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Германия передала Украине еще четыре САУ Gepard и другое оборудование
Правительство Германии сообщило об очередной партии поставок оружия и боеприпасов Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщается, Германия предоставила всего 12 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, ранее 8 и недавно еще 4 единицы.
А также 49 тысяч снарядов против ПВО, медицинское оборудование, для МиГ-29 запчасти, 30 единиц бронетехники, 7944 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador, 3 реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами, 33 бронетранспортера М113 с вооружением, 3 бронированных эвакуационных машины, 8 электронных устройств для борьбы с дронами, 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования и прочее.
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немецкая пунктуальность )) (чуточку сарказма))
Артилерійська? Так, бо зенітна артилерія це теж артилерія.
Установка? Тут без питань
Можна і варто, канєшно, уточнити, що саме зенітна, але принципової помилки немає
за какой период отчитались?
Турєцкоподданиє, - це не жарт Ільфа і Пєтрова. Такі дійсно були.
В основному, євреї.