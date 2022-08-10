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Новости Помощь Украине
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Германия передала Украине еще четыре САУ Gepard и другое оборудование

гепард,gepard

Правительство Германии сообщило об очередной партии поставок оружия и боеприпасов Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, Германия предоставила всего 12 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, ранее 8 и недавно еще 4 единицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут оказывать Украине военную помощь "столько, сколько потребуется", - Пентагон

А также 49 тысяч снарядов против ПВО, медицинское оборудование, для МиГ-29 запчасти, 30 единиц бронетехники, 7944 единиц противотанкового оружия RGW 90 Matador, 3 реактивных системы залпового огня MARS с боеприпасами, 33 бронетранспортера М113 с вооружением, 3 бронированных эвакуационных машины, 8 электронных устройств для борьбы с дронами, 4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования и прочее.

Германия (7063) ВСУ (6676) САУ (214)


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Топ комментарии
+31
хрести не замальовувать ! щоб вата палала
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10.08.2022 15:50
+23
Зер гут
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10.08.2022 15:36
+22
І німецькі марші з динаміків на всю гучність. 🤣
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10.08.2022 15:52
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Зер гут
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10.08.2022 15:36 Ответить
Путін буде найбільше зневажений у віках російським народом, із усіх їх правителів, за кінцевий розвал російської імперії і їх великодержавної історії ?! Finita la commedia. ...?!
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14.08.2022 08:06 Ответить
спасибо...(без двойного смысла, простое - спасибо!!)
немецкая пунктуальность )) (чуточку сарказма))
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10.08.2022 15:38 Ответить
https://nv.ua/world/geopolitics/moraveckiy-raskritikoval-tempy-postavok-germaniey-oruzhiya-ukraine-poslednie-novosti-50261916.html Премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий заявил, что если бы Европа отправляла Украине оружие в таких же масштабах и такими же темпами, как Германия, то страна-агрессор Россия уже давно победила бы в войне.
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10.08.2022 15:56 Ответить
а твой маровецкий не хочет сказать что он только совковское сбагривает украинцам а немцам надо тому же моравецкому тиграми отдать,между тем украинцам поставить и о себе не забыть.
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10.08.2022 18:34 Ответить
А чому тоді Німеччина не виконує обіцянки, які давала полякам?

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10.08.2022 20:31 Ответить
Як кажуть там де 4 там і 20, головне не світити групами більш ніж по 4.
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10.08.2022 15:38 Ответить
Ти глянь, кажись немчура разморозилась малость🤔 И с чего бы это🧐 Видать деда Байден вышел с больничного и со свежими силами надавал пивным пожирателям сосисок ******, но пока маловато, маловато будя, аднакось
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10.08.2022 15:39 Ответить
САУ ? щось на САУ не схоже аж ніяк
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10.08.2022 15:41 Ответить
ЗСУ - зенітна самохідна установка, але може вийти плутанина.
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10.08.2022 15:48 Ответить
Самохідна? Так.
Артилерійська? Так, бо зенітна артилерія це теж артилерія.
Установка? Тут без питань

Можна і варто, канєшно, уточнити, що саме зенітна, але принципової помилки немає
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10.08.2022 16:15 Ответить
Лёд тронулся
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10.08.2022 15:42 Ответить
Gepard не арт. установка, это ЗСУ.
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10.08.2022 15:46 Ответить
Ти диви, як Мельник поїхав- так зброя пішла! Совпаденіє?...
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10.08.2022 15:50 Ответить
Совпадєніє. Бо рішення давним давно ухвалені в рамках Рамштайнів
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10.08.2022 16:39 Ответить
хрести не замальовувать ! щоб вата палала
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10.08.2022 15:50 Ответить
І німецькі марші з динаміків на всю гучність. 🤣
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10.08.2022 15:52 Ответить
Рашин зольдатен здавайся.🤣
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10.08.2022 15:58 Ответить
Русіше швайне, сдафайся!
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10.08.2022 17:13 Ответить
Ну, Вы же знаете, що параша не піде на Захід України. Це не в степах воювати. Ой степу, степу. червона рашинська кров.
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10.08.2022 18:12 Ответить
Ы, не треба. Пишу пропаганду на Ы форумах.
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10.08.2022 18:13 Ответить
Проти параші. Клаву деколи клинить.
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10.08.2022 18:15 Ответить
Міг би просто зразу видалити.
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10.08.2022 18:16 Ответить
Спасибі Німеччині.
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10.08.2022 15:52 Ответить
Danke schon .
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10.08.2022 15:55 Ответить
Ocen xoroso dlia sbytja dronov.U nix svoj radar po nemu avtomaticeski zapuksajetsia korotkaja serija snariadov po 1kg,kotoryje zryvajetsia pered dronom ili tam vertalitom jesli takoj popadiotsia
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10.08.2022 16:00 Ответить
Немецкая Шилка. Зер гут для дронов и вертолётов 👍
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10.08.2022 16:02 Ответить
Ну, САУ Gepard на порядок вище по ТТХ проти шилки. А дивились кіно "Морській бій"? Повітря. таке би на гусениці. Кулемет Гатлінга з радаром в автоматичному режимі.
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10.08.2022 16:12 Ответить
Мі будьєм ньємношко фьєшать фас на русскій берйоска!
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10.08.2022 16:03 Ответить
Ну це вже нарешті.
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10.08.2022 17:10 Ответить
І при цьому Зе!ленчаки гавкали, що мало? Може цей гавкіт був для того, щоб зірвати ці поставки?
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10.08.2022 17:35 Ответить
danke schön!
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10.08.2022 17:59 Ответить
Танків леопард- 2 підкинула б
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10.08.2022 18:52 Ответить
ничерта непонятно. Это +3 Марса к 3 уже поставленным ? О_о Или это те самые три?
за какой период отчитались?
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10.08.2022 19:49 Ответить
Як казав мій улюблений персонаж з Ільфа і Петрова - Остап Сулейман Берта Марія Бендер-бей : "льод такі тронулся - гаспада прісяжниє засідатєлі!" Хоч він був(за романом) "турєцкаподданим" - але ж таки БЕНДЕР! А там дивись і "Леопарди" прикотять, і "Айріс-Т", і ше багато різних "ніштячків" для наших ЗСУ!
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10.08.2022 19:50 Ответить
Оголошення у катеринославській газеті (місто Дніпро) 1920-х років.
Турєцкоподданиє, - це не жарт Ільфа і Пєтрова. Такі дійсно були.
В основному, євреї.

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10.08.2022 20:42 Ответить
Gerard це САУ?! З яких пір?
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10.08.2022 20:34 Ответить
"самохідних артилерійських установок Gepard " Может пусть подобные статьи пишут люди которые могут понять разницу между САУ и ЗСУ (не збройні сили)
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10.08.2022 21:44 Ответить
Дякуємо.
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10.08.2022 22:07 Ответить
 
 