020 12:32 Відповісти
Ну формально в Библии нет запрета на усыновление детей гей парами так что все по канонам
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22.10.2020 13:31 Відповісти
Это что, оправдание того факта, что Ватикан отмывает грязные бабки ******** Путина?
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22.10.2020 14:27 Відповісти
Гениальная мысль!!!
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22.10.2020 20:53 Відповісти
То есть гражданский союз он допустил, но одобрения их поведения и церковного союза (венчания) конечно не будет.
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22.10.2020 18:42 Відповісти
за Содом и Гоморру и про гомосексуализм

Евгений Кузьмишин
историк, религиовед, эзотеровед, конспирологолог

"Про содомию - это все чушь и комплексы средневековых теологов.
Судя по всему, Содом ничем не отличался от современного масквабада своими грехами.

Весь бред про якобы гомосексуальность тамошних жителей напридумывали средневековые монахи, которые - как это часто бывало - неверно перевели пару слов из описания гибели Содома.

В действительности еще Иезекииль, человек, живший значительно ближе к этим событиям, чем средневековые монахи, говорил (он называет разные иудейские города и земли в женском роде, как это принято в иврите и арамейском): "Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их".

В известной истории население Содома требовало выдать ему ангелов, которые пришли в дом Лота, чтобы "познать их". Озабоченные монахи истолковали это как желание вступить с ангелами в половые отношения. В действительности же это был просто пацанский заход: "Пусть выйдут, потрындим, пусть пояснят за шмот и кто они вообще по масти". То есть содомитяне нарушали фундаментальный закон Народа Божьего - святость гостеприимства и полную неприкосновенность гостя. Много веков спустя Матфей тоже приводит пример Содома в этой связи: "А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому". Еще позже историк Иосиф Флавий пишет: "Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока… перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись,… Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из неё уже более не произрастало ни растения, ни плода… Господь поразил город огненными молниями, сжёг его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область".

Короче говоря, содомитяне постоянно торопились, считали себя выше всех жителей других земель, жировали, завтракали сырниками по цене годовой зарплаты работяги из соседнего города, снобировали понаехавших и не пускали их к себе пожить. За это Бог их убил."

Папа всего лишь констатировал тот факт, что все мы созданиия Б-и, гомосексуалы имеют полное право жить вместе, такой союз точно уж лучше, например,разврата и бл..тва некоторых натуралов.
С церковной позиции это все равно не семья, речь идёт лишь о союзе гражданском и их праве жить вместе, ну а с юридической позиции хотя бы передавать в наследство свое имущество друг другу без взымания высоких налогов, как в случае с наследование не. родственников.

Папа лишь констатировал очевидный факт, а не освятил гомосексуальный союз, назвав его семьёй, так шта ничего страшного не произошло.
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25.10.2020 08:15 Відповісти
Может все же не чада а исчадия?
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27.10.2020 14:52 Відповісти
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