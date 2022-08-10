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Німеччина передала Україні ще чотири САУ Gepard та інше оснащення

гепард,gepard

Уряд Німеччини повідомив про чергову партію поставок зброї та боєприпасів Україні.

Про це повідомляє передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, Німеччина надала всього 12 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, раніше 8 й нещодавно ще 4 одиниці.

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А також 49 тисяч снарядів проти ППО, медичне обладнання, для МіГ-29 запчастини, 30 одиниць бронетехніки, 7944 одиниць протитанкової зброї RGW 90 Matador, 3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами, 33 бронетранспортери М113 з озброєнням, 3 броньовані евакуаційні машини, 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами, 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування та інше.

Німеччина (7471) ЗСУ (7649) САУ (229)


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Топ коментарі
+31
хрести не замальовувать ! щоб вата палала
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10.08.2022 15:50
+23
Зер гут
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10.08.2022 15:36
+22
І німецькі марші з динаміків на всю гучність. 🤣
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10.08.2022 15:52
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Зер гут
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10.08.2022 15:36 Відповісти
Путін буде найбільше зневажений у віках російським народом, із усіх їх правителів, за кінцевий розвал російської імперії і їх великодержавної історії ?! Finita la commedia. ...?!
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14.08.2022 08:06 Відповісти
спасибо...(без двойного смысла, простое - спасибо!!)
немецкая пунктуальность )) (чуточку сарказма))
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10.08.2022 15:38 Відповісти
https://nv.ua/world/geopolitics/moraveckiy-raskritikoval-tempy-postavok-germaniey-oruzhiya-ukraine-poslednie-novosti-50261916.html Премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий заявил, что если бы Европа отправляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, то страна-агрессор Россия уже давно победила бы в войне.
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10.08.2022 15:56 Відповісти
а твой маровецкий не хочет сказать что он только совковское сбагривает украинцам а немцам надо тому же моравецкому тиграми отдать,между тем украинцам поставить и о себе не забыть.
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10.08.2022 18:34 Відповісти
А чому тоді Німеччина не виконує обіцянки, які давала полякам?

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10.08.2022 20:31 Відповісти
Як кажуть там де 4 там і 20, головне не світити групами більш ніж по 4.
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10.08.2022 15:38 Відповісти
Ти глянь, кажись немчура разморозилась малость🤔 И с чего бы это🧐 Видать деда Байден вышел с больничного и со свежими силами надавал пивным пожирателям сосисок ******, но пока маловато, маловато будя, аднакось
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10.08.2022 15:39 Відповісти
САУ ? щось на САУ не схоже аж ніяк
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10.08.2022 15:41 Відповісти
ЗСУ - зенітна самохідна установка, але може вийти плутанина.
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10.08.2022 15:48 Відповісти
Самохідна? Так.
Артилерійська? Так, бо зенітна артилерія це теж артилерія.
Установка? Тут без питань

Можна і варто, канєшно, уточнити, що саме зенітна, але принципової помилки немає
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10.08.2022 16:15 Відповісти
Лёд тронулся
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10.08.2022 15:42 Відповісти
Gepard не арт. установка, это ЗСУ.
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10.08.2022 15:46 Відповісти
Ти диви, як Мельник поїхав- так зброя пішла! Совпаденіє?...
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10.08.2022 15:50 Відповісти
Совпадєніє. Бо рішення давним давно ухвалені в рамках Рамштайнів
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10.08.2022 16:39 Відповісти
хрести не замальовувать ! щоб вата палала
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10.08.2022 15:50 Відповісти
І німецькі марші з динаміків на всю гучність. 🤣
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10.08.2022 15:52 Відповісти
Рашин зольдатен здавайся.🤣
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10.08.2022 15:58 Відповісти
Русіше швайне, сдафайся!
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10.08.2022 17:13 Відповісти
Ну, Вы же знаете, що параша не піде на Захід України. Це не в степах воювати. Ой степу, степу. червона рашинська кров.
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10.08.2022 18:12 Відповісти
Ы, не треба. Пишу пропаганду на Ы форумах.
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10.08.2022 18:13 Відповісти
Проти параші. Клаву деколи клинить.
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10.08.2022 18:15 Відповісти
Міг би просто зразу видалити.
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10.08.2022 18:16 Відповісти
Спасибі Німеччині.
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10.08.2022 15:52 Відповісти
Danke schon .
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10.08.2022 15:55 Відповісти
Ocen xoroso dlia sbytja dronov.U nix svoj radar po nemu avtomaticeski zapuksajetsia korotkaja serija snariadov po 1kg,kotoryje zryvajetsia pered dronom ili tam vertalitom jesli takoj popadiotsia
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10.08.2022 16:00 Відповісти
Немецкая Шилка. Зер гут для дронов и вертолётов 👍
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10.08.2022 16:02 Відповісти
Ну, САУ Gepard на порядок вище по ТТХ проти шилки. А дивились кіно "Морській бій"? Повітря. таке би на гусениці. Кулемет Гатлінга з радаром в автоматичному режимі.
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10.08.2022 16:12 Відповісти
Мі будьєм ньємношко фьєшать фас на русскій берйоска!
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10.08.2022 16:03 Відповісти
Ну це вже нарешті.
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10.08.2022 17:10 Відповісти
І при цьому Зе!ленчаки гавкали, що мало? Може цей гавкіт був для того, щоб зірвати ці поставки?
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10.08.2022 17:35 Відповісти
danke schön!
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10.08.2022 17:59 Відповісти
Танків леопард- 2 підкинула б
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10.08.2022 18:52 Відповісти
ничерта непонятно. Это +3 Марса к 3 уже поставленным ? О_о Или это те самые три?
за какой период отчитались?
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10.08.2022 19:49 Відповісти
Як казав мій улюблений персонаж з Ільфа і Петрова - Остап Сулейман Берта Марія Бендер-бей : "льод такі тронулся - гаспада прісяжниє засідатєлі!" Хоч він був(за романом) "турєцкаподданим" - але ж таки БЕНДЕР! А там дивись і "Леопарди" прикотять, і "Айріс-Т", і ше багато різних "ніштячків" для наших ЗСУ!
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10.08.2022 19:50 Відповісти
Оголошення у катеринославській газеті (місто Дніпро) 1920-х років.
Турєцкоподданиє, - це не жарт Ільфа і Пєтрова. Такі дійсно були.
В основному, євреї.

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10.08.2022 20:42 Відповісти
Gerard це САУ?! З яких пір?
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10.08.2022 20:34 Відповісти
"самохідних артилерійських установок Gepard " Может пусть подобные статьи пишут люди которые могут понять разницу между САУ и ЗСУ (не збройні сили)
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10.08.2022 21:44 Відповісти
Дякуємо.
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10.08.2022 22:07 Відповісти
 
 