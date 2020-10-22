Папа Римський підтримав цивільні союзи ЛГБТ-пар: Вони чада Божі і мають право на сім'ю

Глава Римсько-католицької церкви Франциск закликав ухвалити закони про цивільні союзи для одностатевих пар. Він наголсив, що геї є божими дітьми і мають право на сім'ю.

Про це повідомляє Catholic News Agency, інформує Цензор.НЕТ.

На користь формалізації гей-партнерства Франциск висловився в документальному фільмі "Франческо". Цю стрічку зняв американський режисер Євген Афінеєвський - режисер фільму "Зима у вогні" про Революцію Гідності.

"Гомосексуали мають право на сім'ю. Вони чада Божі і мають право на сім'ю", - наголосив понтифік.

"Нікого не слід відкидати або зневажати за це. Ми маємо створити закон про цивільний союз. Таким чином вони будуть у межах закону", - додав Папа Римський.

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Папа Франциск став першим главою католицької церкви, який підтримав цю ідею, що відрізняється від класичної церковної доктрини.

Раніше Франциск висловився на підтримку одностатевих союзів, коли був архієпископом у Буенос-Айресі. На посту глави Римсько-католицької церкви він зробив це вперше.

Відповідно до поточної католицької доктрини, одностатеві відносини називають "девіантною поведінкою".

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У 2003 році доктринальний орган Ватикану - Конгрегація доктрини віри - заявив, що "повага до гомосексуальних людей жодним чином не може привести до схвалення гомосексуальної поведінки або до юридичного визнання гомосексуальних союзів".