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Німеччина передала Україні ще чотири САУ Gepard та інше оснащення
Уряд Німеччини повідомив про чергову партію поставок зброї та боєприпасів Україні.
Про це повідомляє передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляється, Німеччина надала всього 12 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, раніше 8 й нещодавно ще 4 одиниці.
А також 49 тисяч снарядів проти ППО, медичне обладнання, для МіГ-29 запчастини, 30 одиниць бронетехніки, 7944 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador, 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами, 33 бронетранспортери М113 з озброєнням, 3 броньовані евакуаційні машини, 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами, 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування та інше.
Топ коментарі
+31 частный сектор
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+23 Валентин Коваль
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+22 MausMike
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немецкая пунктуальность )) (чуточку сарказма))
Артилерійська? Так, бо зенітна артилерія це теж артилерія.
Установка? Тут без питань
Можна і варто, канєшно, уточнити, що саме зенітна, але принципової помилки немає
за какой период отчитались?
Турєцкоподданиє, - це не жарт Ільфа і Пєтрова. Такі дійсно були.
В основному, євреї.