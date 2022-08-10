Німеччина передала Україні ще чотири САУ Gepard та інше оснащення

Уряд Німеччини повідомив про чергову партію поставок зброї та боєприпасів Україні.

Про це повідомляє передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, Німеччина надала всього 12 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, раніше 8 й нещодавно ще 4 одиниці.

Читайте також: Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофіну від ЄС, - Шмигаль

А також 49 тисяч снарядів проти ППО, медичне обладнання, для МіГ-29 запчастини, 30 одиниць бронетехніки, 7944 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador, 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами, 33 бронетранспортери М113 з озброєнням, 3 броньовані евакуаційні машини, 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами, 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування та інше.

